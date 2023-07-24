盤點MIRROR事故後11個紅館開騷歌手！鄭秀文避過事故1週年

自去年MIRROR演唱會墮屏事故之後，紅館舉辦過超過90場演唱會，其中大部分演唱會都需要配合康文署的「短期措施」，而刪減不少舞台機關。以下我們整理了在MIRROR事故後在紅館開騷歌手，其中 「佢」個舞台就獲讚最安全！