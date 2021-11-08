Edan呂爵安公開MK Look中學照 網民睇錯以為佢學校犯禁壞過凱婷
人氣男團MIRROR成軍3週年，早前各個成員都紛紛貼上自己的童照或中學相慶祝，當中最受歡網民喜歡的當然是姜濤的最新「肥仔樣」。但原來Edan都唔輸蝕，日前他公開多張中學舊照，雖然都係咁靚仔，但就MK味十足！
文：東方新地 圖：[email protected]、[email protected]
Edan MK味極濃
MIRROR早前為慶祝成軍三週年，每個成員都交出自己的中學照，並用此製作成不同的紀念商品，不少粉絲都爭相搶購。亦正因如此，Edan在家中搜尋舊照的過程中發現多張「用不上」的珍貴照片，於是決定在個人IG公開，連自己都不禁自嘲：「中學MK安出沒注意」。
重溫：MIRROR學生證成最熱門紀念品 Anson Kong同Jeremy公然「抄功課」？
香港男子組合MIRROR為今日（3/11）成軍三週年，更舉行了一連串慶祝活動，先有新歌發布，再有九展生日會，與鏡粉一同大肆慶祝！而為了記錄標誌性的三年，MIRROR成員亦各自公開了自己的學生相，並整合成為一份份的「學生證」，當中的資料覺實令一班鏡粉想瘋狂收藏！
文：東方新地 ｜圖：姜濤IG、Anson Lo IG、鏡粉IG
有學生抄功課被發現！
學生證上的資料分別有姓名、綽號、出生日期、班別、身體特異技能、粉絲名稱、會如何形容自己的粉絲以及監護人等「個人資料」，監護人、班別以及出生日期方面，12子清一色填上花姐、MIRROR班以及2018年11月3日，其它亦是基本資料，唯獨「身體特異技能」一欄就逗得一班粉絲特別開心，當中有眼利的網民就發現，AK以及JEREMY有互相抄功課之嫌，兩人分別寫下「手指第一節可以90度彎曲」以及「手指第一個關節屈90度角」，基乎一模一樣！
學生相絕密公開，變化最大一定係⋯⋯
除了資料方面，相信鏡粉最留意的一定是12子的學生相珍藏！更加成為最受鏡粉歡迎的紀念品，頻頻有人打卡放在社交網站！只見學生時期的Edan（呂爵安）和Anson Lo（盧瀚霆）樣子與現在變化不大，而肥底姜濤亦一樣係咁肥。而最大分別都應該係Stanley（邱士縉）喇，事關佢學生相梳了一個當年盛行的「周柏豪」比比鳥頭，整個打扮與現在實在差距太大了！