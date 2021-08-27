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Edan 姜濤傳不和 Edan承認向隊友舉中指 與姜濤做一連串動作解畫

東方新地

人氣組合MIRROR早前在節目《調教你MIRROR》中，曾透露各自有心病，但12子之後獲導師梁祖堯輔導和調教，成功化解團隊矛盾。而今日網上再傳出MIRROR成員口和心不和，先有Edan欺凌姜濤片段，後有姜濤在酒店房內拍片哭訴被「人」𡁻完鬆。

編輯：東方新地｜圖片來源：姜濤IG｜原文：新Monday

姜濤錫Edan面珠粉碎不和

可是，日前有傳媒收到讀者爆料，有一段疑似是姜濤被Edan（呂爵安）舉中指的片段，引發不和傳聞。事件爆出後，碰巧MIRROR同日現身活動，直至晚上，二人一同接受訪問，Edan在受訪時不但搭着姜濤膊頭，期間他們還有傾有講，完全沒有芥蒂。事後姜濤在IG Story中，貼上錫Edan面頰的片段，留言「到我欺凌你」，以行動粉碎不和，同時足見二人老友鬼鬼。

姜濤在訪問中否認和Edan不和，在IG Story中更主動錫Edan一下。（圖片來源：姜濤IG）
姜濤在訪問中否認和Edan不和，在IG Story中更主動錫Edan一下。（圖片來源：姜濤IG）
姜濤留言「到我欺凌你」。（圖片來源：姜濤IG）
姜濤留言「到我欺凌你」。（圖片來源：姜濤IG）

Edan喊冤經常被人欺凌

對於向姜濤舉中指，Edan在訪問中笑言今次被人說欺凌隊友，但其實平時自己經常被人欺凌，但他亦承認片中舉中指的是自己，並指該行為是不正確，他解釋男仔之間有時玩得放一點，亦沒有為意有鏡頭正在拍攝，他強調和姜濤一直是好友，笑說：「其實有留意開嘅人都知我哋兩個好Friend。」

今日MIRROR 12子現身SAMSUNG活動。（圖片來源：姜濤IG）
昨日MIRROR 12子現身SAMSUNG活動。（圖片來源：姜濤IG）

姜濤扮喊隊員起哄

至於姜濤回應時就抵死扮喊，其他成員起哄叫他快些入戲，姜濤表示：「其實真係唔關事，係有啲小題大做咗，男仔好多時會開呢啲玩笑，自己有時喺鏡頭前都唔識收同放，花姐之前都有提點過我哋，日後會注意返。」Edan和姜濤又說如果真不和，亦不會當面做出來，姜濤再三強調和Edan「我哋真係好friend！」而隊長Lokman亦說好朋友才會人身攻擊，Edan乘機伸冤指自己經常被人說口臭兼爆牙。

（圖片來源：姜濤IG）
（圖片來源：姜濤IG）

姜濤「哭訴」遭Ian「o趙完鬆」

姜濤在IG Story除了貼上和Edan「大和解」短片，更分別貼上三條和Ian（陳卓賢）披着浴袍瞓在酒店床上的短片。片中姜濤咬着手指狀甚哀怨，更蓋上被「飲泣」，反觀旁邊的Ian卻一臉得戚，更向鏡頭風騷單眼。鏡頭一轉，姜濤繼續用被掩臉發出「嗚嗚」哭聲，但穿上衣服的Ian已揹袋走人，二人明顯上演「o趙完鬆」戲碼，不少fans看完後都捧腹大笑，更大讚二人神級演技，特別是姜濤咬手指的「姣樣」。

姜濤在另一條IG Story片中扮遭Ian「o趙完鬆」。（圖片來源：姜濤IG）
姜濤在另一條IG Story片中扮遭Ian「o趙完鬆」。（圖片來源：姜濤IG）
姜濤這個咬手指樣好抵死。（圖片來源：姜濤IG）
姜濤這個咬手指樣好抵死。（圖片來源：姜濤IG）
Ian對着鏡頭風騷單眼。（圖片來源：姜濤IG）
Ian對着鏡頭風騷單眼。（圖片來源：姜濤IG）
（圖片來源：姜濤IG）
（圖片來源：姜濤IG）
姜濤在床上「飲泣」時，Ian已起身準備走人。（圖片來源：姜濤IG）
姜濤在床上「飲泣」時，Ian已起身準備走人。（圖片來源：姜濤IG）
臨走前還對着床上的姜濤得戚回望。（圖片來源：姜濤IG）
臨走前還對着床上的姜濤得戚回望。（圖片來源：姜濤IG）

粉絲：點解會有種粵語殘片Mode？！

有不少FANS看到這三條短片後，都紛紛留言：「救命，我睇咗d咩。。。」、「姜濤好可愛Ian好man」、「(粵語殘片mode)姜濤:我被ian污辱咗」、「寵幸完既視覺」、「姜Man睇得粵語殘片太多了」、「大少Ian潛台詞係：本大少對有好多妹妹都好好⋯」

（圖片來源：HK MIRROR FANS GROUP）
（圖片來源：HK MIRROR FANS GROUP）
（圖片來源：HK MIRROR FANS GROUP）
（圖片來源：HK MIRROR FANS GROUP）
（圖片來源：HK MIRROR FANS GROUP）
（圖片來源：HK MIRROR FANS GROUP）
（圖片來源：HK MIRROR FANS GROUP）
（圖片來源：HK MIRROR FANS GROUP）
（圖片來源：HK MIRROR FANS GROUP）
（圖片來源：HK MIRROR FANS GROUP）
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（圖片來源：HK MIRROR FANS GROUP）
（圖片來源：HK MIRROR FANS GROUP）
（圖片來源：HK MIRROR FANS GROUP）

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