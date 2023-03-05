AI合成美女J圖要乜有乜？ 連登仔遭連體嬰錯圖嚇到反眼

連登仔網上求J圖，除咗要小心身體之外，更要小心J錯人工美人，不是指整容或美圖執相的假「美女」，而是完全由人工智能製作而成的合成圖片，根本并非真人！雖然有不少巴打直指由AI生成的美女圖，全部靚過真人，更能指定身材比例配合個人喜好，方便過四處搜IG圖亂咁撞。不過近日不少巴打都紛紛出Post，聲淚俱下表示J完AI美人發惡夢，因為人工智能出錯，不少生成的美人圖竟出現三腳、斷手、身體長多一個頭等情況，甚至當製作兩至三個靚女一起的圖片時，更出現連體人融合的情況！