MIRROR演唱會｜官方回應萬人聯署訢求 五大危機即時修正

MIRROR紅館演唱會機關多多，Frankie（陳瑞輝）喺第二場演出時更不幸墮台受傷，嚇到一班鏡粉發起「關注MIRROR演唱會安全問題」聯署，希望主辦機構會正視演出安全問題，至噚晚第三場，官方已修正幾個表演環節保鏡仔安全！