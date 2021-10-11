Edan呂爵安親揭兩度開工暈倒：以為就死 自爆新劇《i.SWIM》係執二攤
文：東方新地｜圖：Edan呂爵安IG、《膠戰S2》 截圖
Edan剝衫被讚大隻安 阿正篤爆：製作組加特效咋﹗
Edan等6膠的第二輯《膠戰》周日（10日）剛播出，Edan當晚開Live同大家分享當中趣事，首集Edan為演繹「洗衣機」而除衫，被網民讚大隻安，阿正忍唔住在直播中大爆：「製作組對你真係好，我喺現場睇係一塊板，唔知加咗啲燈光定咩變得contrast好大﹗」Edan承認當時未開始操練：「嗰時未正式拍《i.SWIM》所以未開始操嘅﹗我睇到呢集出街都覺得呃到人見得人喎﹗」雖然被封大隻安，Edan自爆其實當日在商場內拍攝拍到又暈又嘔﹗
Edan商場奔跑見暈作嘔：24歲仔冇試過咁
Edan爆拍攝時在商場內為了逃避追捕，跑到上氣唔接下氣，Edan話：「嗰日我跑到差啲以為就嚟死咁，突然間見暈同埋想嘔，即刻要坐低抖抖，24歲仔冇試過咁，真係好驚﹗標晒冷汗成身濕晒，所以下集大家會見到我換咗衫，嗰日仲要係通宵拍完《膠戰》再直接去拍電影《闔家辣》﹗」
Edan拍劇再度暈倒 首日練水即出事
Edan以為平時運動不足所致，未有太在意，點知之後開工又暈倒，Edan透露落實接拍《i.SWIM》後首日參與練水，導演、監製及演員都在場，Edan表示當時感到好大壓力，佢話：「太耐冇游水，未開始我就落池試吓個感覺先，其實我成世人未試過一次過完成25米，嗰次順利游完25米，點知一上水隻腳緊咗，係腫晒﹗嗰時諗可能冇做熱身，但好戲在後頭﹗」
Edan休克後回神：嗰時真係想搵窿捐
Edan上水後跟大家一齊熱身先，「熱熱吓身開始覺得暈，心知不妙﹗我冇理由呢個時候同大家講我要抖抖㗎，熱身都要抖？諗住死頂落去，點知開始眼望金星，過咗一陣眼前一黑，真係暈咗，有人即刻扶住我﹗嘩，我嗰下真係想搵窿捐，真係好樣衰，好𤓓﹗我演嘅角色係要游得好叻㗎嘛，點知熱身就出事﹗」
Edan自爆畏水本來無份拍《i.SWIM》
講開停唔到嘅Edan，又自揭本來無份演《i.SWIM》：「本身冇諗過我要拍嘅，最尾先知我要拍喎﹗知道之後，咁梗係拍啦，點會唔拍呀﹗雖然我識游水，但我太耐冇游水，同埋其實本身我驚水，我係畏高又畏水，即係呢沖涼啲水整到對眼呢，我係一定唔可以擘大對眼嘅人嚟，一定要抺走晒啲水先開到對眼，係咁誇張﹗同埋一去到深水地方我就淆底﹗好驚﹗所以拍《i.SWIM》 係一個好大挑戰嚟﹗」Edan透露臨急才被通知拍攝《i.SWIM》，眾演員比他較早已開始練水，不過未有透露他頂替了誰的主角位﹗
即去check心臟證健康
Edan指因為兩度開工暈倒，所以去做了詳細的身體檢查，報告結果心臟冇事，Edan話：「兩次暈倒，我抖吓之後都冇事嘅﹗之後去做檢查知道身體無事，大家唔使擔心﹗我拍劇要操，多咗做運動真係體力同健康都好咗好多﹗睇《膠戰》後期，大家會見到我fit咗好多﹗」