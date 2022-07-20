Edan呂爵安阿妹「小如豬」DSE六科39分 原來勁過晒全隊MIRROR？

今日（20/7）是DSE中學文憑試放榜日，MIRROR成員呂爵安（Edan）妹妹呂蕙如（小如豬）都是今年考生之一；她所就讀的可風中學亦公布成績報告，小如豬取得最高分五科成績共考獲33分，六科成績更達39分，比哥哥當年25分更勁！