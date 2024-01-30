MIRROR演唱會2024｜24歲Tiger前空翻失手狠跌 完場即拍片重試兼報平安
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《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》現正進行得如火如荼，一連16場的演唱會已經順利舉行了12場，一眾成員們都出盡渾身解數去為粉絲帶來精彩演出！不過昨晚（29日）的演出卻驚爆發生意外，24歲成員Tiger在表演前空翻時跌倒，嚇到成員們同觀眾呆晒……
24歲Tiger前空翻失手狠跌
MIRROR的演唱會以歌曲《We Are》作結，每晚都會有一位成員在歌曲尾段跳一小段舞。隊中年紀最小的Tiger在尾段表現前空翻，不過未知是否因舞台太滑的關係，Tiger未能企穩直接狠跌在地上，嚇到身旁的一眾成員及dancers呆晒！不過Tiger跌親後即刻起身，仲向在場觀眾以手勢表示抱歉。
Tiger完場即拍片重試兼報平安
Tiger於演唱會完場後不久，便在社交平台上載自己成功前空翻的影片，片中除了展示成功空翻外，成員Lokman（楊樂文）、Alton（王智德）和AK（江𤒹生）都齊齊在現場為Tiger歡呼。而Tiger亦配文：「邊到跌低 邊到企翻起身#我無事！！！！」，向fans們報平安。
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撰文：東方新地圖片來源：東方新地、IG@tiger_yny