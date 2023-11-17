KitKat

靚女插畫師KitKat著超少布泳衣疑再失守洩春光 仲拍埋片出手夾到實

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現年24歲的港女插畫師Kitty（何珮琪）網名「KitKat」，在今年4月曾勇闖日本推出首部個人日本寫真集《東京秘密旅行》，當日她已出過疑似失手的黑白走光露點相，近日她再推出2024年新寫真集，就再有新疑似走光相流出，今次不但有高清彩色照，仲拍埋雙手夾胸影片，即時睇到網民嘩嘩聲，今次連霍哥都有出聲！

KitKat 港女插畫師Kitty 港女插畫師
正職是插畫師的KitKat平時還會兼職做Model，身高153cm的她留了一頭清爽短髮，不時會在IG分享照片，深得一班宅男粉絲愛戴。（圖片來源：IG@kitkat_soleil）
KitKat KitKat生於香港，在英國長大，是一位專門從事繪畫和攝影的藝術家。
KitKat生於香港，在英國長大，是一位專門從事繪畫和攝影的藝術家。（圖片來源：IG@kitkat_soleil）

港女插畫師KitKat 泳衣移位洩春光

正職是插畫師的KitKat平時還兼職做Model，其IG滿載她的超性感靚相，現時Follwers人數已經超過10.8萬人。近日她頻頻飛到日本拍攝寫真，日前她就上載了一段在東京淺草拍攝的自拍影片，並以日文介紹這是「今日拍攝的幕後花絮」，片中只見她穿著一件黑白色泳衣，對著鏡頭不停拉扯泳衣帶，又用手臂夾實上圍，但由於其上圍實在太豐滿，這件超少布的泳衣稍一移位，便洩出了KitKat的春光。

KitKat KitKat似乎在影片中加了美白濾鏡，但仍可清晰見到泳衣下方洩出兩處啡色位。
KitKat似乎在影片中加了美白濾鏡，但仍可清晰見到泳衣下方洩出兩處啡色位。（圖片來源：IG@kitkat_soleil）
KitKat KitKat拉完泳衣肩帶後，又用雙臂夾胸，全片充滿動感。
KitKat拉完泳衣肩帶後，又用雙臂夾胸。（圖片來源：IG@kitkat_soleil）

網民勁擔心挑戰IG底線

似乎為了證明網民冇睇錯，之後KitKat再上載了一輯她穿著這件泳衣拍攝的高清照，照片中可以清楚見到她的一側泳衣下，明顯有一處啡色位，網民紛紛表示睇到噴晒血，同時仲非常擔心她的走光相會再次被刪：「確定IG唔會ban？」、「挑戰IG條底線wor」、「暈都出埋，大癲」、「VAR表示：個波已經出咗界」、「今次真係一波未平一波又起」等，連霍哥都有留言同KitKat講「Thxxx」，KitKat亦有搞笑回應他「welcome」，仲附送埋一個水蜜桃的emoji！

KitKat 高清照亦有疑似漏「暈」情況。
高清照亦有疑似漏「暈」情況。（圖片來源：IG＠kitkat_soleil）
KitKat 霍哥講多謝！
霍哥講多謝！（圖片來源：IG＠kitkat_soleil）
KitKat KitKat與霍哥。
KitKat與霍哥。（圖片來源：KitKat）
KitKat KitKat即將再推新寫真集，近日已開始預售。
KitKat即將再推新寫真集，近日已開始預售。（圖片來源：IG＠kitkat_soleil）

KitKat上次疑失手露點曾急del

睇番KitKat第一次的走光相是在今年4月發放，是一輯黑白風的床照。照片中KitKat用手擋住重要部位然後擺出誘人的姿勢瞓喺床度，雙眼迷人注視鏡頭，不過唔知係咪睇漏眼，有網民就發現KitKat疑似走光露點。事後KitKat已快手刪走照片，其IG現在只得番裁剪後無走光的相片。

KitKat 照片已刪除
照片已刪除（圖片來源：IG＠kitkat_soleil）
KitKat 事後KitKat已刪走照片，得返限時動態無走光光的相
事後KitKat已刪走照片，得返限時動態無走光的相（圖片來源：IG＠kitkat_soleil）

