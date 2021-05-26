呂爵安Edan孖索女舊愛夾啱時間回應 疑似出軌及情慾對話流出足本睇
文：東方新地｜圖：Edan及Stephanie IG圖片
Edan呂爵安：畀多啲空間事件中嘅人
Edan於今日下午約2時30分在社交網就今次疑似出軌及情慾對話事件開腔作出回應，表示：「知道有關自己嘅事情被討論中，私人同過去嘅感情事我認為我唔應該作出任何澄清或回應，因為我唔希望會影響任何人。希望大家畀多啲空間事件中嘅人，停止對佢（or佢哋）嘅騷擾。我自己亦會繼續專注喺我嘅工作上，感謝大家。」
之後Stephanie亦就Edan的發文出post回應，表示：「要講嘅佢講曬，其實各自開始咗新生活，唔希望再有人專登嚟提起，未來見一個del一個！」
被指曾向舊愛「派帽」
據知Edan（呂爵安）舊愛Stephanie是Edan的大學同學，與Edan同樣是24歲，兩人曾拍拖三年，直到前年和平分手，現在Stephanie已有新男友，並即將嫁作人妻。不過Stephanie近日在社交網公布被求婚的喜訊時，卻有網民在留言中@了她的舊愛Edan，更有網友話相信Edan會為她感到開心，Stephanie隨即嬲爆回覆：「不如尊重埋我，其實戴完帽都唔會想理佢感受（em if any）想口誅筆伐樓上位XXX不如自己dm佢？thank you！」直指Edan曾向她「派綠帽」（意指出軌）！
Edan舊愛：唔好試我底線
之後Stephanie又貼出和一個網民的對話，原來有網民私訊直斥她「博上位」，Stephanie就回應話自己從來無匿名講過Edan半句不是，對於網民的指責，她都會選擇正面應戰，更話：「自己送上門，我係唔會留手的，我好惡，把口好爛，唔好試我底線！」
已unfollow Edan
現年24歲的Edan在2019年畢業於港大經管學院的工商管理學士（資訊系統），大學時期曾與女友Stephanie一起參加Joint-U Mass Dance（大學聯校巡迴舞蹈匯演），可見兩人興趣相投。不過兩人分手後，Stephanie已unfollow了Edan的IG帳號，Edan和他的胞妹「小如豬」卻仍有繼續follow她的IG。
疑似Edan情慾對話曝光
自Stephanie爆出Edan曾經出軌後，即引起網民熱議，有網民更貼出數張情慾對話截圖，圖中有一個疑似Edan和一位女性朋友的對話，包括有「想一啖食左你」、「想磨下」等露骨說話，更開到口撩對方做SP（Sex Partner，性伴侶）。