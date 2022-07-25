MIRROR演唱會現場直擊︳重溫首場11大亮點 Anson Kong險遇機關意外跌落台
1)MIRROR《Innerspace》焫着全場
演唱會於8時49分開場，MIRROR 十二子全員白色西裝登場，從天降落，隨即跳唱《Innerspace》、《Reflection》和《All In One》，全場氣氛高漲！
2)Frankie的自白
MIRROR首場主角是「隱形人」Frankie ，更在台上自白，大爆自己曾要問人借錢過生活，甚至質問自己為何要擔心生活，而不是做好自己的日子。皮皮續說，很感恩《IT狗》Never 能感動到人，令他學懂苦中作樂。自己都係30歲先由Dancer 轉做MIRROR，皮皮鼓勵大家，不要相信自己做不到，面對挑戰時，千萬不要放棄。皮皮臨開口唱Supper Moment 名曲《無盡》前，「想問大家借嘢，想問大家借信心，可唔可以借俾我？」全場隨即給予歡呼支持。
3)Edan Solo前突然咪無聲
輪到Edan solo 前咪高鋒突然冇聲，但他依然非常淡定：「咁樣出場真係益咗我，騷出意外好常見，但唔緊要，我哋有時間！」他續說：「十二場入面，呢場一定最好睇，因為冇第二場係咁」，唱《E先生連環不幸事件》之前就壞mic，果然係黑氣石！
4)AK險掉台
在Anson Kong與Lokman合唱《虎度門》時，站在機關上的AK原本非常淘醉自己的表演上，但機關突然發生劇震，令AK頓時失平衡，險從小舞台掉下來，險象環生！
5)《大叔的愛》CP合體
Edan與Anson Lo 去年憑劇集《大叔的愛》而大受歡迎，可惜在原班底的續作《百萬同居計劃》中，Edan卻未有份參演，令一眾鏡粉大失所望！不過，今次演唱會中，鏡粉再一次見證《大叔的愛》CP合體，不過今次沒有「浴室嘴咀」，而是在台中彈鋼琴對唱《Apple Pie 》，鏡粉回憶返晒嚟！
6)ERROR拍片撐
一向行開搞笑風格的ERROR今日唔只嚟做席上客，原來他們一直「誤會」自己有機會做MIRROR演唱會的嘉賓，更拍片支持同門師兄弟！片中他們更笑言自己最後做唔成嘉賓是因為睇錯時間，結果朝早十點來到紅館卻空無一人，非常搞笑！
7)Anson Lo 90度瞓落台超驚嚇
在開騷之前，除了發生了Dancer的抗議事件之外，亦有消息指今次演唱會機關特別多，而且在總綵排是更曾出現連翻意外，令人擔心。而其中一Part教主Anson Lo演唱《King Kong》時，他與20名舞蹈員在煙火效果之下又跳又唱，最後Anson Lo竟然向後90度的直瞓落台，場面驚嚇，嚇到台下嘩聲四起！
8)MIRROR公開多謝Dancer
在MIRROR演唱會開騷前一晚的總採排中，有消息指當時意外頻生，其中一名舞蹈員更在踩台板中途意外受傷。及後疑有人將責任推往為MIRROR舞蹈員身上，舞蹈員不滿隨之爆發，為了抗議他們在IG限時動態均展示全黑的畫面。及後更有人以黑畫面伴粗口字評論總綵排，︰「其實執生真係唔係無敵，執到可以笑下，執唔到呢？咩都唔知，我都唔知點執。」、「俾返少少專業，帶個腦返工，話晒都食鹽多過人地食米，唔好下下都話執3，執你老X咩！」開騷前自亂陣腳，但MIRROR的Dancer在首場演唱會依然保持專業完成場表演，MIRROR在演唱會中亦有公開向一班勞苦功高的舞蹈員致謝。
9)全場大合唱《蒙著嘴說愛你》＋《One and all》
去到演唱會尾聲，MIRROR十二子已經抵擋不住觀眾席上鏡粉的熱情，最後還邀請全個紅館的觀眾一齊起身合唱《蒙著嘴說愛你》以及《One and all》，場面溫馨感動。最後演唱會約於晚上11點53分完場，結束MIRROR第一場紅館之旅，明天繼續！
10)嘉賓席上星光熠熠 兩位阿姐都嚟睇！
MIRROR首個紅館騷，今晚有唔少圈中藝人嚟紅館撐場，包括七師傅、P1X3L、Collar、ERROR、謝安琪、張繼聰等，連阿姐汪明荃同鄭裕玲都嚟睇頭場！
11)燈牌海極壯觀
今次MIRROR十二子一次過到齊紅館，而且他們各有支持者，觀眾席上可以話係座無虛席！從了早前開賣的十二子手燈之外，粉絲們亦有自備應援燈牌，現場一片燈牌海，非常壯觀。當中目測姜濤燈牌的數目最多，其次則是Anson Lo 和Ian陳卓賢。不過論聲勢，Ian 的粉絲叫得最大聲，冠絕紅館！
鏡粉最失望MIRROR 真係冇唱《WARRIOR》！
在開騷之前，早已有網民討論MIRROR今次演唱會會否唱團歌《WARRIOR》，結果演唱會上真係冇唱！而引來猜測的原因，主要是因為去年推出團歌《WARRIOR》由原本的冠軍歌，卻突然於9月份起消失於港台的「中文歌曲龍虎榜」，一度惹來「封殺」的揣測。不過當時就港台發言人就此事回應傳媒：「沒有出現特別情況，歌曲入榜是按既定機制處理『中文歌曲龍虎榜』相關事宜，香港電台一直支持本地中文流行樂壇。」由於不少鏡粉都認為《WARRIOR》是目前最佳的團歌！
只能在YouTube重溫了！