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Edan呂爵安親揭兩度開工暈倒：以為就死 自爆新劇《i.SWIM》係執二攤

最新娛聞
撰文：東方新地

Mirror成員Edan呂爵安因為港版《大叔的愛》令人氣急升，ViuTV火速開拍游水主題劇集《i.SWIM》由Edan孭飛﹗Edan親爆原來自己只是執二攤，男主角本非屬意他﹗ 近來工作量大增的 Edan又自爆兩度開工暈倒，繼姜濤後，又一個Mirror成員身體出事﹗
文：東方新地｜圖：Edan呂爵安IG、《膠戰S2》 截圖

Edan剝衫被讚大隻安 阿正篤爆：製作組加特效咋﹗

Edan等6膠的第二輯《膠戰》周日（10日）剛播出，Edan當晚開Live同大家分享當中趣事，首集Edan為演繹「洗衣機」而除衫，被網民讚大隻安，阿正忍唔住在直播中大爆：「製作組對你真係好，我喺現場睇係一塊板，唔知加咗啲燈光定咩變得contrast好大﹗」Edan承認當時未開始操練：「嗰時未正式拍《i.SWIM》所以未開始操嘅﹗我睇到呢集出街都覺得呃到人見得人喎﹗」雖然被封大隻安，Edan自爆其實當日在商場內拍攝拍到又暈又嘔﹗

Edan在《臎戰S2》玩遊戲時為做出「洗衣機」動脫去上衣，更臨急抱佛腳即場做掌上壓「谷肌」，被阿正笑佢太遲﹗（圖片來源：《膠戰S 2》截圖）
Edan在《膠戰S2》玩遊戲時為做出「洗衣機」動作而剝衫，更臨急抱佛腳即場做掌上壓「谷肌」，被阿正笑佢太遲﹗（圖片來源：《膠戰S2》截圖）
6膠開直播時，阿正爆製作組為Edan加了效果，令觀眾有錯覺以為Edan好大隻，阿正話：「其實現場我睇係得塊版嚟﹗」（圖片來源：《膠戰 S2》截圖）
6膠開直播時，阿正爆製作組為Edan加了效果，令觀眾有錯覺以為Edan好大隻，阿正話：「其實現場我睇係得塊版嚟﹗」（圖片來源：《膠戰 S2》截圖）

Edan商場奔跑見暈作嘔：24歲仔冇試過咁

Edan爆拍攝時在商場內為了逃避追捕，跑到上氣唔接下氣，Edan話：「嗰日我跑到差啲以為就嚟死咁，突然間見暈同埋想嘔，即刻要坐低抖抖，24歲仔冇試過咁，真係好驚﹗標晒冷汗成身濕晒，所以下集大家會見到我換咗衫，嗰日仲要係通宵拍完《膠戰》再直接去拍電影《闔家辣》﹗」

Edan等6膠在商場內狂奔去避追捕，Edan透露當晚跑到又暈又作嘔﹗（圖片來源：Hillary@IG）
Edan等6膠在商場內狂奔去避193、肥仔、AK及Tiger飾演的保安追捕，Edan透露當晚跑到又暈又作嘔﹗（圖片來源：[email protected]

Edan拍劇再度暈倒 首日練水即出事

Edan以為平時運動不足所致，未有太在意，點知之後開工又暈倒，Edan透露落實接拍《i.SWIM》後首日參與練水，導演、監製及演員都在場，Edan表示當時感到好大壓力，佢話：「太耐冇游水，未開始我就落池試吓個感覺先，其實我成世人未試過一次過完成25米，嗰次順利游完25米，點知一上水隻腳緊咗，係腫晒﹗嗰時諗可能冇做熱身，但好戲在後頭﹗」

Edan在直播中指當時眼前一黑，當場暈倒﹗（圖片來源：呂爵安IG）
Edan在直播中指當時眼前一黑，當場暈倒﹗（圖片來源：呂爵安IG）
Edan重現當日突然休克暈倒的一刻﹗（圖片來源：呂爵安IG）
Edan重現當日突然休克暈倒的一刻﹗（圖片來源：呂爵安IG）

