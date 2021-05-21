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Edan呂爵安玩命強吻「小如豬」 被細妹爆「臭史」反擊

東方新地 - 娛聞

MIRROR成員Edan（呂爵安）同細妹「小如豬」一向兄妹情深，昨日Edan趁住「520」大日子貼出「強吻」細妹，卻被對方嫌棄的相片，來祝福大家「520快樂」，結果今日Edan就遭到細妹「小如豬」反擊，以「搵個途徑出賣呂爵安」開post，不但貼出Edan多張「醜照」，更大爆Edan「臭史」﹗

文：東方新地｜圖：Edan及小如豬IG圖片

Edan：強吻啊妹成功

Edan（呂爵安）昨日趁住「520」（普通話諧音我愛你）這個適合示愛的大日子，在社交網貼出自己「強吻」細妹「小如豬」，卻被細妹嫌棄的相片，來祝福大家「520快樂」，並笑言：「為大家送上『強吻啊妹成功，然後被秒速嫌棄。』#大膽啊哥今次出哩張冇問佢 #希望唔會比佢鬧 #平時就係咁嫌棄我 #希望下個演唱會爵爸可以到場睇 #i love my family」。

Edan在MIRROR演唱會後台強吻細妹「小如豬」，旁邊為不願出鏡的呂媽媽。
Edan在MIRROR演唱會後台強吻細妹「小如豬」，旁邊為不願出鏡的呂媽媽。
結果被「小如豬」嫌棄！
結果被細妹「小如豬」嫌棄！

正當粉絲期待「小如豬」的反應之時，Edan卻補充說：「啱啱返到屋企原來佢瞓咗，留名睇佢聽（今）朝咩反應。 #爵安一直在玩命」。

Edan同胞妹「小如豬」一向兄妹情深。
Edan同胞妹「小如豬」一向兄妹情深。

小如豬：我好仁慈

結果到了今日「小如豬」作出反擊，在社交網的限時動態中以「搵個途徑出賣呂爵安」開post，請其二萬個followers隨便問她有關阿哥Edan的問題，首先有粉絲叫她「post爵爺丑照」，「小如豬」就貼出了Edan一張碌大眼的四眼相以及一張瞓覺相，仲搞笑自讚：「我好仁慈。」

「小如豬」在社交網的限時動態中以「搵個途徑出賣呂爵安」為題開post。
「小如豬」在社交網的限時動態中以「搵個途徑出賣呂爵安」為題開post，並揀張Edan唔靚仔嘅相配合個post主題，好搞笑。
首先晒出Edan的四眼醜照。
首先晒出Edan的四眼醜照。
仲有「睡公主」Look。
仲有「睡公主」Look。

又有網民問到被隊友Anson Kong指無淚腺的Edan會因何事而哭？「小如豬」就答：「比人冤枉委屈。」又嫌棄Edan大熱天時都要癡住自己，又爆阿哥鍾意在冲涼時「開演唱會」，以及咩都驚例如驚蟲等。

Edan呂爵安玩命強吻細妹「小如豬」 被細妹爆「臭史」反擊
「小如豬」話Edan咩都驚例如驚蟲。
Edan呂爵安玩命強吻細妹「小如豬」 被細妹爆「臭史」反擊
不過「小如豬」都有維護吓阿哥形象，話Edan會幫手洗碗，令她覺得好warm。
Edan呂爵安玩命強吻細妹「小如豬」 被細妹爆「臭史」反擊
「小如豬」話除咗阿哥Mirror入面佢最鍾意係Jeremy（後排左一）。

「小如豬」又踢爆Edan真係成日Mon住「爵屎」（呂爵安Fans）出的post，仲話之前有「爵屎」在「爵谷」改編的歌曲，Edan都有睇！之後有網民再問：「爵安係咪成日污糟邋遢？」「小如豬」就答：「成日放屁唔講等你慢慢聞算唔算。」仲搞笑指Edan使用廁所最長時間係「無限」！

Edan呂爵安玩命強吻細妹「小如豬」 被細妹爆「臭史」反擊
「小如豬」指Edan平時在家都係「打機、瞓覺、練琴」。
Edan呂爵安玩命強吻細妹「小如豬」 被細妹爆「臭史」反擊
有網友提議「小如豬」偷拍Edan痾屎，「小如豬」笑答：「咁有難度！」
Edan呂爵安玩命強吻細妹「小如豬」 被細妹爆「臭史」反擊
最後「小如豬」po番張Edan可愛相，希望阿哥可以原諒佢嘅「出賣」！
Edan呂爵安玩命強吻細妹「小如豬」 被細妹爆「臭史」反擊
Edan亦有向阿妹公開道歉，在她的「出賣」post中留言：「對唔住，哥知錯了。」
「妹控」Edan真係好錫細妹。
「妹控」Edan真係好錫細妹。
細妹以前仲細唔識反抗阿哥Edan的吻。
細妹以前仲細唔識反抗阿哥Edan的吻。
真係兄妹情深。
真係兄妹情深。

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