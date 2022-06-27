Edan呂爵安@MIRROR 粉絲再度內訌 急現身發千字文調停
Edan粉絲再爆內訌 突然宣佈成立收費粉絲會
MIRROR人氣成員呂爵安Edan的粉絲會近日再度內訌，以「一群極愛爵安的爵屎」為名的一眾粉絲們在IG發出簽字公開信，要求Fans Club更換Admin。公開信中表示其中一名Admin成立個人公司，管理粉絲會的財務和發展，令粉絲們都表示擔憂和不滿。再加上一直透明度極低，從未公開過粉絲會財務報告的Admins突然宣佈成立收費會員制，令粉絲們覺得不受尊重，力斥粉絲會的運作荒謬絕倫！
Edan發千字文調和
得悉一班「爵屎」再次起內訌的Edan，他亦馬上在Telegram群組中撰寫長文作出回應，安撫粉絲。Edan在文中寫道，每當粉絲會有事發生，自己都會馬上向公司匯報，但是公司希望自己不要再參與任何有關粉絲會的事宜，希望Edan專心做好自己的工作，所以才放手不管粉絲會的事情。
Edan表示自己是在事後才知道公司因為其中牽涉金錢和保密上的問題，所以不希望換走Admins。他表示自己十分感謝「爵屎」的支持，希望大家能夠給予Admins和公司更多的時間去處理。
去年粉絲會亦曾惹爭議
Edan的「爵屎」粉絲會一直有內訌的情況出現，粉絲會的會長在接受媒體訪問的時候，亦直言覺得自己「做乜都錯」。
Edan義正詞嚴 要求粉絲尊重他人
每當粉絲們發生內訌的時候，Edan都會挺身而出發文安撫「爵屎」。去年11月，他便在IG上發文表示一直受到「爵屎」的投訴，他義正詞嚴要求粉絲尊重塔恩，成為一個有禮貌、有質素的粉絲。
Edan呂爵安千字文全文：
大家好，知道大家有好多嘢想了解，好明白亦好正常的，我而家就解答一啲大家嘅疑惑。
見到好多人問點解話處理，但隔咗咁耐都唔處理（換admins班底）？其實當初FC有事發生，我都即刻同公司匯報，而公司嘅feedback係唔希望我再參與任何有關FC嘅事宜，希望我專注返做好自己嘅工作，FC嘅事情就交由返公司去處理，所以嗰次之後我就冇再去處理，交哂畀公司。
而我得知嘅結果就係，公司唔希望我將admins們換走，因為始終牽涉到好多金錢上，保密上等等嘅問題，所以公司希望保留返原有已經建立了信任嘅admins，亦希望佢哋可以成立一間公司，更好咁聚集每一位爵屎，更有效率咁運作一個Fansclub，而admins們亦承諾會盡力做好，吸取過往嘅經驗，繼續為大家服務。
我好感恩越嚟越多人加入爵屎大家庭，越嚟越多人喜歡爵安。但亦由於爵屎人數愈嚟愈多，admins可能真係負荷唔到現有嘅工作量，所以公司同admins們決定將會在演唱會後重整FC，招募更多admins，詳細方案將會在稍後公布，希望此舉可以壯大FC，加入更多不同的意見，有更多力量去運作，知道大家係因為愛我先會咁緊張，我亦希望FC會在未來變得更好，希望大家可以畀多啲時間公司同admins們去處理。
讀者留言