Edan呂爵安深夜發長文回應墮屏意外：望盡快釋出調查報告 極想知道真相

MIRROR演唱會屏幕墮下慘劇發生至今兩個多月，MIRROR十二子一直處於沉澱狀態，相信他們絕對不好過，休團兩個月的MIRROR隨住推出新團歌《We All Are》，AK江熚生與Edan呂爵安更先後在社交網抒發感受，當中Edan的長文最能代表所有人的心情，因為他和大家一樣，極想知道真相，望能給傷者一個交代。