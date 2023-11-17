靚女插畫師KitKat著超少布泳衣疑再失守洩春光 仲拍埋片出手夾到實

現年24歲的港女插畫師Kitty（何珮琪）網名「KitKat」，在今年4月曾勇闖日本推出首部個人日本寫真集《東京秘密旅行》，當日她已出過疑似失手的黑白走光露點相，近日她再推出2024年新寫真集，就再有新疑似走光相流出，今次不但有高清彩色照，仲拍埋雙手夾胸影片，即時睇到網民嘩嘩聲，今次連霍哥都有出聲！