8463213641

Edan呂爵安公開MK Look中學照　網民睇錯以為佢學校犯禁壞過凱婷

最新娛聞
撰文：東方新地

人氣男團MIRROR成軍3週年，早前各個成員都紛紛貼上自己的童照或中學相慶祝，當中最受歡網民喜歡的當然是姜濤的最新「肥仔樣」。但原來Edan都唔輸蝕，日前他公開多張中學舊照，雖然都係咁靚仔，但就MK味十足！

文：東方新地　圖：[email protected][email protected]

（圖片來源：IG@keung_show）
姜濤最新肥仔相。（圖片來源：[email protected]_show）

Edan MK味極濃

MIRROR早前為慶祝成軍三週年，每個成員都交出自己的中學照，並用此製作成不同的紀念商品，不少粉絲都爭相搶購。亦正因如此，Edan在家中搜尋舊照的過程中發現多張「用不上」的珍貴照片，於是決定在個人IG公開，連自己都不禁自嘲：「中學MK安出沒注意」。

（圖片來源：IG@edanlui）
（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：IG@edanlui）
（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：IG@edanlui）
（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：IG@edanlui）
（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：IG@edanlui）
（圖片來源：[email protected]

學校吸煙壞過凱婷

除咗打扮MK之外，有眼利的網民就發現Edan的行為都十分MK，因為其中一張疑似在「學校吸煙」：「以為你第一張相拎住支煙」，繼而亦有網民附和，不過望真啲，原來係一支棒棒榶！

Edan呂爵安公開MK Look中學照　網民睇錯以為佢學校吸煙壞過凱婷

（圖片來源：IG@edanlui）
唔認真望真係好似！（圖片來源：[email protected]

重溫：MIRROR學生證成最熱門紀念品 Anson Kong同Jeremy公然「抄功課」？

香港男子組合MIRROR為今日（3/11）成軍三週年，更舉行了一連串慶祝活動，先有新歌發布，再有九展生日會，與鏡粉一同大肆慶祝！而為了記錄標誌性的三年，MIRROR成員亦各自公開了自己的學生相，並整合成為一份份的「學生證」，當中的資料覺實令一班鏡粉想瘋狂收藏！

文：東方新地 ｜圖：姜濤IG、Anson Lo IG、鏡粉IG

姜B在自己的個人IG分享了「學生證」。（圖片來源：IG@keung_show）
姜B在自己的個人IG分享了「學生證」。（圖片來源：[email protected]_show）

有學生抄功課被發現！

學生證上的資料分別有姓名、綽號、出生日期、班別、身體特異技能、粉絲名稱、會如何形容自己的粉絲以及監護人等「個人資料」，監護人、班別以及出生日期方面，12子清一色填上花姐、MIRROR班以及2018年11月3日，其它亦是基本資料，唯獨「身體特異技能」一欄就逗得一班粉絲特別開心，當中有眼利的網民就發現，AK以及JEREMY有互相抄功課之嫌，兩人分別寫下「手指第一節可以90度彎曲」以及「手指第一個關節屈90度角」，基乎一模一樣！

（圖片來源：IG@ansonlht）
（圖片來源：[email protected]

學生相絕密公開，變化最大一定係⋯⋯

除了資料方面，相信鏡粉最留意的一定是12子的學生相珍藏！更加成為最受鏡粉歡迎的紀念品，頻頻有人打卡放在社交網站！只見學生時期的Edan（呂爵安）和Anson Lo（盧瀚霆）樣子與現在變化不大，而肥底姜濤亦一樣係咁肥。而最大分別都應該係Stanley（邱士縉）喇，事關佢學生相梳了一個當年盛行的「周柏豪」比比鳥頭，整個打扮與現在實在差距太大了！

一次過睇晒12張學生證！

讀者留言

熱門文章

 