Edan 姜濤傳不和 Edan承認向隊友舉中指 與姜濤做一連串動作解畫
編輯：東方新地｜圖片來源：姜濤IG｜原文：新Monday
姜濤錫Edan面珠粉碎不和
可是，日前有傳媒收到讀者爆料，有一段疑似是姜濤被Edan（呂爵安）舉中指的片段，引發不和傳聞。事件爆出後，碰巧MIRROR同日現身活動，直至晚上，二人一同接受訪問，Edan在受訪時不但搭着姜濤膊頭，期間他們還有傾有講，完全沒有芥蒂。事後姜濤在IG Story中，貼上錫Edan面頰的片段，留言「到我欺凌你」，以行動粉碎不和，同時足見二人老友鬼鬼。
Edan喊冤經常被人欺凌
對於向姜濤舉中指，Edan在訪問中笑言今次被人說欺凌隊友，但其實平時自己經常被人欺凌，但他亦承認片中舉中指的是自己，並指該行為是不正確，他解釋男仔之間有時玩得放一點，亦沒有為意有鏡頭正在拍攝，他強調和姜濤一直是好友，笑說：「其實有留意開嘅人都知我哋兩個好Friend。」
姜濤扮喊隊員起哄
至於姜濤回應時就抵死扮喊，其他成員起哄叫他快些入戲，姜濤表示：「其實真係唔關事，係有啲小題大做咗，男仔好多時會開呢啲玩笑，自己有時喺鏡頭前都唔識收同放，花姐之前都有提點過我哋，日後會注意返。」Edan和姜濤又說如果真不和，亦不會當面做出來，姜濤再三強調和Edan「我哋真係好friend！」而隊長Lokman亦說好朋友才會人身攻擊，Edan乘機伸冤指自己經常被人說口臭兼爆牙。
姜濤「哭訴」遭Ian「o趙完鬆」
姜濤在IG Story除了貼上和Edan「大和解」短片，更分別貼上三條和Ian（陳卓賢）披着浴袍瞓在酒店床上的短片。片中姜濤咬着手指狀甚哀怨，更蓋上被「飲泣」，反觀旁邊的Ian卻一臉得戚，更向鏡頭風騷單眼。鏡頭一轉，姜濤繼續用被掩臉發出「嗚嗚」哭聲，但穿上衣服的Ian已揹袋走人，二人明顯上演「o趙完鬆」戲碼，不少fans看完後都捧腹大笑，更大讚二人神級演技，特別是姜濤咬手指的「姣樣」。
粉絲：點解會有種粵語殘片Mode？！
有不少FANS看到這三條短片後，都紛紛留言：「救命，我睇咗d咩。。。」、「姜濤好可愛Ian好man」、「(粵語殘片mode)姜濤:我被ian污辱咗」、「寵幸完既視覺」、「姜Man睇得粵語殘片太多了」、「大少Ian潛台詞係：本大少對有好多妹妹都好好⋯」