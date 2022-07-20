Edan呂爵安阿妹「小如豬」DSE六科39分 原來勁過晒全隊MIRROR？
Edan唔夠阿妹高分
Edan早前為了讓妹妹放鬆，安排小如豬去staycation放鬆心情，今日放榜後回頭一看，「小如豬」合共報考8科，其中有3科考到最好成績5**，另外有3科考到5*及有2科考到5，更是全校第三。當年Edan最佳5科成績都不過25分，見到小如豬DSE成績好過自己，Edan一定十分興奮 ！
Mirror成員學歷大揭秘！
正所謂不要被學歷耽誤你的才能，Mirror成員裡面的學歷一樣有高有低，到底12子的成績又如何呢！
1.Edan：五科25分
Edan（呂爵安）於香港大學工商管理學學士（資訊系統）畢業，更擁有8級鋼琴造詣。他就讀可風中學（嗇色園主辦），考獲最佳五科25分的成績。
2. 城大「排球王子」Ian：城大公共政策與政治系
Ian（陳卓賢）畢業於香港城市大學公共政策與政治系，Ian就讀長沙灣天主教英文中學時，先後成為排球、田徑及籃球校隊隊員之一，更是跆拳道黑帶，不過2018年代表南華出戰香港男子排球甲一後正式退役。
3. Alton：城大電子物流及科技管理
Alton（王智德）曾就讀賽馬會體藝中學、東華三院邱金元中學，以及畢業於香港城市大學電子物流及科技管理學學士課程。
4. 「顏值擔當」Frankie：理大酒店業管理
Frankie （陳瑞輝）中學就讀中華基金中學，並畢業於香港理工大學酒店業管理（榮譽）理學士。順帶一提，Frankie是許廷鏗的小學同學，同是樂隊Supper Moment及鐵樹蘭主音Sunny（陳仕燊）的中學同學。
5. Anson Lo：冇大學畢業
Anson Lo （盧瀚霆）曾就讀保良局羅傑承（一九八三）中學，當年於香港中學文憑考試DSE考獲最佳五科成績23分並入讀香港城市大學工商管理學（商業分析）學士課程，不過為了跳舞後來無畢到業。
6.「馬鞍山巨龍」Stanley：城大畢業
Stanley（邱士縉）曾就讀保良局胡忠中學，畢業於香港城市大學。
7. Jer：浸大傳理副學士
Jer （柳應廷）曾就讀天主教伍華中學，畢業於香港浸會大學國際學院文學副學士（傳理學）。
8. 姜濤冇考過DSE
姜濤曾就讀鄧肇堅維多利亞官立中學。不過因為中學時期因為身型以及內向的性格而受到同學排擠和欺凌，後來選擇退學，最終沒有報考DSE，後來畢業於青年學院（邱子文）運動教練的文憑課程。
9. 「大埔遊戲王」Tiger ：浸大電影學院高級文憑
Tiger （邱傲然）曾就讀林大輝中學、培僑書院，2019畢業於香港浸會大學電影學院第九屆高級文憑課程。
10. 「精靈王子」Jeremy：中學畢業
Jeremy（李駿傑）中學就讀明愛元朗陳震夏中學，中學畢業後冇選擇繼續升學。
11.「星之子」Lokman：中學業
Lokman （楊樂文）曾就讀新會商會陳白沙紀念中學，中學畢業。
12. 副隊長Anson Kong：做過韓國練習生
Anson Kong（江𤒹生）曾就讀聖公會李炳中學，在2014年曾與公司簽約並被送到韓國成為練習生，不過在半年後有關公司終止了其出道計劃，回港後不久也結束了合約，之後就入行成為舞蹈員。
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