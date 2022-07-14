ISWIM｜靚女Sales植詠珊主播轉型做演員勁讚Edan 唔介意人氣輸畀阿媽媚姨
《ISWIM》植詠珊 勁讚Edan份人好好
今次客串《ISWIM》，同Edan一齊演出，植詠珊（Cathy）接受本刊記者訪問時第一句就大讚Edan份人好好，雖然拍劇時要keep住角色李馬榮cool爆的性格，但開機前後都有同Cathy傾偈，又提到有留意過《阿女又戀嚟》這個節目，講到同Cathy阿媽媚姨的對手戲時，又大讚媚姨好搞笑，Cathy仲特別提到Edan得知她已33歲時，對她說：「你唔似咁老！」真係好識𠱁人開心！
演技獲媚姨讚賞
今次Cathy同阿媽媚姨雖然都有份演出《ISWIM》，但Cathy透露兩人並無對手戲，而自己的戲份喇僅只一場，不過就透露媚姨仲有機會出場！Cathy還在社交網上載了一段媚姨的錄音，內容係媚姨大讚阿女的演技：「好自然，好好，好過我好多！」
客串電影《失衡凶間》拍檔任賢齊
講到有不少網友都大讚Cathy今次演得好自然，她表示現在正跟陳炳銓學做戲，希望可以轉型做演員。原來在拍《ISWIM》前，Cathy已拍過一部電影《失衡凶間》，都係由《ISWIM》導演馮志強執導，Cathy在其中客串一角，她笑言這次演出係做回老本行記者，雖然對白不算多，但最開心是可以和小齊哥（任賢齊）合作，仲有機會同小齊哥一齊傾計、食宵夜㖭！
人氣被反超被叫「媚姨囡囡」
現年33歲的Cathy曾做過空姐又做過報紙記者，到2018年加入有線做娛樂新聞主播，到2021年初離開有線後，與阿媽媚姨一同參加了ViuTV節目《阿女又戀嚟》，卻意外地令媚姨人氣急升，Cathy笑言她有好多朋友都好鍾意睇媚姨主持的節目《Auntie你好》：「以前啲人見到我阿媽都會叫佢做『植詠珊阿媽』，依家就變咗叫我做『媚姨囡囡』！」
為Now體育台主持節目
雖然人氣被媚姨反超，但Cathy笑指「都係開心嘅」，而且媚姨的高人氣，亦帶挈到囡囡有更多人認識，對她的事業亦有幫助，現時她正在為Now體育台主持節目《他們的Day off》，介紹運動員們在訓練以外的日常生活，她直言雖然好想轉型做演員，但現階段她係咩都唔介意做，同時也會做足準備，等機會到來。
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