中學生學網紅MIMI賣性感相月賺逾$40,000 網民明知「AI騙案」竟如常課金
Mimi賣相月入約4至5萬
疑似由AI人工智能生產的Mimi憑住姣好身材以及甜美的樣貌，在網絡世界極速彈起，短短兩個月已經在IG吸引到逾1萬名Followers，其IG上分享的相片大部分都是日常生活，與一般中學生，或說是網紅完全無異，例如搭巴士、青馬大橋看日落、去運動場做運動，到食肆打上等等。
而Mimi同時亦設有Patreon收費平台，月費由$20至$400港幣不等，而付費欣賞的相片亦寫到明是18禁性感相片，有些更加開宗明義看到「私密處」，有網民計算過平台收益，每月能夠賺取4至5萬港幣，收入相當可觀。
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明知Mimi是「虛擬」但照樣課金的真正原因
雖說不少網民都認定Mimi是由AI人工智能生產的虛擬美人，但在Mimi被「踢爆」後的粉絲數仍然是有增無減，付費會員亦沒有太大打擊。在撇除「訊息不完全」的情況之下，有部分網民表示根本從來都沒介意到底Mimi的真假，除了Mimi絕對可能是結合了香港最受歡迎的「外在特質」之外，其在一平台的每個Post上的內容才是最吸引粉絲的地方。
Mimi每個Post的內容都非常露骨，甚至比起「真人」的賣相網紅更加直白，例如在簡介時就已經寫明：「你好哥哥！ 我係個普通香港中學生，我中意影性感相，我真人好怕羞所以我係呢度比哥哥睇X照😳 」之後更加講明是渴望被其他人欣賞自己的身體。另一方面，Mimi的出相對速度亦相當頻密，短短兩個月在收費平台已經有超過60個Post，可謂相當「勤力」。加上Mimi的特質又結合了不少男網友的視覺上和幻想上的「需要」，難怪有不少網民明知Mimi是AI 美人仍然照單全收，繼續課金。有網民表示「好多女都係P圖㗎啦」、「P圖咪又係假」、「擺明係假反而仲正」等等。
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