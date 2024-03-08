kayan9896想做「港版Taylor Swift」 主持一秒破功爆笑畫面瘋傳

藝人kayan9896（吳家忻）人紅事非多，先被爆同富三代馬桂烽拍拖，再有「試當真」取消關注風波。咁啱嚟緊星期日ViuTV Chill Club又有佢嘅出現，Kayan9896仲大爆想做「港版Taylor Swift」！