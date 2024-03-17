Kayan9896演唱會｜百億男友酒店高調開騷 麥明詩盛勁為現身支持

Kayan9896（吳家忻）近日公開承認與「百億筍盤」馬桂烽（Justin）的戀情，成為城中熱話。而昨晚（3/16），這對話題情侶更是攜手在馬桂烽旗下的酒店The Arca舉辦了一場盛大的爵士音樂會，現場更邀到多位音樂人參與，麥明詩及盛勁為更到場支持！