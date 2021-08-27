Edan 姜濤傳不和 Edan承認向隊友舉中指 與姜濤做一連串動作解畫

人氣組合MIRROR早前在節目《調教你MIRROR》中，曾透露各自有心病，但12子之後獲導師梁祖堯輔導和調教，成功化解團隊矛盾。而今日網上再傳出MIRROR成員口和心不和，先有Edan欺凌姜濤片段，後有姜濤在酒店房內拍片哭訴被「人」𡁻完鬆。

編輯：東方新地｜圖片來源：姜濤IG｜原文：新Monday