kayan9896想做「港版Taylor Swift」 主持一秒破功爆笑畫面瘋傳
Kayan放狠言要成為港版 Taylor Swift 主持Thor竟恥笑？
ViuTV音樂節目Chill Club逢星期日播出，每次都會搵嚟不同嘉賓上節目大展歌喉。嚟緊星期日（10日）第218集 Chill Club將邀請到moon tang、Kiri T以及最近備受熱討的kayan9896上節目。預告中，kayan表示自己志向是要成為「HK Taylor Swift」，而主持Thor竟「不爭氣地笑了」。網民對於主持的反應不解，認為kayan宏大的志向態度甚為輕挑「係咪恥笑緊kayan9896？」「牙Thor 憑乜嘢笑人」
Kayan真的說到做到？同Taylor Swift一樣愛得高調
不少網民亦認為Kayan志向非常合理，在戀愛方面正邁向Taylor Swift的步伐！事關Taylor Swift每段戀情的愛得高調，總共有成12段情史，毫不隱瞞。而最近與現任男友Travis Kelce（美式足球明星）更是熱戀中，場場球場都到場支持放閃。而Kayan近日爆出與富三代馬桂烽銅鑼灣甜蜜逛街後，Kayan亦立即大方承認戀情，指已拍拖半年，表示無打算收埋戀情，大讚男友高大細心又sweet，仲話一早見了家長「Ball后」薛芷倫。而回顧返Kayan由與Locker（林家熙）拍拖時已經是公開戀愛狀況，經常情侶出席不同活動以及拍片等。
Taylor Swift最愛寫歌給EX！Kayan亦會寫
Taylor Swift除了愛得高調外，分也分得高調！Taylor Swift非常喜歡為前男友作歌，當中有成13首歌內容是描述與前度任相愛、分手的精采過程，例如〈Style〉、〈Peace〉、〈Lover〉等，敢愛敢恨的性格令歌迷非常欣賞。而Kayan現時的作品中，亦有不少是自己所創作，例如〈Not Too Close〉、〈Be around〉都同樣有份創作。
Taylor Swift〈Style〉
Kayan〈Not Too Close〉
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