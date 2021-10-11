Edan呂爵安親揭兩度開工暈倒：以為就死 自爆新劇《i.SWIM》係執二攤

Mirror成員Edan呂爵安因為港版《大叔的愛》令人氣急升，ViuTV火速開拍游水主題劇集《i.SWIM》由Edan孭飛﹗Edan親爆原來自己只是執二攤，男主角本非屬意他﹗ 近來工作量大增的 Edan又自爆兩度開工暈倒，繼姜濤後，又一個Mirror成員身體出事﹗

文：東方新地｜圖：Edan呂爵安IG、《膠戰S2》 截圖