Edan呂爵安深夜發長文回應墮屏意外：望盡快釋出調查報告 極想知道真相
Edan坦言無力感很強
MIRROR成員在個唱意外發生後，心情一直未能平伏，這兩個多月來，他們都保持沉默避免講多錯多節外生枝，不過新團歌《We All Are》，眾人亦先後上水，而Edan呂爵安就於今日（11日）凌晨在其個人社交網發出長文講出對事件的感受，當中他提到覺得很難接受，無力感很強。
Edan長文如下：
這段時間，想了很多
究竟人生的意義是什麼？
究竟人類存在的作用是什麼？
究竟命運是否存在，是否主宰一切？
為什麼人類要面對這麼多痛苦和傷痛？
為什麼快樂是一件奢侈品？
為什麼人生永遠都充斥著不能控制的事情？
為什麼上天可以輕易就奪走人的一切？
想來想去，都是想不通，想不明白
好像這些問題是永遠都不會有答案似的
但我們卻要在這麼未知的世界裏生活，去尋找所謂的意義
真的感到很無力，很無奈
人類這種生物，真的真的很渺小
上述問題的答案，看來是暫時不會找到的了
但時間和人生，還是會繼續流動
所以與其浪費時間去東想西想
我決定要為自己的人生賦上多一層的意義，就是專注當下的每一刻
因為人惟一能控制的，就是當下那一刻的每個決定、每個行為
這個道理是魯庭暉先生教我的
既然人生是充滿著痛苦，那我就盡我能力為大家帶來快樂
既然我有幸地得到很多人的支持，那我便運用我的影響力，感染大家一起讓這個世界多一點愛
以人感染人，以生命影響生命
可能這就是人類存在的意義吧
很希望我和MIRROR都能夠做到
這段時間很多人都不好過，衷心希望所有人都安好，特別是啊Mo、啊Fung、Zizac和所有Dancers
而最大最大的願望是希望mo能夠康復。
亦感謝每一位對我的關愛和照顧，包括我的家人朋友，公司，很多行內的前輩，MIRO，魯生，花姐等等
抱歉令大家擔心
最後，希望調查報告能夠盡快釋出
我和大家都一樣，很想很想知道真相
Edan望以生命影響生命
Edan雖然前段的發文都在講很玄的道理，但後段亦有道出大家最關注的問題，就是事件至今仍未有一個交代，Edan表示既然找不到答案就盡力為大家帶來歡樂，他更祝福一眾傷者：「最大最大的願望是希望mo能夠康復。」不過全文的重點相信是最後兩句：「最後，希望調查報告能夠盡快釋出，我和大家都一樣，很想很想知道真相！」
AK直言不能釋懷
選擇講出心底話的除了Edan，還有AK江熚生，他在社交網po出新歌的宣傳照，寫上短短幾句來表達自己的感受，可看到AK同樣語帶無奈，因為他根本未能釋懷。
AK江熚生的感言
有些事情 不能釋懷
只能學習與它共存
保持信念 做好自己崗位
事情一定會慢慢好起來
常見問題
MakerVille聲明中有提及傷者嗎？
演唱會事件發生至今已超過兩個月，主辦單位之一MakerVille多月來被網民炮轟，於10月7日終於發聲明並列出5大原因去交代過去為何選擇沉默，更提及事件中受傷的舞者⋯⋯詳見：MakerVille列5大原因為沉默解畫，而受傷程度最嚴重的舞者，李父一直有透過禱文對外交代，詳見：阿Mo李啟言康復比預期快
演唱會事件調查最終結果公佈了嗎？
演唱會事件發生至今已超過兩個月，主辦單位之一MakerVille多月來被網民炮轟，於10月7日終於發聲明，並稱已得悉調查工作已接近尾聲，詳見：MakerVille列5大原因為沉默解畫
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