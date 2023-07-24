盤點MIRROR事故後11個紅館開騷歌手！鄭秀文避過事故1週年
盤點MIRROR事故後11個紅館開騷歌手
2022年8月：林家謙演唱會舞台設計棄機關安全至上
林家謙在MIRROR演唱會墮屏事故後，成為首個在紅館舉辦個人演唱會的藝人。不過因為受到 MIRROR演唱會意外事故影響，林家謙的演唱會需要配合康文署的「短期措施」，刪減了不少舞台機關，包括升降台和懸吊於高空的機械裝置等。從現場所見，就連鋼琴和眼鏡等裝置都要由工作人員人手搬上台，所有歌手也要自己步行上台，不過舞台上仍有吊在半空的四面大屏幕，以及安裝在台上的一副黑白大眼鏡，據知這些大屏幕屬於透薄物料。不過當時就因為該副大眼鏡全程都無移動過，有觀眾就投訴因為被眼鏡遮掩了視角，無法欣賞到林家謙的部分演出。
2022年9月：周國賢自爆與韓籍太太離婚年半
現年42歲的周國賢在去年9月初舉行入行18年首個紅館演唱會。在演唱會上除了邀請了Zarahn昔日隊友齊上紅館、提及離世家姐之外，最爆就莫過於他在演唱會結束後突然宣佈已經離婚年半。他直言好感恩前妻陪伴他走過了21年，現在他們仍然好深愛對方，只是選擇了用另一種方式去愛，因為前妻是圈外人，所以他以後不會再多講，只會用音樂去解釋，而他對3個囡囡亦會繼續履行做爸爸的責任，直到終老，以後他仍會如常和女兒見面，而他愛她們的心亦不會改變。
2022年10月：草蜢演唱會由受傷舞者Zizac排舞
草蜢一連四場紅館《RE：GRASSHOPPER 草蜢演唱會2022》於去年10月舉行。原來該次為草蜢演唱會排舞的便是在MIRROR演唱會綵排時受傷舞者Zizac。Zizac在草蜢演唱會當時亦有坐在控制台上觀看演出，在出騷前曾在社交平台上留言指：「走過呢一條走廊，當日所有畫面依然歷歷在目，每一位手足情緒，憤怒﹑傷心﹑悲痛﹑無助，都不是筆墨可以形容。身體傷害可以康復，但係其他嘢，我行過呢條路一次我就知道，我一世都會記得。我唔係要喺度賣慘，我係要話畀大家知，我會克服佢，不單止我，我會盡我能力帶埋其他人一齊克服佢。」
2022年11月：胡楓破紀錄90歲高齡開紅館騷
今年90歲的胡楓在11月時於紅館舉行《修哥90迎金秋無限楓騷演唱會》，這次是他第三度創造最高齡登館演出藝人的紀錄，很多圈中後輩和朋友都特意到場支持。他先後演唱契仔契女的的經典歌曲，之後歌神張學友更驚喜現身，胡楓看著張學友一度感動落淚。張學友上主台前更向契爺胡楓跪下，向胡楓說：「如果我有一日90歲喺度唱，我就心滿意足，係畀一個希望我哋後輩，我一生人唔會點向人跪，除咗跪老婆之外」。
2022年12月：陳奕迅一連開足27場演唱會
近年因為種種新聞令形象插水的陳奕迅，去年12月時隔9年在紅館舉行一連27場演唱會。從這27場演唱會中可見陳奕迅花了唔少心機，除咗演唱會每一部分都好有故事、有連貫性之外，陳奕迅每場都落力唱足40首歌，總共換咗5套衫先散場。雖然演唱會初期聲沙沙未開聲，但就越唱越勇，聲帶歌喉都重回巔峰時期，令一班歌迷都非常滿足，表示值得等9年！
2023年1月：MC張天賦沿用多位MIRROR演唱會舞蹈員
MC張天賦首個紅館演唱會《This is MC》在今年1月舉行，一連三場的演唱會火速售罄。MC演唱會其中一個搞笑高潮位便是MC突然坐住超市推車出場，同一班Dancer大搞氣氛玩吹波波，推著幾台超市車繞台轉圈，自抽去年與人妻Ash（鍾卓穎）及Santis（陳濬樺）分別行超市而傳出緋聞的「超市事件」。除咗MC大方玩自抽夠玩得之外，有網民發現MC演唱會的舞蹈員中大部分都係MIRROR演唱會嘅舞蹈員，網民都大讚MC夠義氣！
