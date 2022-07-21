ISWIM｜導演親爆電影版即將開拍 Edan、Jeffrey上大學兄弟相殘賣甩Stanley
電影版由原班人馬演出
《ISWIM》導演馮志強接受本地傳媒訪問時透露， 佢本身淨係諗住拍一集過電影版，遇上ViuTV傾合作後，就決定先拍十集電視版，至於故事真結局就要喺大銀幕先睇到。另外，馮導強調《ISWIM》電影版會盡量由原班人馬演出，鬥水舞台會由中學升級到大學校園。
Edan讀大學 Stanley或者冇份演
《I SWIM》播出後，唔少觀眾都疑問點解會有咁大個嘅大學生，細心嘅馮導就大爆電影版會盡量配合演員真實年紀，將會係一個喺大學發生嘅故事。大家最關心嘅李馬榮（呂爵安飾）去向，就會同Edan現實一樣升讀大學，更同余浪沖（Jeffrey魏浚笙飾）反面，至於明星泳手王亞樂（Stanley邱士縉 飾）則成為泳界明日之星，畢業後被拔尖到外國接受集訓。
《I SWIM》劇情：
《I SWIM》劇集講述五位青年泳手組成游泳接力隊，於水運會展開一段又一段亦師、亦敵、亦友的競賽。天才泳手余浪沖（魏浚笙飾）轉校到啟賢中學C班，加入由李馬榮（呂爵安飾）、大秋（歐鎮灝飾）、班長（吳啟洋飾）及阿帆（王智騫飾）組成的游泳接力隊。Miss翁（吳海昕 飾）首次來到男校成為C班的班主任，輔助五人戰勝A班接力隊，余浪沖亦邂逅敵校領袖生施詠（袁澧林 飾）。
《I SWIM》第1集劇情（07/11）Jeffrey天才泳手轉校生 Edan為比賽壓逼隊友
天才泳手余浪沖（Jeffrey魏浚笙 飾）轉校來到啟賢中學C班，認識李馬榮（Edan呂爵安 飾）、班長（Phoebus吳啟洋 飾）、大秋（Goerge歐鎮灝 飾）、阿帆（Martin王智騫 飾）等接力隊隊友。隊長李馬榮不甘長年敗給A班；余浪沖的出現，令李馬榮感覺找到泳隊最後一塊拼圖。為此，李馬榮將多年隊友大秋貶作後備，令對方極度不滿，讓接力隊在賽前陷入分裂邊緣。Miss翁（吳海昕 飾）首次來到男校當上班主任，眼見李馬榮為了比賽而採取各種「極端手段」壓逼隊友而深感擔憂，卻逐漸發覺對方背後正施行一項危險的策略。
《I SWIM》第2集劇情（07/12）水運會 Jeffrey臨時補上挑戰飛魚Stanley
余浪沖（Jeffrey魏浚笙 飾）首次參加水運會，熾熱氣氛下見識到A班兩大主將蛙王羅力森（Alton王智德 飾）及飛魚黃亞樂（Stanley邱士縉 飾）的實力。然而余浪沖不忍自己的加入而令C班不和，反過來支持大秋（Goerge歐鎮灝飾）參加個人賽以證實力，更助他奪回接力隊的正選。李馬榮（Edan呂爵安飾）不怒反喜，因為借余浪沖來激發大秋的鬥心，正是他要做的事。正當C班眾人自覺形勢大好，阿帆（Martin王智騫飾）卻受傷，別無選擇下只能由余浪沖臨時補上。李馬榮立即變陣，一反常規地將最強的泳手放在首三棒，以求在賽事早段大幅領先A班，摧毀對方的士氣，並以從未出場的天才泳手余浪沖來挑戰對方最後一棒的王者黃亞樂！
《I SWIM》第3集劇情（07/13）Jeffrey累全隊輸 Edan忿怒
余浪沖（Jeffrey魏浚笙飾）為累及各人錯失冠軍而心生歉疚，功敗垂成的李馬榮（Edan呂爵安 飾）萬分忿怒。面對思緒各異的眾人，Miss翁（吳海昕 飾）心知幫助各人走出失敗陰霾的重要，下令暫時解散接力隊，重整旗鼓。回歸正常校園生活，但李馬榮竟然逃學去操練，盛怒的Miss翁追至卻不慎遇溺，不諳水性的她更被李馬榮所救。冷靜過後，兩人終可心平氣和地解決泳隊問題，李馬榮逐漸被Miss翁透徹的分析所折服，答應更改泳隊領導方向，並由重新聯繫各人開始。余浪沖與各人逐漸熟絡起來，卻在此時收到一個神秘訊息，來自冠中書院，一個名叫施詠（袁澧林 飾）的女生。
《I SWIM》第4集劇情（07/14）Edan與Phoebus產生衝突
原來施詠（袁澧林 飾）和余浪沖（Jeffrey魏浚笙 飾）同樣曾被網絡欺凌，因此她更希望余浪沖可以重新振作，並承諾只要他游，一定會看到。新一屆的水運會成為李馬榮（Edan呂爵安飾）與黃亞樂（Stanley邱士縉 飾）競逐全場總冠軍的舞台，黃亞樂終完成個人的「大滿貫」，將紀錄榜上所有項目變成他一人的名字。相反，李馬榮為要破黃亞樂的紀錄而選擇了大量長途賽事，將體力燃燒殆盡之餘，更要在100米背泳的賽事中面對突飛猛進的班長（Phoebus吳啟洋飾）。班長主動讓賽以為掩護，卻被李馬榮視為極大侮辱，兩人產生激烈衝突。