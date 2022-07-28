MIRROR演唱會｜官方回應萬人聯署訢求 五大危機即時修正
1)Anson Lo 取消90度瞓落台危險動作
教主Anson Lo本身唱完《King Kong》，會喺煙火效果下向後90度直瞓落台，去到第三場經已睇唔到咁震撼嘅畫面。Anson Lo 第三場唱完《King Kong》就企定定等升降台降落返台底換衫。
2)Frankie轉平地自白
MIRROR「隱形人」Frankie 原本會喺升降台上面自白，自第二場發生摔落台事件後，第三場已改為喺平地進行，皮皮可以放心四圍行，唔使驚無啦啦整親。Frankie呢晚一出場就話：「皮皮噚日跌低咗，今日都起返身。」勉勵大家唔好怕遇上挫折，只要夠硬淨就一定捱得過。
3)《狂人日記》X《九》舞蹈員冇再反身跳台底
Frankie（陳瑞輝）、Jer（柳應廷）、Stanley（邱士縉）同Jeremy（李駿傑）合唱《狂人日記》《九》部分，本身表演設計咗一班舞蹈員會由升降台反身跳去台底。嚟到第三晚，咁危險嘅舞蹈表演都取消埋。
4)高空天橋巡場仍然冇影
MIRROR十二子第一晚會企喺狹窄天橋上面巡場合唱，觀眾第一晚完場後就大力批評似企喺搖搖板表演，升降天橋對接位高低不平，狀態跟未完工一樣，完全冇考慮MIRROR成員安全。去到第二晚主辦順應民意收起天橋，第三晚高空天橋巡場環節仍然冇影。
5) 鏡粉自發收斂燈牌
唔少熱情鏡粉頭兩晚都帶埋超強燈牌入場，燈牌火力十足，勁到影響舞台效果，Do姐（鄭裕玲）都話啲燈牌太殘眼，令佢睇唔到姜濤solo嗰陣係有spotlight照住。鏡粉經勸喻要收斂燈牌後，去到第三晚，情況終於有改善。鏡粉大部分時間都只係舉團燈、手燈，當MIRROR成員Solo歌就放低燈牌，去到團歌先再拎起，演唱會舞台燈光效果終於睇得見。
MIRROR排舞師大讚官方有聽取意見
MIRROR排舞師Rock Sir喺第三場MIRROR演唱會完騷後，發文表示演唱會團隊有細心聆聽大家意見，並迅速作出相應改善，值得大讚，「睇到第三晚成個騷順利完成，知唔知我究竟有幾開心？ 終於見到大家嘅努力冇白費，亦帶到俾觀眾一個精采嘅表演，謝謝幕後團隊聽到大家嘅意見，已經將好多有潛在危險嘅地方改善。」
MIRROR演唱會現場直擊｜Anson Kong險遇機關意外跌落台+重溫首場11大亮點
鏡粉萬人聯署要求停用機關
有鏡粉發聯署，名為「關注MIRROR演唱會安全問題」，目前已累積1.1萬人簽名，當中寫道：
全港鏡粉對MIRROR首個紅館演唱會期待已久，但開始前一天卻驚聞有舞蹈員受傷入院，揭發不但排練時間不足，各機關的安全性亦成疑，演出人員之安全並未得到保障。直至昨天正式演出，整個過程險象環生，今天第二場Frankie更叉錯腳跌下舞台，情況令人擔心！」然後促請主辦方停用未必要機關：「現希望主辦方正視問題，保障所有表演者（包括MIRROR 12子及所有舞蹈員）等之安全，在未能提供適當安全措施前，請考慮暫停使用非必要之機關或升降台。相信入場鏡粉寧願眾人在平地演出，亦不想有人因此受傷！希望各關注此問題的鏡粉一同聯署，促請主辦盡快回應。
MIRROR歌唱老師爆粗鬧爆
MIRROR成員中，盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）同李駿傑（Jeremy）都跟隨歌唱老師Guddy（陳傑龍），在舞台意外發生後，他於IG出post狠批MIRROR演唱會的安排，亦替鏡仔們擔心，他寫道：「但願每一位歌手都不是要擔心台面機關，不是沒得睡，不是演唱會前都要趕錄音、趕活動，不是要擔心自己身體狀態或是身邊工作人員的安危，而是他X的好好安排恆常練歌、一齊練歌、練舞、休息、repeat，心身安康。我們看到的不單是安排不當，是對藝術訓練的無知，還有對藝術工作者的無理要求。」
郭富城稱兩日踩台時間太短
被稱為「舞台王者」的郭富城出席活動時接受傳媒訪問，聞得MIRROR演唱會意外頻生，Frankie更一度踏空失足掉下台，他亦不忘分享自己的經驗，直指只得兩日踩台板時間的確太短，自己一般都會有三、四日。另一方面，他指出場務同事有責任提醒演出者的角舞台地勢以及危險位置，以避免意外發生。從此之外，他認為演出者應該專注在表演部分，所有事情應該由內部去檢討，解決問題後再向表演者表達，若然要歌手自己解決「係唔合理」。
重溫頭場表演情況：
即重搵首場最危險一幕。
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