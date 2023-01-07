MC張天賦首度剖白「超市事件」感受 自爆曾患有情緒病靠一個動作拋開自卑感
MC張天賦首度剖白「超市事件」感受：慶幸自己有新聞價值
MC張天賦日前上電台節目接受DJ艾力的訪問，被問到出道以來先後與MV女主角Santis和Ash傳出緋聞的感受，MC坦言曾經覺得很難接受，需要一段時間才能調整自己對待花邊新聞的心態：「當初絕對唔好受，因為一定有好多好難聽嘅說話，呢個係成長過程喺娛樂圈，呢個係必經階段。有人話你有新聞價值，好多人講你好過冇人講你，漸漸地去改變呢個心態。」
公司未有下令戒女色：「對我有絕對嘅信任」
畢竟兩次緋聞的傳出，都對MC的形象打擊頗大，DJ艾力都有問到公司有否要求MC「戒女色」，MC就坦言公司沒有提及相關要求：「畢竟對我有絕對嘅信任，亦都有一定嘅自由。」
雖然公司沒有刻意管理，但MC都表示經過一連串事件後，都開始學識有保護自己，在選擇朋友和待人方面變得更加謹慎：「唔想因為職業影響我點去待人，會影響我點去處理事情，我本身份人好簡單…點解要咁有戒心呢？呢段期間咁就唯有所有嘢都會有防範，都要小心，亦都盡量係中間做個平衡，要喺呢段時間分清咩係啱定錯，開始為自己訂立規矩、守則，或者諗法。」
自爆入行前有情緒病
MC早前在《口水多過浪花》接受Do姐訪問時，提及到自己最喜歡的地方便是尖沙咀海傍，因為在入行前每當驚恐症發作的時候，他都會落尖沙咀海傍散步，亦因此開始接觸到Busking：「有一次係有少少情緒病，叫驚恐症，我一驚嘅習慣就係要落街行一行，當時我住附近，見到有人busking玩音樂，我就膽粗粗問可唔可以唱一首，之後就係咁開始咗玩busking。」
自揭人生最後悔的一件事 病態打機搞到生得矮
Do姐亦在訪問尾聲問到MC最後悔的一件事，MC表示自己最後悔小時候沉迷打機，仲話因為細個沉迷打機搞到生得矮：「我好後悔打機嘅，我覺得我宜家得到呢個身高呢，係因為我由小學已經養成夜瞓集慣，發育時期由二年班開始已經打到通宵。」MC仲話沒有執書包也是令自己生得矮的原因之一：「我嗰時就係唔執書包，一個禮拜7日嘅功課孭晒入書包，個書包重、發育唔到！」
台上轉「囂張mode」拋開自卑感：我最高大靚仔
MC在節目中亦有透露自己從小開始已經缺乏自信心，要靠上台前催眠自己，換上「囂張mode」才能拋開自卑感：「我企咗係台到，我一定會同自己講『你宜家係呢到最靚仔嘅，係唱歌最好聽嘅，係最高嘅』，好多時候我都會咁樣提醒自己。」
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