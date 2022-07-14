ISWIM｜靚女Sales植詠珊主播轉型做演員勁讚Edan 唔介意人氣輸畀阿媽媚姨

由Edan（呂爵安）和Jeffrey（魏浚笙）等主演的ViuTV游水劇《ISWIM》中，日前出現了一位靚女Sales，在Edan為Miss買衫時「問題」多多，令觀眾留下深刻印象，原來這位靚女Sales叫植詠珊（Cathy），曾經同媚姨（陳月媚）以母女檔參加過ViuTV節目《阿女又戀嚟》，今次兩母女又一齊拍檔客串演出《ISWIM》，令網友都紛紛大叫好驚喜！