網民大讚KitKat好出色：真係好完美！

網民對這張相片大感驚艷，表示「以為係朱古力」，大讚KitKat身材勁正之餘，胸部外形十分完美，其大小亦適中：「你係要唯一挑剔嘅，係矮+身形1:1」、「佢除左矮之外真係好完美」、「點解我唔去學攝影，我到底而家做緊啲乜」等，仲有網民大爆有join過KitKat的賣相會員制，表示當中的照片比呢張相更爆更衝擊！

KitKat KitKat影相風格一向好大膽！
KitKat影相風格一向好大膽！（圖片來源：IG@kitkat_soleil）

KitKat深受港台網民歡迎

由於KitKat的社交網站經常分享清涼靚相，除了在連登討論區網民認證之10大出眾「Double May」KOL之外，KitKat亦曾引起台灣媒體的關注，當地媒體以「兇猛藝術家」來報導Kitty，亦有台灣網民以「兇、短髮、藝術家」為標題，吸引了上千名網友讚好，有網民更力讚：「影相有誠意，為人進取，連捆綁都影埋，身材好屈機」。

KITKAT 港女插畫師Kitty 港女插畫師
曾有台灣媒體報導Kitty，大讚她是香港網紅。（圖片來源：IG@kitkat_soleil）

曾與YES!合作推出寫真年曆卡

KitKat束有一頭清爽短髮，身高153cm，皮膚白滑，又不時會在IG分享照片，深得一班宅男粉絲愛戴，有網民力讚：「短髮大波好難得」、「影相有誠意，為人進取，連捆綁都影埋，身材好屈機」等，去年因為上ViuTV節目《戀講嘢》而人氣急升，令KitKat愈來愈受歡迎，年尾更加參與由司徒夾帶與YES!合作的寫真年曆卡，推出「KitKat年曆」，亦大受網民喜愛。

KitKat 大IG女神2023年曆
KitKat在這次年曆中穿著多款火辣水着造型，以超邪惡視角勁曬G級上圍。（圖片來源：IG＠yesculture）

KitKat自爆被日籍男友被拉入後巷親熱

去年KitKat以Kitty之名接受ViuTV節目《戀講嘢》訪問，大方分享自己曾三度與日本男性戀上，有藝術家，亦有咖啡師！被主持人問到港男與日男的分別寺，KitKat表示日本男士比較直接，初次約會就會直接向自己表示好感，頭幾次約會就已經拖手同攬攬！但最估唔到係日本男友竟然大膽到在約會期間突然將KITKAT拖入後巷親熱：「行行吓街，拉我入後巷錫，佢有少少上 下其手，可能當時係熱戀期，（主持人193：當時你衣著係點？）我着吊帶衫，見到少少身形，佢出街全程都會望住我。」

郭奕芯 《戀講嘢》嘉賓KITKAT是日本男仔磁石，分享同日男拍拖經驗。
KitKat話自己被拉入後巷嗰時嘅衣著大概同上節目差唔多。（圖片來源：ViuTV《戀講嘢》截圖）
佢仲大爆日本男友要求自己在親熱的時候講日文，但其實KITKAT並不太懂日文，平時與日籍男友是以英文或國語溝通。
佢仲大爆日本男友要求自己在親熱的時候講日文，但其實KitKat並不太懂日文，平時與日籍男友是以英文或國語溝通。（圖片來源：ViuTV《戀講嘢》截圖）
KitKat KitKat與《戀講嘢》4位主持合照，只得153cm高的KitKat站在193身邊，被笑有最萌身高差。
KitKat與《戀講嘢》4位主持合照，只得153cm高的KitKat站在193身邊，被笑有最萌身高差。（圖片來源：IG＠kitkat_soleil）

點擊睇埋KitKat其它IG靚相：

KitKat IG亦不乏性感內衣床照
（圖片來源：IG@kitkat_soleil）
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（圖片來源：IG@kitkat_soleil）
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（圖片來源：IG@kitkat_soleil）
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（圖片來源：IG@kitkat_soleil）
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（圖片來源：IG@kitkat_soleil）
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（圖片來源：IG@kitkat_soleil）
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（圖片來源：IG@kitkat_soleil）
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（圖片來源：IG@kitkat_soleil）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：IG＠kitkat_soleil、IG＠yesculture、《戀講嘢》截圖

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