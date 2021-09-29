MIRROR三子Lokman、Stanley、Frankie拍Viu劇《IT狗》 破天荒電影節率先播出
MIRROR三子Lokman（楊樂文）、Stanley（邱士縉）及Frankie（ 陳瑞輝）拍攝的ViuTV原創劇《IT狗》 原定明年播出，最新消息指該劇獲邀在今屆亞洲電影節率先播出，將能在大銀幕欣賞此劇，是電影節首次將電視劇納入當中﹗
文：東方新地｜圖：香港亞洲電影節facebook、楊樂文IG及陳瑞輝IG
文：東方新地｜圖：香港亞洲電影節facebook、楊樂文IG及陳瑞輝IG
《IT狗》成電影節首次上映劇集 在大銀幕欣賞
第十八屆香港亞洲電影節將於今年10月27日至11月14日舉行，今年大會的主題是「解禁多元 破隔十八」，為貼緊主題，以及打破觀眾對電影和戲院的既定印象，首次在片單加入電視劇，大膽作跨界嘗試，當中包括2022年才正式於電視首播的ViuTV原創劇《IT狗》。
《IT狗》職場喜劇 Lokman擔正
喜劇《IT狗》講一班IT職場上後生仔掙扎求存、有血有淚嘅故事，由羅耀輝監製、《當C遇上G7》簡君晋執導。演員陣容包括凌文龍 、 Lokman（楊樂文）、 陳漢娜 、 岑珈其、 Frankie（ 陳瑞輝）、 Stanley（ 邱士縉）、Alina李靜蓮（原名李炘頤） Jeffrey（ 魏浚笙 ）、 Yoshi （余逸思）、陳湛文等。Mirror隊長Lokman首次擔正劇集，劇中飾演IT界鉅子Tony，隊友Frankie則是他的下屬，有很多上司與下屬的對手戲，Lokman笑指：「大家關係帶有少少愛﹗」被取笑又玩《大叔的愛》，Lokman即笑指冇咁濃烈﹗二人均表示好開心可以拍喜劇，又指因為導演給予很大自由度，故不時爆肚：「笑到收唔到聲﹗」
Stanley恨同女友Alina演姊弟
Mirror的Stanley與女友Alina首次情侶檔演出，Stanley笑指只是半情侶檔，因為合作場口不多，他又指唔想演情侶，強調不是公司反對而是想有新鮮感帶給大家，更笑言希望和女友演姊弟，即被女友Alina反白眼：「演姑姐吖笨﹗」然後話都唔想同Stanley演情侶因為日見夜見好悶，免得又嘈交﹗
《IT狗》劇情：
故事講述由小龍飾演嘅銀行IT部主管阿信，突然被公司解僱，女友亦離佢而去。面對不斷嘅否定，唯有不斷相信，失業兼失戀嘅佢化悲憤為力量，決心同一班喺共享辦公室認識嘅電腦「奇才」開發新應用程式。只不過IT種類確實繁多，IT狗都有好多種，唔係隻隻都啱同其他人相處，就算係志同道合，都會擦出好多意想不到嘅火花。