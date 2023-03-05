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AI合成美女J圖要乜有乜？ 連登仔遭連體嬰錯圖嚇到反眼

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連登仔網上求J圖，除咗要小心身體之外，更要小心J錯人工美人，不是指整容或美圖執相的假「美女」，而是完全由人工智能製作而成的合成圖片，根本并非真人！雖然有不少巴打直指由AI生成的美女圖，全部靚過真人，更能指定身材比例配合個人喜好，方便過四處搜IG圖亂咁撞。不過近日不少巴打都紛紛出Post，聲淚俱下表示J完AI美人發惡夢，因為人工智能出錯，不少生成的美人圖竟出現三腳、斷手、身體長多一個頭等情況，甚至當製作兩至三個靚女一起的圖片時，更出現連體人融合的情況！

j圖 美女 只要幾個指令，就可以用AI軟件製作出完美體態的美女圖。
只要幾個指令，就可以用AI軟件製作出完美體態的美女圖。（圖片來源：網上圖片）
j圖 美女 網友你們分到這張相的女子是真人還是AI合成？
網友你們分到這張相的女子是真人還是AI合成？（圖片來源：網上圖片）
j圖 美女 全部同一面孔，真的是四姊妹還是合成圖？
全部同一面孔，真的是四姊妹還是合成圖？（圖片來源：網上圖片）

人工智能衝擊學術界AI製作圖像畫師失業

AI人工智能的能力於過去一年叫全世界大開眼界，人工智能文書程式ChatGPT可以完美代人寫信、寫小說甚至評論時事、發表學術文章，全部只要幾秒就能完成，連港大都要禁止教職員及學生應用嚟AI來做評估或交功課。

其實於ChatGPT展現實力之前，圖象界亦遭到AI人工智能生成程式所衝擊，多款AI人工智能圖象生成Apps包括Midjourney、Dream by WOMBO均可透過用家文字描述要求，製作出不同畫風、意象內容嘅畫作，最近就有指內地不少電腦畫師要失業，因為只要幾個指令已可製作簡單美術圖片。

j圖 美女 台灣已有人在網上收費替人製作AI圖像，只要數百台幣就可完成。
台灣已有人在網上收費替人製作AI圖像，只要數百台幣就可完成。（圖片來源：網上圖片）
j圖 美女 只要提供素材，人工智能就能合成其他作品。
只要提供素材，人工智能就能合成其他作品。（圖片來源：網上圖片）

生成J圖像真度高 孖妹變連體嬰超恐怖

有不少網友不斷測試AI人工智能生成圖象的威力，發現用AI製作J圖，竟可合成像真度近乎99%的真人相片，不少網民都嘗試用程式製作合成美女相，結果發現完美矇騙一眾求圖若渴的宅男！

不過世界邊有咁完美，人工智能都仍有弱點，當巴打嘗試製作姊妹丼或四美圖時就發現紛紛出事了，除了出現一些手與人體融合的合照之外，更有不少連體人的恐怖情況，睇J圖變了睇「人體鍊成陣」的失敗作品，甚至有網友指是看了《未來戰士第二集》的T1000女性化身，又或是《幽遊白書》的戶愚呂兄弟，真是嚇到要叫一聲叔叔不行了！

j圖 美女 校服美女圖真的很誘惑，很想認識她吧。
校服美女圖真的很誘惑，很想認識她吧。（圖片來源：網上圖片）
j圖 美女 想要製作美人圖，卻出現連體多手怪物。
想要製作美人圖，卻出現連體多手怪物。（圖片來源：網上圖片）
j圖 美女 以為製作孖妹，結果變成連體嬰。
以為製作孖妹，結果變成連體嬰。（圖片來源：網上圖片）
j圖 美女 手上生出半身美女，是美還是恐怖？
手上生出半身美女，是美還是恐怖？（圖片來源：網上圖片）
j圖 美女 整個頭都扭轉了過來的美人，是來自《驅魔人》的嗎？
整個頭都扭轉了過來的美人，是來自《驅魔人》的嗎？（圖片來源：網上圖片）

小心假相騙財 教你分辨合成美人

有人不介意J 合成假人美女圖，但若然有人用假美女來騙財騙色，恐怕各為巴打都需要學習如何分辨真人與假人吧！連網友就發現，AI人工智能生成嘅美女圖雖然近乎完美，但細心看，仍不難發現其破綻，現在就教大家睇圖分真假五大要點！

1.睇來源

留意圖片來源，如果只是網友Send出來的圖就要小心了，另外如在一些IG中發現美女的不同造型背景都有點超現實，可能都要質疑一下是否合成而來。

j圖 美女 背景有點超現實，都可以是假圖的破綻位。
背景有點超現實，都可以是假圖的破綻位。（圖片來源：網上圖片）

2.睇頭髮

人工智能處理頭髮仍然受計算容量限制，而未能做到極細緻效果，因而會出現頭髮是一塊的情況出現。

j圖 美女 網民可多留意美女圖的頭髮，會否出現一塊的情況。
網民可多留意美女圖的頭髮，會否出現一塊的情況。（圖片來源：網上圖片）

3.睇皮膚

同樣因人工智能計算機效能影響，人造美女圖的皮膚，難做出細緻度，只要放大看就能發現美女沒有毛孔，有時甚至皮膚與頭髮融為一體。

j圖 美女 美女皮膚太過光滑，除了可能是用了美圖效果，更有可能根本是合成人。
美女皮膚太過光滑，除了可能是用了美圖效果，更有可能根本是合成人。（圖片來源：網上圖片）

4.睇比例

人造美女圖多數會以較誇張的身體比例去吸引讀者，有時身體比例會超乎人體構造，可能長腿佔整個人的80%，又或上圍迫爆但腰卻過瘦！又或眼過大至不合常理等

j圖 美女 身體比例出錯，可以人工合成美人的辨認指標，腰幼到只得15寸腰真的很纖細。
身體比例出錯，可以人工合成美人的辨認指標，腰幼到只得15寸腰真的很纖細。（圖片來源：網上圖片）

5.睇手指

由於人工智能對手指的概念仍未算十分成熟，因此生成美女圖像時，經常在手指部份出錯，例如指甲消失，又或是只有四隻手指，甚至手指黏合在一起，只要細心留意，多數會發現假圖細節。

j圖 美女 由於AI對人體手指的認識仍然未深，睇手指很多時是最可靠的分辨辦法，圖中女子拿手機的食指就不合比例地長。
由於AI對人體手指的認識仍然未深，睇手指很多時是最可靠的分辨辦法，圖中女子拿手機的食指就不合比例地長。（圖片來源：網上圖片）
j圖 美女 AI畫出了右手生六指的運動美女。
AI畫出了右手生六指的運動美女。（圖片來源：網上圖片）
j圖 美女 下身生出手指，認真恐怖！
下身生出手指，認真恐怖！（圖片來源：網上圖片）

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

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《財政預算案2023》有什麼新財政措施？如何申請居屋、有什麼申請條件？

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撰文：東方新地圖片來源：AI合成圖片、網上圖片

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