Edan休克後回神：嗰時真係想搵窿捐

Edan上水後跟大家一齊熱身先，「熱熱吓身開始覺得暈，心知不妙﹗我冇理由呢個時候同大家講我要抖抖㗎，熱身都要抖？諗住死頂落去，點知開始眼望金星，過咗一陣眼前一黑，真係暈咗，有人即刻扶住我﹗嘩，我嗰下真係想搵窿捐，真係好樣衰，好𤓓﹗我演嘅角色係要游得好叻㗎嘛，點知熱身就出事﹗」

Edan同Jeffrey繼《膠戰》之後，合作拍劇集《i.SWIM》。（圖片來源：呂爵安IG）
Edan同Jeffrey繼《膠戰》之後，合作拍劇集《i.SWIM》。（圖片來源：呂爵安IG）
Edan拍攝《大叔的愛》時因為一場「出浴戲」才開始注重身型：「當知道《大叔》要除，就下定決心要搞搞佢，起碼搞走個肚腩(好大)先，所以就開始控制飲食同操吓，呢次已經係我咁大個仔以嚟最fit一次﹗」（圖片來源：呂爵安IG）
Edan拍攝《大叔的愛》時因為一場「出浴戲」才開始注重身型：「當知道《大叔》要除，就下定決心要搞搞佢，起碼搞走個肚腩(好大)先，所以就開始控制飲食同操吓，呢次已經係我咁大個仔以嚟最fit一次﹗」（圖片來源：呂爵安IG）

Edan自爆畏水本來無份拍《i.SWIM》

講開停唔到嘅Edan，又自揭本來無份演《i.SWIM》：「本身冇諗過我要拍嘅，最尾先知我要拍喎﹗知道之後，咁梗係拍啦，點會唔拍呀﹗雖然我識游水，但我太耐冇游水，同埋其實本身我驚水，我係畏高又畏水，即係呢沖涼啲水整到對眼呢，我係一定唔可以擘大對眼嘅人嚟，一定要抺走晒啲水先開到對眼，係咁誇張﹗同埋一去到深水地方我就淆底﹗好驚﹗所以拍《i.SWIM》 係一個好大挑戰嚟﹗」Edan透露臨急才被通知拍攝《i.SWIM》，眾演員比他較早已開始練水，不過未有透露他頂替了誰的主角位﹗

Edan呂爵安親揭兩度開工暈倒 自爆新劇《i.SWIM》係執二攤
Edan在《大叔的愛》飾演田一雄而人氣急升，工作量大增﹗（圖片來源：呂爵安IG）
Edan呂爵安親揭兩度開工暈倒 自爆新劇《i.SWIM》係執二攤
馮志強執導《i.SWIM 》由Edan呂爵安、Jeffrey魏浚笙、Ansonbean陳毅燊、Stanley邱士縉、吳海昕等主演。（圖片來源：[email protected]

即去check心臟證健康

Edan指因為兩度開工暈倒，所以去做了詳細的身體檢查，報告結果心臟冇事，Edan話：「兩次暈倒，我抖吓之後都冇事嘅﹗之後去做檢查知道身體無事，大家唔使擔心﹗我拍劇要操，多咗做運動真係體力同健康都好咗好多﹗睇《膠戰》後期，大家會見到我fit咗好多﹗」

Edan呂爵安親揭兩度開工暈倒 自爆新劇《i.SWIM》係執二攤
Edan近來成為各大品牌喜愛﹗（圖片來源：呂爵安IG）
Edan最近推出個人第三首單曲《my apple pie》，最靚星二代林愷鈴任MV女主角，Edan被指成為今屆樂壇新人大熱人選。（圖片來源：林愷鈴IG）
Edan最近推出個人第三首單曲《my apple pie》，最靚星二代林愷鈴任MV女主角，Edan被指成為今屆樂壇新人大熱人選。（圖片來源：林愷鈴IG）

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