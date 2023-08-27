Edan個人演唱會︱第二場狠刪大半段棟篤笑 自爆收DM被質問：好好笑呀？

MIRROR成員Edan呂爵安在亞博舉行一連3場的《In The Sight of E》演唱會內容豐富，頭場又唱又跳兼有長達30分鐘的棟篤笑環節。不過卻有觀眾投訴演唱會似「嘉年華會」，棟篤笑部分太長太無聊，因此Edan在第2場演唱會即刻「認衰」狠刪大半段棟篤笑，更疑似自爆被姜濤粉絲DM質問！