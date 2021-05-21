Edan呂爵安玩命強吻「小如豬」 被細妹爆「臭史」反擊

MIRROR成員Edan（呂爵安）同細妹「小如豬」一向兄妹情深，昨日Edan趁住「520」大日子貼出「強吻」細妹，卻被對方嫌棄的相片，來祝福大家「520快樂」，結果今日Edan就遭到細妹「小如豬」反擊，以「搵個途徑出賣呂爵安」開post，不但貼出Edan多張「醜照」，更大爆Edan「臭史」﹗

文：東方新地｜圖：Edan及小如豬IG圖片