DSE放榜2025｜女拔超級狀元黃穎妍父親竟是92年會考十優狀元 網民：虎父無犬女！
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DSE放榜日再現傳奇！拔萃女書院黃穎妍同學以7科5**成績成為今屆超級狀元，但更令人震驚的是，她的父親黃偉強原來也是狀元出身，在1992年中五會考取得十優佳績，真正的狀元世家讓教育界為之驚嘆。
狀元基因遺傳？ 黃穎妍父女同樣頂尖成就
陪同女兒放榜的黃偉強，原來是香港華仁書院舊生，33年前在會考中取得十優的輝煌成績，現時在資訊科技行業工作，而黃太太則修讀法律。這個高學歷家庭培養出今屆超級狀元，黃偉強以女兒的成就為榮，更透露女兒十分獨立，甚少向他請教學業問題，從小就不用父母操心。
AI世代學習法 ChatGPT成溫書秘密武器
黃穎妍的學習方法令人眼前一亮，她在備考期間善用人工智能ChatGPT總結書本內容，並向AI提問來鞏固知識。這種結合科技的學習方式，正好反映新世代學生如何適應AI時代的學習模式，為傳統溫書方法帶來革新。
從未全級第一到超級狀元 逆襲之路震撼全城
最令人意外的是，黃穎妍坦言自己「由小學開始，十二年從來冇拿過全級第一」，這次DSE成績讓她感到十分意外和驚喜。這個從普通學生到超級狀元的逆襲故事，證明了堅持和努力的重要性，也為其他考生帶來鼓勵。
立志從醫救人 瑪麗醫院實習經歷成就夢想
黃穎妍表示對醫學範疇有濃厚興趣，更曾在瑪麗醫院實習，希望未來成為外科醫生。雖然家中沒有修讀醫科的親友，但她對醫科的熱忱從實習經歷中得到印證。她正考慮入讀港大或中大醫學院，強調獎學金並非選擇考慮因素，更無意海外留學，希望在香港發展醫學事業。
網民熱讚「虎父無犬女」基因遺傳
網民對黃穎妍父女同為狀元的消息反應熱烈，不少網民驚嘆狀元基因的強大遺傳力，紛紛留言表示：「虎父無犬女，基因太強大了」、「真正的狀元世家，父女同樣頂尖成就」、「狀元基因遺傳，教育界奇蹟」。同時，也有理性聲音指出成功不僅僅是基因因素，有網民留言提到：「除了基因，家庭教育環境同樣重要」、「父親的榜樣作用比基因更關鍵」、「優秀的家庭氛圍才是真正的成功秘訣」。
圖片來源：RTHK資料或影片來源：原文刊於新假期