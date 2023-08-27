Edan個人演唱會︱第二場狠刪大半段棟篤笑 自爆收DM被質問：好好笑呀？
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MIRROR成員Edan呂爵安在亞博舉行一連3場的《In The Sight of E》演唱會內容豐富，頭場又唱又跳兼有長達30分鐘的棟篤笑環節。不過卻有觀眾投訴演唱會似「嘉年華會」，棟篤笑部分太長太無聊，因此Edan在第2場演唱會即刻「認衰」狠刪大半段棟篤笑，更疑似自爆被姜濤粉絲DM質問！
Edan第2場演唱會「認衰」狠刪大半段棟篤笑
Edan個人演唱會首場內容豐富，邀請到《全民造星2》B3的4位成員一起玩「自抽」，重提向姜濤舉中指、提醒好兄弟不要隨便開餐廳做生意，更拿姜濤和髮型師Lydia的緋聞開玩笑等，Talk Show部分長達30分鐘。不過，卻有觀眾在首場結束後，投訴演唱會Talk Show部分太長、內容太無聊。Edan即刻在第2場指「Seven咗就要認」，更狠刪了大半段棟篤笑。
首場扮姜濤舉燈牌 疑似自爆收「姜糖」DM質問
向來出名「零偶包」的Edan，在首場演唱會中亦不忘搞笑，在過場期間播出惡搞MIRROR成員的影片，其中更扮姜濤在街頭學「姜糖」舉燈牌，認真搞鬼。不過，似乎惹來姜濤粉絲「姜糖」不滿，紛紛留言狠批Edan將隊友「擺上檯」。Edan昨晚亦在台上自爆收到DM被質問：「你哋有冇收到咩DM啊？我有啊：『你覺得好好笑呀？』、『你諗唔到嘢表演呀？』」。
58歲吳君如重口味「姑媽」造型做嘉賓
出名人緣好的Edan，首場邀請到MIRROR隊員Jer、《膠戰》「5膠」與《全民造星2》B3隊友做嘉賓，第2場台上嘉賓陣容同樣厲害，邀請到曾經合作拍電影《闔家辣》的鄭中基和吳君如。其中58歲的吳君如更「神還原」電影中的姑媽造型，以一身粉紅色緊身衣上陣，大唱《萬水千山總是情》。唱完之後更激吻Edan，錫到Edan面容扭曲，重口味得嚟又娛樂性十足！
鄭中基2度出場 有義氣唱足三首歌
至於曾在電影《闔家辣》和《死屍死時四十四》2度飾演Edan父親的鄭中基，在演唱會中2度出場表演。第1次就出場和Edan合唱《閉目養神》再獨唱《My Only One》，之後聯同吳君如再次出場，3人一起合唱《萬水千山總是情》同《闔家辣》主題曲《辣到出汁》，夠曬有義氣。
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撰文：東方新地圖片來源：東方新地、IG@edanlui