Edan呂爵安玩命強吻「小如豬」 被細妹爆「臭史」反擊
MIRROR成員Edan（呂爵安）同細妹「小如豬」一向兄妹情深，昨日Edan趁住「520」大日子貼出「強吻」細妹，卻被對方嫌棄的相片，來祝福大家「520快樂」，結果今日Edan就遭到細妹「小如豬」反擊，以「搵個途徑出賣呂爵安」開post，不但貼出Edan多張「醜照」，更大爆Edan「臭史」﹗
文：東方新地｜圖：Edan及小如豬IG圖片
Edan：強吻啊妹成功
Edan（呂爵安）昨日趁住「520」（普通話諧音我愛你）這個適合示愛的大日子，在社交網貼出自己「強吻」細妹「小如豬」，卻被細妹嫌棄的相片，來祝福大家「520快樂」，並笑言：「為大家送上『強吻啊妹成功，然後被秒速嫌棄。』#大膽啊哥今次出哩張冇問佢 #希望唔會比佢鬧 #平時就係咁嫌棄我 #希望下個演唱會爵爸可以到場睇 #i love my family」。
正當粉絲期待「小如豬」的反應之時，Edan卻補充說：「啱啱返到屋企原來佢瞓咗，留名睇佢聽（今）朝咩反應。 #爵安一直在玩命」。
小如豬：我好仁慈
結果到了今日「小如豬」作出反擊，在社交網的限時動態中以「搵個途徑出賣呂爵安」開post，請其二萬個followers隨便問她有關阿哥Edan的問題，首先有粉絲叫她「post爵爺丑照」，「小如豬」就貼出了Edan一張碌大眼的四眼相以及一張瞓覺相，仲搞笑自讚：「我好仁慈。」
又有網民問到被隊友Anson Kong指無淚腺的Edan會因何事而哭？「小如豬」就答：「比人冤枉委屈。」又嫌棄Edan大熱天時都要癡住自己，又爆阿哥鍾意在冲涼時「開演唱會」，以及咩都驚例如驚蟲等。
「小如豬」又踢爆Edan真係成日Mon住「爵屎」（呂爵安Fans）出的post，仲話之前有「爵屎」在「爵谷」改編的歌曲，Edan都有睇！之後有網民再問：「爵安係咪成日污糟邋遢？」「小如豬」就答：「成日放屁唔講等你慢慢聞算唔算。」仲搞笑指Edan使用廁所最長時間係「無限」！