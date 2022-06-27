Edan呂爵安@MIRROR 粉絲再度內訌 急現身發千字文調停

MIRROR成員Edan（呂爵安）近日剛推出新歌，新戲亦即將上映，風頭一時無兩。可是，Edan粉絲們近日再次爆發內訌，粉絲群組admins宣佈將會成立收費官方歌迷會，令一眾「爵屎」表示不滿，要求Edan換粉絲會Admins班底！