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中學生學網紅MIMI賣性感相月賺逾$40,000 網民明知「AI騙案」竟如常課金

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最近位名為「Mimi」的香港產女中學生憑住誇張的身材以及甜美的面孔在網絡世界極速彈起，而Mimi亦順勢開設收費平台賣性感相賺錢，當中已有不少人加入付費成為會員，欣賞Mimi的絕密靚相。然而，Mimi的底蘊卻令部分網民乍舌，事關有網民發現Mimi的原型根本就是個AI人工智能生產出來的虛擬美女，現實中根本不存在。

Mimi 眼利網民認為Mimi就是AI打造的虛擬女子。
眼利網民認為Mimi就是AI打造的虛擬女子。（圖片來源：[email protected]_）
Mimi Mimi的生活日常與一般市民無異。
Mimi的生活日常與一般市民無異。（圖片來源：[email protected]_）

Mimi賣相月入約4至5萬

疑似由AI人工智能生產的Mimi憑住姣好身材以及甜美的樣貌，在網絡世界極速彈起，短短兩個月已經在IG吸引到逾1萬名Followers，其IG上分享的相片大部分都是日常生活，與一般中學生，或說是網紅完全無異，例如搭巴士、青馬大橋看日落、去運動場做運動，到食肆打上等等。

而Mimi同時亦設有Patreon收費平台，月費由$20至$400港幣不等，而付費欣賞的相片亦寫到明是18禁性感相片，有些更加開宗明義看到「私密處」，有網民計算過平台收益，每月能夠賺取4至5萬港幣，收入相當可觀。

Mimi 現時Mimi總共有117位付費會員。
現時Mimi總共有117位付費會員。（圖片來源：Patreon截圖）

點擊睇MimiIG靚相：

Mimi 超激泳衣照。
超激泳衣照。（圖片來源：[email protected]_）
Mimi 在青馬大橋留倩影。
在青馬大橋留倩影。（圖片來源：[email protected]_）

明知Mimi是「虛擬」但照樣課金的真正原因

雖說不少網民都認定Mimi是由AI人工智能生產的虛擬美人，但在Mimi被「踢爆」後的粉絲數仍然是有增無減，付費會員亦沒有太大打擊。在撇除「訊息不完全」的情況之下，有部分網民表示根本從來都沒介意到底Mimi的真假，除了Mimi絕對可能是結合了香港最受歡迎的「外在特質」之外，其在一平台的每個Post上的內容才是最吸引粉絲的地方。

Mimi每個Post的內容都非常露骨，甚至比起「真人」的賣相網紅更加直白，例如在簡介時就已經寫明：「你好哥哥！ 我係個普通香港中學生，我中意影性感相，我真人好怕羞所以我係呢度比哥哥睇X照😳 」之後更加講明是渴望被其他人欣賞自己的身體。另一方面，Mimi的出相對速度亦相當頻密，短短兩個月在收費平台已經有超過60個Post，可謂相當「勤力」。加上Mimi的特質又結合了不少男網友的視覺上和幻想上的「需要」，難怪有不少網民明知Mimi是AI 美人仍然照單全收，繼續課金。有網民表示「好多女都係P圖㗎啦」、「P圖咪又係假」、「擺明係假反而仲正」等等。

Mimi 日常活動與一般香港女性無異。
日常活動與一般香港女性無異。（圖片來源：[email protected]_）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_

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