2023年1月：肥媽紅館騷多空凳
肥媽（Maria Cordero）於2023年1月舉行了一連兩場的《肥媽面對面演唱會》紅館演唱會。雖然當時有傳媒報道話今次演唱會入座率有八成，但有網民就在社交網出po，直指在紅館現場見到有好多張空凳。有持$580票入場的網民更在社交網專頁中出po，直言：「開場同散場都咁多人。好想唱返首”空凳”慶祝下。」
2023年2月：梁詠琪邀請Edan再次重踏紅館舞台
梁詠琪於今年2月事隔5年再踏紅館舞台，舉行一連三場演唱會《梁詠琪Gigi時間遇上我們演唱會》。首場嘉賓有電影《闔家辣》飾演Gigi囝囝嘅Edan呂爵安，二人合唱Edan作品 《LOVERSE》和《高妹正傳》。雖然該次為Edan在MIRROR演唱會墮屏事故後首次登上紅館舞台，但Edan依然表現從容，夠曬專業。
2023年3月：鄭欣宜邀請Anson Lo做嘉賓
鄭欣宜（Joyce）一連三場《Between Us 鄭欣宜演唱會2022》於今年3月在紅館舉行。欣宜鍾意Anson Lo＠MIRROR人所共知，今次開騷自肥邀請教主Anson Lo做嘉賓。二人合唱《不可愛教主》後，Anson Lo跳唱新歌《KING KONG》。雖然該次為Anson Lo時隔8個月重踏紅館舞台，但依然同鄭欣宜有講有笑。
2023年4月：許冠傑時隔7年開一連7場演唱會
今年74歲的許冠傑在今年4月初舉行了一連7場的「許冠傑此時此處演唱會2023」。時隔7年舉行紅館演唱會的許冠傑為了回饋香港市民，將每場超過一半的門票定價HK$380出售。歌神復出開演唱會，不少後輩歌手包括林家謙、Serrini、古巨基和郭富城等人都有份擔任嘉賓，令台上台下都星光熠熠。
2023年7月：鄭秀文因病延遲演唱會 避過事故發生一週年
原本Sammi今次演唱會預定於7月14日至7月30日舉行第11次個人演唱會，撞正MIRROR墮屏事故一週年。不過因為早前確診新冠病毒的鄭秀文，聲線同體力都未完全恢復，所以決定將演唱會延期舉行。Sammi事後亦在社交網寫下長文交代，指因為體力和聲線仍需時間完全恢復，所以認為自己完全沒能力和信心可以做出十幾埸精彩的演出，並且對已經買票的觀眾們致以深切的歉意。
全文如下：
這些日子，每天內心都非常掙扎，進退兩難。
非常對不起。
唱片公司今天宣布了演唱會延期。
MI覺得必須在此更詳細說出我的想法和延期因由。
Long covid之下，體力和聲線仍需時間完全恢復，亦因此未能做到最佳和最充份的的事前準備。
故此Mi完全沒能力和信心可以做出十幾埸精彩的演出。
對於今次演唱會的內容和每個環節的編排和設計，Mi很有信心也很喜歡，但我認為「演出者本身」才是一個演出的「最重要核心」和「精神靈魂」，就算周邊的安排更精釆，但「核心」如果沒有做到最好，也會枉然，也會浪費了創作和精心編排。
觀眾們本興致勃勃期待7月14號開始的演唱會，現在卻得到延期消息，我明白你們定會失望，也打亂了你們的計劃，對不起。
也平白浪費了團隊們在這些日子的努力和付出，對不起。
若勉強完成演出(彷彿蒙混過關)，不能交出最好的Mi, 不能有最佳的事前準備，不能在台上每分每秒儘情儘意發揮，不能毫不保留的演出，Mi深感對觀眾很不公平。Mi 自己也過不到自己。
今天帶來這延期決定，對不起。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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