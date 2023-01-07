MC張天賦首度剖白「超市事件」感受 自爆曾患有情緒病靠一個動作拋開自卑感

MC張天賦本月將首踏紅館開三場演唱會，近日都有現身各大電台節目接受訪問。日前上電台節目接受DJ艾力訪問，首度剖白「超市事件」等花邊新聞帶來的壓力和感受等。早前在《口水多過浪花》接受Do姐訪問時，亦自爆自己曾經患有情緒病，上台前要靠「一樣嘢」嚟拋開自卑感！