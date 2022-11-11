MIRROR演唱會意外最新消息｜有傳政府最快今日公布演唱會調查報告 先後拘捕5人包括製作總監
消息指今天會公布演唱會調查結果
事隔3個半月，據知政府將在今天（11日）會交代演唱會的調查結果。有消息指在報告發表前，警方會採取拘捕行動。今早6時警方先後於筲箕灣、八鄉、大角咀、藍田及馬鞍山，上門拘捕4男1女（40至63歲），以「欺詐」及「容許物件由高處墮下」被捕。有指被捕的5人是總承辦商藝能工程及次承辦商協興隆的職員，包括製作總監、項目經理及負責舞台工程的高級監工。
MIRROR紅館演唱會機關多多，Frankie（陳瑞輝）喺第二場演出時更不幸墮台受傷，嚇到一班鏡粉發起「關注MIRROR演唱會安全問題」聯署。演唱會去到第四場發生嚴重意外，在演唱《Elevator》期間，一個吊於高空的螢光幕突然倒冧，壓倒兩名舞蹈員。及後政府發出聲明要求腰斬餘下8場演唱會。
李澤楷：公司會承擔醫療費用
對於演唱會事故，李澤楷表示高度關注，公司會承擔所有醫療費用及提供適當協助，現正嚴肅跟進事件，並向傷者及家屬致以深切慰問，希望傷者早日康復。
MakerVille發聲明腰斬餘下8場演唱會
對於昨晚(7月28日）MIRROR.WEARE演唱會發生意外事故，造成兩名表演者受傷，大會致以最深切慰問並再次鄭重致歉，並會提供一切所需要的協助。我們正全面徹查事故原因，並會盡快作出公佈。此外，對於事故令觀眾或其他受影響人士造成不安，我們深感抱歉。另外，大國文化及MakerVille聯合公佈，將會取消餘下所有場次的演出及網上直播。有關退票的安排，我們會盡快公佈。至於持有7月28日演唱會門票的觀眾，亦可以憑票退款。詳情會稍後公佈。
MIRROR第4場演唱會發生嚴重事故後，政府發出聲明要求將餘下8場演唱會腰斬，直至舞台結構證實合乎安全規格。文化體育及旅遊局局長楊潤雄亦聯絡 康樂及文化事務署等相關部門 成立調查小組調查事件，會向意外傷者表示深切慰問，希望他們早日康復。
嚴 正 聲 明
【香港．2022年7月29日】對於昨晚（7月28日）發生的事故，令到兩名表現者受傷，我們感到非常難過。大會已主動聯絡公司內外所有有關單位進行徹底調查。調查方向包括事故發生原因及是否涉及人為疏忽。為能夠作出最全面的檢討，我們已安排與不同單位會面，包括公司內部和演唱會製作總承辦商藝能工程及其次承辦商，包括協興隆舞台工程及菱藝廣告製作等等。
對於兩名表演者受傷，我們再次致以深切慰問及抱歉，並會盡力為他們及其家屬提供適切的支援。
我們會於今日上午聯同政府相關部門，以及總承辦商及其次承辦商開會，以對今次事故起因作出徹查。若發現當中有可疑之處，或有任何人／單位涉及不當行為，我們會立刻報警處理。
大會主辦單位大國文化及MakerVille
最新消息：舞蹈員阿Mo通宵進行手術 有指最壞情況下半身癱瘓
最新消息：初步調查事故原因為1鋼索斷裂 總承辦商原來唔係協興隆、菱藝
舞蹈員阿Mo被擊中頭部
MIRROR 第４場紅館演唱會不幸發生意外，喺演唱《Elevator 》期間，其中一部吊於高空嘅螢光幕突然跌落台，據知熒光幕壓倒兩名舞蹈員，其中一位疑似被擊中頭部，暫時未知傷勢。
（更新12:02）伊利沙伯醫院發出聲明，表示共接收兩名男傷者，一人頸部受傷、情況嚴重；一人頭部受傷、情況穩定。
意外發生後，花姐同工作人員叫在場觀眾離開，今晚演唱會決定腰斬，稍後會處理今晚嘅演唱會門票安排。
花姐現場呼籲觀眾離場
事故發生之後，MIRROR經理人花姐到台上向所有觀眾呼籲，並不斷向台下觀眾鞠躬致歉：
我求吓你哋，好多謝你哋對MIRROR嘅支持，但我哋而家有需要處理嘅事，希望你哋有秩序離場，對唔住。今日大家嘅門票，我應承大家我會處理，我應承大家我哋會安全處理個騷，希望大家慢慢有秩序地離場。
被擊中的舞蹈員 據稱是[email protected]男朋友
據消息指，其中一位意外受傷的舞蹈員是[email protected]男朋友阿Mo，消息傳開後，大批網民湧入SoChing的IG留言送上慰問和祈求平安。據知SoChing於凌晨時間抵達醫院，神情哀傷。
Mirror演唱會改動1)Anson Lo 取消90度瞓落台危險動作
教主Anson Lo本身唱完《King Kong》，會喺煙火效果下向後90度直瞓落台，去到第三場經已睇唔到咁震撼嘅畫面。Anson Lo 第三場唱完《King Kong》就企定定等升降台降落返台底換衫。
Mirror演唱會改動2)Frankie轉平地自白
