Kayan9896演唱會｜百億男友酒店高調開騷 麥明詩盛勁為現身支持
Kayan9896演唱會星光熠熠 性感登場搶盡風頭
昨晚（3/16），Kayan9896以一身性感裝扮亮相，完美詮釋了她所期望的「Hong Kong Taylor Swift」形象。不僅是Kayan9896的粉絲，還有不少知名人士紛紛到場支持。其中，即將於本月底步入婚姻殿堂的麥明詩及盛勁為也特別到場，並與Kayan9896合照留念，對她的表現讚不絕口，直呼「好正」，場面溫馨而熱鬧。
Kayan9896與百億男友馬桂烽情侶合作
Kayan9896不僅是晚會的焦點，更是這場音樂盛宴的策劃者。她與男友馬桂烽的合作無疑是這次活動的亮點之一。馬桂烽作為酒店的主人，也在社交平臺Instagram上分享了音樂會的精彩瞬間，並標記了女友Kayan9896的帳號，展現出兩人的甜蜜合作。
Kayan9896邀請多位音樂人參與
這場爵士音樂會邀請了多位音樂人參與，包括了何卓彥（Leo）及張天穎（Jaime），他們的精彩表演為現場氣氛推至高潮。Kayan9896也在社交媒體上轉載了男友的限時動態，兩人在網上的互動，讓粉絲們感受到滿滿的愛意。
麥明詩及盛勁為到場支持
即將迎來人生新階段的麥明詩及盛勁為，也在百忙之中抽空來到音樂會現場，為Kayan9896加油打氣。他們的到來無疑給Kayan9896帶來了更多的信心和支持。
Kayan放狠言要成為港版 Taylor Swift 主持Thor竟恥笑？
ViuTV音樂節目Chill Club逢星期日播出，每次都會搵嚟不同嘉賓上節目大展歌喉。嚟緊星期日（10日）第218集 Chill Club將邀請到moon tang、Kiri T以及最近備受熱討的kayan9896上節目。預告中，kayan表示自己志向是要成為「HK Taylor Swift」，而主持Thor竟「不爭氣地笑了」。網民對於主持的反應不解，認為kayan宏大的志向態度甚為輕挑「係咪恥笑緊kayan9896？」「牙Thor 憑乜嘢笑人」
Kayan真的說到做到？同Taylor Swift一樣愛得高調
不少網民亦認為Kayan志向非常合理，在戀愛方面正邁向Taylor Swift的步伐！事關Taylor Swift每段戀情的愛得高調，總共有成12段情史，毫不隱瞞。而最近與現任男友Travis Kelce（美式足球明星）更是熱戀中，場場球場都到場支持放閃。而Kayan近日爆出與富三代馬桂烽銅鑼灣甜蜜逛街後，Kayan亦立即大方承認戀情，指已拍拖半年，表示無打算收埋戀情，大讚男友高大細心又sweet，仲話一早見了家長「Ball后」薛芷倫。而回顧返Kayan由與Locker（林家熙）拍拖時已經是公開戀愛狀況，經常情侶出席不同活動以及拍片等。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！