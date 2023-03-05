AI合成美女J圖要乜有乜？ 連登仔遭連體嬰錯圖嚇到反眼
人工智能衝擊學術界AI製作圖像畫師失業
AI人工智能的能力於過去一年叫全世界大開眼界，人工智能文書程式ChatGPT可以完美代人寫信、寫小說甚至評論時事、發表學術文章，全部只要幾秒就能完成，連港大都要禁止教職員及學生應用嚟AI來做評估或交功課。
其實於ChatGPT展現實力之前，圖象界亦遭到AI人工智能生成程式所衝擊，多款AI人工智能圖象生成Apps包括Midjourney、Dream by WOMBO均可透過用家文字描述要求，製作出不同畫風、意象內容嘅畫作，最近就有指內地不少電腦畫師要失業，因為只要幾個指令已可製作簡單美術圖片。
生成J圖像真度高 孖妹變連體嬰超恐怖
有不少網友不斷測試AI人工智能生成圖象的威力，發現用AI製作J圖，竟可合成像真度近乎99%的真人相片，不少網民都嘗試用程式製作合成美女相，結果發現完美矇騙一眾求圖若渴的宅男！
不過世界邊有咁完美，人工智能都仍有弱點，當巴打嘗試製作姊妹丼或四美圖時就發現紛紛出事了，除了出現一些手與人體融合的合照之外，更有不少連體人的恐怖情況，睇J圖變了睇「人體鍊成陣」的失敗作品，甚至有網友指是看了《未來戰士第二集》的T1000女性化身，又或是《幽遊白書》的戶愚呂兄弟，真是嚇到要叫一聲叔叔不行了！
小心假相騙財 教你分辨合成美人
有人不介意J 合成假人美女圖，但若然有人用假美女來騙財騙色，恐怕各為巴打都需要學習如何分辨真人與假人吧！連網友就發現，AI人工智能生成嘅美女圖雖然近乎完美，但細心看，仍不難發現其破綻，現在就教大家睇圖分真假五大要點！
1.睇來源
留意圖片來源，如果只是網友Send出來的圖就要小心了，另外如在一些IG中發現美女的不同造型背景都有點超現實，可能都要質疑一下是否合成而來。
2.睇頭髮
人工智能處理頭髮仍然受計算容量限制，而未能做到極細緻效果，因而會出現頭髮是一塊的情況出現。
3.睇皮膚
同樣因人工智能計算機效能影響，人造美女圖的皮膚，難做出細緻度，只要放大看就能發現美女沒有毛孔，有時甚至皮膚與頭髮融為一體。
4.睇比例
人造美女圖多數會以較誇張的身體比例去吸引讀者，有時身體比例會超乎人體構造，可能長腿佔整個人的80%，又或上圍迫爆但腰卻過瘦！又或眼過大至不合常理等
5.睇手指
由於人工智能對手指的概念仍未算十分成熟，因此生成美女圖像時，經常在手指部份出錯，例如指甲消失，又或是只有四隻手指，甚至手指黏合在一起，只要細心留意，多數會發現假圖細節。
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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