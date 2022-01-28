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Edan呂爵安取代黎耀祥成正官庄代言人 與李敏鎬同框變呂敏鎬

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撰文：東方新地

香港正官庄在1月28日（星期五）正式宣布由MIRROR成員Edan（呂爵安）擔任其品牌大使，和其全球代言人李敏鎬首度「同框」，令一向視李敏鎬為目標的Edan再度被粉絲戲稱為「呂敏鎬」，有不少粉絲更翻找出Edan在2019年上載的社交網post，發現Edan同香港正官庄原來早有淵源！

文：東方新地｜圖：[email protected]正官庄香港、[email protected][email protected][email protected]呂爵安(mirror)Facebook fanclub、正官庄香港官網圖片

Edan 取代視帝黎耀祥做代言人

作為韓國保健食品的正官庄，一直以韓星李敏鎬作為其全球代言人，而其對上一個香港星級代言人，是無綫視帝黎耀祥，不過其最近一個廣告，已是在2019年拍攝，現在已換上了MIRROR成員Edan（呂爵安）擔任香港代言人。

正官庄對上一個香港代言人是視帝黎耀祥。（圖片來源：IG@cheongkwanjanghk）
正官庄對上一個香港代言人是視帝黎耀祥。（圖片來源：[email protected]
現在已換上了Edan做代言。（圖片來源：正官庄香港官網圖片）
現在已換上了Edan做代言。（圖片來源：正官庄香港官網圖片）
1月28日更在官方IG Story中宣告推出了Edan代言野櫻莓汁禮盒套裝。（圖片來源：IG@cheongkwanjanghk）
1月28日官方IG Story中宣告推出由Edan代言的野櫻莓汁禮盒套裝。（圖片來源：[email protected]

視李敏鎬為演戲終極目標

Edan曾多次在訪問中透露視李敏鎬為自己演戲的終極目標，笑指想好似韓劇《繼承者們》和《City Hunter》中的李敏鎬一樣，做一個好有型的劇集男主角，因此被粉絲起名為「呂敏鎬」，今次粉絲都紛紛恭賀Edan「夢想成真」，可以同偶像「同框」合作。

正官庄的官方Facebook封面照換成了李敏鎬和Edan的「合照」，令兩人成功「同框」。（圖片來源：Facebook@正官庄 香港）
正官庄的官方Facebook封面照換成了李敏鎬和Edan的「合照」，令兩人成功「同框」。（圖片來源：[email protected]正官庄香港）
正官庄的荃灣分店外更設有Edan的1:1人形紙板。（圖片來源：Facebook@Edan呂爵安(mirror)Facebook fanclub）
正官庄的荃灣分店外更設有Edan的1:1人形紙板。（圖片來源：[email protected]呂爵安(mirror)Facebook fanclub）
仲貼上Edan拍攝的巨型海報。（圖片來源：Facebook@Edan呂爵安(mirror)Facebook fanclub）
仲貼上Edan拍攝的巨型海報。（圖片來源：[email protected]呂爵安(mirror)Facebook fanclub）
頭號「爵屎」小儀都有收到正官庄送的Edan代言禮盒，仲被封為No.1 VVIP！（圖片來源：IG@cheongkwanjanghk）
頭號「爵屎」又稱為Edan正印的小儀都有收到正官庄送的Edan代言禮盒，仲被封為No.1 VVIP！（圖片來源：[email protected]

曾孖姜濤合體拍處男廣告

此外有粉絲又翻找出Edan在2019年上載的社交網post，發現Edan出道後第一個接拍的廣告，亦都係正官庄，當時姜濤仲有份同Edan合體，一齊影廣告相。當時已在節目《Mirror Go》中被叫「老鼠屎」的Edan，更在社交網搞笑表示為了搣甩「老鼠屎」這個稱號，要飲提神飲品令自己level up！

當時姜濤都有份同Edan一齊拍廣告。（圖片來源：IG@edanlui）
當時姜濤都有份同Edan一齊拍廣告。（圖片來源：[email protected]
一路用電腦一路飲提神飲品。（圖片來源：IG@edanlui）
一路用電腦一路飲提神飲品。（圖片來源：[email protected]
話要令自己搣甩「老鼠屎」呢個稱號！（圖片來源：IG@edanlui）
話要令自己搣甩「老鼠屎」呢個稱號！（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）

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