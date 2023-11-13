鄧麗欣演唱會｜Cookies「餅碎」激罕合體撐場 盤點九餅近況有人長期唔蒲頭

鄧麗欣演唱會｜2002年出道的Cookies最初有9位成員，當年因為人數眾多而被傳媒稱為「港版Morning娘」，組合先後由「9變4」再宣布單飛發展，「餅碎」已經甚少再公開合體。不過適逢Cookies隊長鄧麗欣（Stephy）昨日（12日）開個人演唱會，一班昔日的好姊妹都有賞面出席激罕齊齊現身，9位成員們的近況亦因此受到網民關注。