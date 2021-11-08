Edan呂爵安公開MK Look中學照　網民睇錯以為佢學校犯禁壞過凱婷

人氣男團MIRROR成軍3週年，早前各個成員都紛紛貼上自己的童照或中學相慶祝，當中最受歡網民喜歡的當然是姜濤的最新「肥仔樣」。但原來Edan都唔輸蝕，日前他公開多張中學舊照，雖然都係咁靚仔，但就MK味十足！

文：東方新地 圖：[email protected]、[email protected]