鄧麗欣演唱會｜Cookies「餅碎」激罕合體撐場 盤點九餅近況有人長期唔蒲頭
1）Stephy 鄧麗欣（40歲）
17歲的Stephy參加由Yes!所舉辦的「全港校花校草選舉」奪冠，其後以Cookies隊長身份出道。一直是隊內的人氣王的她當時被唱片公司力捧，成為「4餅」成員之一，她從偶像派成功轉型為實力派影后，在電影《空手道》中贏得了第24屆香港電影評論學會的「最佳女演員獎」，並在電視劇《男排女將》中榮獲民選最佳女主角。她最近主演的電影《飯氣攻心》更取得了7200萬票房佳績，演戲事業非常順遂。然而，感情方面，Stephy先是和拍拖10年的方力申分手，後來在2021年和台星邱勝翊（王子）的3年情也結束，至今依然單身。
2）Kary 吳雨霏（37歲）
Kary因參加了由叱咤903舉辦的「Clean & Clear手牽手大行動」而被發掘，並以Cookies成員身份出道，身為隊中唱將的她亦是「4餅」成員之一，其後在單飛後專注發展歌唱事業，推出多首受歡迎的歌曲，多次在《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》獲獎。在感情方面，吳雨霏非常幸福，她在2015年和初戀男友洪立熙第3度復合並結婚，之後先後誕下一子一女，去年6月更突然宣布產下第三胎！她和家人一起生活在豪華的5000萬豪宅，可以說是Cookies中的贏家！
3）Miki 楊愛瑾（38歲）
Miki參加Yes!所舉辦的「城市驚喜」欄目而被挖掘，並以Cookies成員身份出道，「4餅」成員之一的她在單飛後轉型為電影演員，出演了多部電影並擔任女主角，票房表現也不俗。然而，2008年她被永安集團太子爺郭永淳的前妻伍智恒指控為第三者，多次在網上抨擊她，導致她的事業受到打擊，並被冠以「狐狸精」之名長達7年。如今，Miki已育有一子一女，淡出娛樂圈後甚少再公開露面，過着豪門少奶奶的生活。不過，Miki與Kary的不和傳聞近年亦傳得甚囂塵上，有傳Miki對外爆料Kary小產的消息，令2人多年的姊妹傳反目。
4）Angela 區文詩（40歲）
Angela成為「餅碎」後仍然積極發展娛樂圈事業，推出了多首單曲，可惜未能取得很大的成功。儘管她的星途一般，但她的生活要比其他Cookies成員豐富得多。她居住在面積超過千呎的位於大西半山的頂層連天台單位，經常曬出自己的跑車和多個Hermès手袋。至今她仍然單身，曾透露自己約會過29次，男朋友的國籍遍布全球，生活相當精彩。另外，每次有Cookies成員聚會就一定有Angela的身影，她曾多次主動回應有關Cookies成員的新聞，一度被稱作「茶水間KOL」及「Cookies回應專員」。
5）Gloria 陳素瑩（38歲）
Gloria成為「餅碎」後退出娛樂圈，專注學業在英國修畢金融和會計課程，並於曼徹斯特商學院(Manchester Business School) 修畢碩士學位，現於香港四大會計師樓之一氏德勤(Deloitte) 任職高級審計員。她於2021年5月與圈外男友William結婚，成為幸福人妻。
6）Elaine 何綺玲（38歲）
Elaine成為「餅碎」後退出娛樂圈，一直低調生活，並於2014年結婚並成為人妻，至今育有一子一女。她與多位Cookies隊友都維持友好關係，經常都會出席聚會。
7）Theresa 傅穎（39歲）
Theresa於17歲參加由Yes!所舉辦的「城市驚喜」被發掘，其後以Cookies成員身份出道，初出道時人氣可與Stephy相媲美，甚至一度在單飛後被老闆讚賞為「公司銷售冠軍歌手」。然而，近年她北上發展後人氣大不如前，在內地拍戲並兼任直播帶貨，有幾套為人熟悉的作品例如《芙蓉錦》、《通天狄仁傑》等。2020年開始回流香港，最近的作品就有ViuTV劇集《熟女強人》飾演女同志角色「Charley」，與吳千語有同性感情線。此外，傅穎的外貌與Cookies出道時相比有了巨大的變化屢傳整容，被網民稱之為「傅穎5.0」。不過，Theresa甚少出席Cookies聚會，因此一直盛傳不和。
8）Serena 蒲茜兒（44歲）
Serena加入Cookies前已經參演過電影《險角》，其後以Cookies成員身份正式出道，不過出道一年後成為「餅碎」，雖然有短暫繼續從事娛樂圈工作，包括繼續拍電影及擔任電台DJ，但之後逐漸淡出娛樂圈。現已婚並育有2女，已移民加拿大。雖然表面上家庭美滿，但Serena於去年突然宣布正在辦理離婚手續，結束長達12年的婚姻，但並未透露離婚的原因。據悉，好姊妹鄧麗欣和吳雨霏早已得知離婚消息，但2人一直保守秘密。
9）Helena 馬思恆（39歲）
Helena早期在街上被星探發掘，其後以Cookies成員身份正式出道，不過2003年因組合「9變4」而離開Cookies，很快淡出了公眾視野。她曾坦言在退出Cookies後曾一度患上輕微抑鬱，每天都是淚水洗面，最後她利用畫畫、手工藝等方式抒發情緒，走出抑鬱陰霾。其後Helena花了8年的時間，在美國成功攻讀了2個碩士學位。現時已成為持牌的婚姻治療師兼藝術治療師，已取得博士學位的她早年曾表示希望可以回流香港發展幫助有需要的精神病患者。
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