呂爵安Edan孖索女舊愛夾啱時間回應 疑似出軌及情慾對話流出足本睇

形象一向正面的人氣男團MIRROR成員Edan（呂爵安）昨日（5月25日）被捲入過去的是非中，繼被舊愛Stephanie在社交網上爆料指曾經出軌後，又有一個疑似Edan撩一位女性朋友做SP（Sex Partner，性伴侶）的情慾對話被網友曝光，引來網民熱議，今日（5月26日）Edan終於在社交網作出回應。

文：東方新地｜圖：Edan及Stephanie IG圖片