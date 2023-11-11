Kate楊淇｜身高年齡IG介紹：曾有結婚夢！35+LOVE屢次黑面發脾氣
Kate楊淇介紹＋IG
楊淇（Kate Yeung，1984年10月26日出生），本名楊美玲，是一位來自香港的演員。她最初在廣告界嶄露頭角，曾出演導演陳果的廣告作品，包括《母親的抉擇》和雪碧廣告代言等。2019年，她擔任了香港同志遊行的彩虹大使。
在2002年，她因在電影《魂魄唔齊》中的出色表現而獲得了「香港電影金像獎」最佳新人獎的提名。2004年，她因出演電影《20 30 40》而被提名「台灣電影金馬獎」、「香港電影金像獎」和「香港電影金紫荊獎」的最佳女配角獎。2007年，她被提名為「香港特區十周年電影選舉」的最具潛質女演員，由香港電台主辦，香港電影金像獎協會協辦。
2012年，楊淇加盟了香港電視網絡（HKTV），並在多部劇集中擔任女主角，包括《童話戀曲201314》、《導火新聞線》和《三面形醫》等。現在她已經約滿了。
Instagram :sheepskin_kateyeung
Kate楊淇有結婚夢 但節目中態度惡劣
楊淇曾在記者會上表示她有結婚的夢想，並表示自己可以閃婚，希望不要孤獨終老。但在《35+LOVE》中，楊淇對男參賽者的態度常常被批評為惡劣，連陳柏宇和練美娟都不滿意。
在節目中，楊淇已經參加了3次約會。當她與心儀對象Yatman出街約會時，她主動問對方的年齡，Yatman坦白回答是29歲，然後問楊淇的年齡，但楊淇卻立刻改變了態度，指出自己已經40歲了，不想被人說，然後又說過了生日就是39歲。她的態度突然變得非常惡劣，強調最重要的是當下，不需要關心別人如何看待她，最重要的是自己。即使Yatman多次試圖回應，楊淇仍然主導了對話，讓對方無法發言。就連練美娟也無法忍受，批評楊淇說：「我明白活在當下，但當別人想了解你或者聊聊天時，你就講了一大堆道理來敷衍人。」而陳柏宇更進一步批評楊淇為人負面，認為她經常將事情想得很負面，但在節目中卻假裝樂觀。
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