中學生學網紅MIMI賣性感相月賺逾$40,000 網民明知「AI騙案」竟如常課金

最近位名為「Mimi」的香港產女中學生憑住誇張的身材以及甜美的面孔在網絡世界極速彈起，而Mimi亦順勢開設收費平台賣性感相賺錢，當中已有不少人加入付費成為會員，欣賞Mimi的絕密靚相。然而，Mimi的底蘊卻令部分網民乍舌，事關有網民發現Mimi的原型根本就是個AI人工智能生產出來的虛擬美女，現實中根本不存在。