Edan呂爵安取代黎耀祥成正官庄代言人 與李敏鎬同框變呂敏鎬

香港正官庄在1月28日（星期五）正式宣布由MIRROR成員Edan（呂爵安）擔任其品牌大使，和其全球代言人李敏鎬首度「同框」，令一向視李敏鎬為目標的Edan再度被粉絲戲稱為「呂敏鎬」，有不少粉絲更翻找出Edan在2019年上載的社交網post，發現Edan同香港正官庄原來早有淵源！