MIRROR「隱形人」Frankie 原本會喺升降台上面自白，自第二場發生摔落台事件後，第三場已改為喺平地進行，皮皮可以放心四圍行，唔使驚無啦啦整親。Frankie呢晚一出場就話：「皮皮噚日跌低咗，今日都起返身。」勉勵大家唔好怕遇上挫折，只要夠硬淨就一定捱得過。
Mirror演唱會改動3)《狂人日記》X《九》舞蹈員冇再反身跳台底
Frankie（陳瑞輝）、Jer（柳應廷）、Stanley（邱士縉）同Jeremy（李駿傑）合唱《狂人日記》《九》部分，本身表演設計咗一班舞蹈員會由升降台反身跳去台底。嚟到第三晚，咁危險嘅舞蹈表演都取消埋。
Mirror演唱會改動4)高空天橋巡場仍然冇影
MIRROR十二子第一晚會企喺狹窄天橋上面巡場合唱，觀眾第一晚完場後就大力批評似企喺搖搖板表演，升降天橋對接位高低不平，狀態跟未完工一樣，完全冇考慮MIRROR成員安全。去到第二晚主辦順應民意收起天橋，第三晚高空天橋巡場環節仍然冇影。
Mirror演唱會改動5) 鏡粉自發收斂燈牌
唔少熱情鏡粉頭兩晚都帶埋超強燈牌入場，燈牌火力十足，勁到影響舞台效果，Do姐（鄭裕玲）都話啲燈牌太殘眼，令佢睇唔到姜濤solo嗰陣係有spotlight照住。鏡粉經勸喻要收斂燈牌後，去到第三晚，情況終於有改善。鏡粉大部分時間都只係舉團燈、手燈，當MIRROR成員Solo歌就放低燈牌，去到團歌先再拎起，演唱會舞台燈光效果終於睇得見。
MIRROR排舞師大讚官方有聽取意見
MIRROR排舞師Rock Sir喺第三場MIRROR演唱會完騷後，發文表示演唱會團隊有細心聆聽大家意見，並迅速作出相應改善，值得大讚，「睇到第三晚成個騷順利完成，知唔知我究竟有幾開心？ 終於見到大家嘅努力冇白費，亦帶到俾觀眾一個精采嘅表演，謝謝幕後團隊聽到大家嘅意見，已經將好多有潛在危險嘅地方改善。」
MIRROR演唱會由花姐坐鎮做監製
MIRROR經理人花姐（黃慧君）今日喺Instagram發文，透露佢噚晚親自上場做演唱會監製，喺控制台金睛火眼睇實全晚演出，「今日做番好耐冇做嘅野，幾乎驚到暈低，明天繼續努力。」網民知道花姐出手後，勁讚佢做得好，大家終於可以好好享受MIRROR騷。
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鏡粉萬人聯署要求停用機關
有鏡粉發聯署，名為「關注MIRROR演唱會安全問題」，目前已累積1.1萬人簽名，當中寫道：
全港鏡粉對MIRROR首個紅館演唱會期待已久，但開始前一天卻驚聞有舞蹈員受傷入院，揭發不但排練時間不足，各機關的安全性亦成疑，演出人員之安全並未得到保障。直至昨天正式演出，整個過程險象環生，今天第二場Frankie更叉錯腳跌下舞台，情況令人擔心！」然後促請主辦方停用未必要機關：「現希望主辦方正視問題，保障所有表演者（包括MIRROR 12子及所有舞蹈員）等之安全，在未能提供適當安全措施前，請考慮暫停使用非必要之機關或升降台。相信入場鏡粉寧願眾人在平地演出，亦不想有人因此受傷！希望各關注此問題的鏡粉一同聯署，促請主辦盡快回應。
MIRROR歌唱老師爆粗鬧爆
MIRROR成員中，盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）同李駿傑（Jeremy）都跟隨歌唱老師Guddy（陳傑龍），在舞台意外發生後，他於IG出post狠批MIRROR演唱會的安排，亦替鏡仔們擔心，他寫道：「但願每一位歌手都不是要擔心台面機關，不是沒得睡，不是演唱會前都要趕錄音、趕活動，不是要擔心自己身體狀態或是身邊工作人員的安危，而是他X的好好安排恆常練歌、一齊練歌、練舞、休息、repeat，心身安康。我們看到的不單是安排不當，是對藝術訓練的無知，還有對藝術工作者的無理要求。」
郭富城稱兩日踩台時間太短
被稱為「舞台王者」的郭富城出席活動時接受傳媒訪問，聞得MIRROR演唱會意外頻生，Frankie更一度踏空失足掉下台，他亦不忘分享自己的經驗，直指只得兩日踩台板時間的確太短，自己一般都會有三、四日。另一方面，他指出場務同事有責任提醒演出者的角舞台地勢以及危險位置，以避免意外發生。從此之外，他認為演出者應該專注在表演部分，所有事情應該由內部去檢討，解決問題後再向表演者表達，若然要歌手自己解決「係唔合理」。
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重溫頭場表演情況：
即重搵首場最危險一幕。
常見問題
MIRROR演唱會第四場發生嚴重事故詳情?
一個吊於高空的螢光幕突然倒冧，壓倒兩名舞者，而其中一名係COLLAR成員的男友⋯⋯詳見：舞蹈員阿Mo通宵進行手術
李澤楷對事故有何回應?
對於演唱會事故，李澤楷表示高度關注，公司會承擔…詳見：李澤楷開腔回應
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