MIRROR三子Lokman、Stanley、Frankie拍Viu劇《IT狗》 破天荒電影節率先播出

MIRROR三子Lokman（楊樂文）、Stanley（邱士縉）及Frankie（ 陳瑞輝）拍攝的ViuTV原創劇《IT狗》 原定明年播出，最新消息指該劇獲邀在今屆亞洲電影節率先播出，將能在大銀幕欣賞此劇，是電影節首次將電視劇納入當中﹗

文：東方新地｜圖：香港亞洲電影節facebook、楊樂文IG及陳瑞輝IG