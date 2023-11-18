35歲Lilian Kan簡幗儀著比堅尼獲讚堅挺 連登仔開Po狂數敗走！
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現年35歲的簡幗儀（Lilian Kan）擁有個人時裝品牌，不時在社交網出靚相派福利，更被外間指是「最靚時裝設計師」，IG擁有超過28萬粉絲。早前她到布達佩斯旅遊，大曬比堅尼照，不少網民更留言大讚她性感、身材火辣。不過另一邊廂，就竟有網民在討論區開Po大踩簡幗儀，但情況卻不是一面倒！
Lilian Kan簡幗儀著比堅尼獲讚堅挺
日前（11/17）35歲的簡幗儀（Lilian Kan）在IG分享了去布達佩斯溫泉浴場的短片，片中她以性感比堅尼泳衣示人，更自信擺了幾個不同的姿勢，身材玲瓏有致令人眼前一亮。不少網民留言大讚她性感：「我剩係見到令人流鼻血嘅身材」、「令人驚嘆的身材」。
網民力撐Lilian Kan簡幗儀 指樓主「唔識貨」
另一邊廂，竟有網民在討論區，以「好心Lilian Kan幾十歲人就唔好學人著bikini啦」開Po大踩，當大家可能認為討論上充斥Haters，必定跟風留言踩埋一份，不過事實上情況就並不是那麼一面倒。留言區有網民反駁樓主「唔識貨」，甚至想做簡幗儀的另一半：「我排埋你嗰份，邊度隊尾」，也有人坦言覺得簡幗儀「十分正」，亦有網民寫道：「連登講到三十歲更年期，香港地娶完老婆好多都過三十」。直言其他網民認為「三十幾歲已經老」是謬論。當中也有人力撐簡幗儀，寫道：「咁嘅身材都唔著得，全香港得返幾多條女可以著」。
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圖片來源：IG@liliankan、網上留言截圖