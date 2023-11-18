35歲Lilian Kan簡幗儀著比堅尼獲讚堅挺 連登仔開Po狂數敗走！

現年35歲的簡幗儀（Lilian Kan）擁有個人時裝品牌，不時在社交網出靚相派福利，更被外間指是「最靚時裝設計師」，IG擁有超過28萬粉絲。早前她到布達佩斯旅遊，大曬比堅尼照，不少網民更留言大讚她性感、身材火辣。不過另一邊廂，就竟有網民在討論區開Po大踩簡幗儀，但情況卻不是一面倒！