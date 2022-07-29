MIRROR演唱會｜初步調查事故原因為1鋼索斷裂 總承辦商原來唔係協興隆、菱藝

MIRROR演唱會最新消息：第四場發生嚴重意外，在演唱《Elevator》期間，一個吊於高空的螢光幕突然倒冧，壓倒兩名舞者。現場立即暫停。有網民即時翻查演唱會鳴謝名單，機械工程由「協興隆舞台工程有限公司」負責，舞台工程則由「菱藝廣告製作有限公司」負責。但大會主辦單位大國文化及MakerVille在今早（7月29日）發出嚴正聲明，提及今次演唱會製作的總承辦商係另一間公司。