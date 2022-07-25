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MIRROR演唱會現場直擊︳重溫首場11大亮點 Anson Kong險遇機關意外跌落台

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MIRROR一連十二場紅館騷《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》正式開鑼，以全新形象示人的十二子今晚（25日）一出場粉絲隨即尖叫連連！

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（圖片來源：郭進榮攝）

1)MIRROR《Innerspace》焫着全場

演唱會於8時49分開場，MIRROR 十二子全員白色西裝登場，從天降落，隨即跳唱《Innerspace》、《Reflection》和《All In One》，全場氣氛高漲！

mirror 人氣王姜濤在中後段才登場Solo，演唱了《作品說的話》、《鏡中鏡》等作品。
人氣王姜濤在中後段才登場Solo，演唱了《作品說的話》、《鏡中鏡》等作品。（圖片來源：郭進榮攝）
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（圖片來源：郭進榮攝）
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（圖片來源：郭進榮攝）

2)Frankie的自白

MIRROR首場主角是「隱形人」Frankie ，更在台上自白，大爆自己曾要問人借錢過生活，甚至質問自己為何要擔心生活，而不是做好自己的日子。皮皮續說，很感恩《IT狗》Never 能感動到人，令他學懂苦中作樂。自己都係30歲先由Dancer 轉做MIRROR，皮皮鼓勵大家，不要相信自己做不到，面對挑戰時，千萬不要放棄。皮皮臨開口唱Supper Moment 名曲《無盡》前，「想問大家借嘢，想問大家借信心，可唔可以借俾我？」全場隨即給予歡呼支持。

mirror Frankie的自白，場面感人。
Frankie的自白，場面感人。（圖片來源：郭進榮攝）
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（圖片來源：郭進榮攝）
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大表哥Stanley 大露背！（圖片來源：郭進榮攝）
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（圖片來源：郭進榮攝）
mirror MIRROR十二子合體唱《12》，全場觀眾興奮到企起身跟住唱。
MIRROR十二子合體唱《12》，全場觀眾興奮到企起身跟住唱。（圖片來源：郭進榮攝）

3)Edan Solo前突然咪無聲

輪到Edan solo 前咪高鋒突然冇聲，但他依然非常淡定：「咁樣出場真係益咗我，騷出意外好常見，但唔緊要，我哋有時間！」他續說：「十二場入面，呢場一定最好睇，因為冇第二場係咁」，唱《E先生連環不幸事件》之前就壞mic，果然係黑氣石！

mirror Edan獨唱時出意外。
Edan獨唱時出意外。（圖片來源：郭進榮攝）
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好在Edan臨危不亂！（圖片來源：郭進榮攝）

4)AK險掉台

在Anson Kong與Lokman合唱《虎度門》時，站在機關上的AK原本非常淘醉自己的表演上，但機關突然發生劇震，令AK頓時失平衡，險從小舞台掉下來，險象環生！

MIRROR AK的機關度突然覺劇震。
AK的機關度突然覺劇震。（圖片來源：網上影片截圖）
MIRROR AK險掉下台。
AK險掉下台。（圖片來源：網上影片截圖）

5)《大叔的愛》CP合體

Edan與Anson Lo 去年憑劇集《大叔的愛》而大受歡迎，可惜在原班底的續作《百萬同居計劃》中，Edan卻未有份參演，令一眾鏡粉大失所望！不過，今次演唱會中，鏡粉再一次見證《大叔的愛》CP合體，不過今次沒有「浴室嘴咀」，而是在台中彈鋼琴對唱《Apple Pie 》，鏡粉回憶返晒嚟！

mirror 《大叔的愛》CP對望彈琴，合唱《Apple Pie 》。
《大叔的愛》CP對望彈琴，合唱《Apple Pie 》。（圖片來源：郭進榮攝）
mirror Tiger 同Lokman 打鼓battle。
Tiger 同Lokman 打鼓battle。（圖片來源：郭進榮攝）
mirror Tiger 同Lokman 打鼓battle
Tiger 同Lokman 打鼓battle（圖片來源：郭進榮攝）

6)ERROR拍片撐

一向行開搞笑風格的ERROR今日唔只嚟做席上客，原來他們一直「誤會」自己有機會做MIRROR演唱會的嘉賓，更拍片支持同門師兄弟！片中他們更笑言自己最後做唔成嘉賓是因為睇錯時間，結果朝早十點來到紅館卻空無一人，非常搞笑！

mirror ERROR拍片撐場。
ERROR拍片撐場。（圖片來源：郭進榮攝）

7)Anson Lo 90度瞓落台超驚嚇

在開騷之前，除了發生了Dancer的抗議事件之外，亦有消息指今次演唱會機關特別多，而且在總綵排是更曾出現連翻意外，令人擔心。而其中一Part教主Anson Lo演唱《King Kong》時，他與20名舞蹈員在煙火效果之下又跳又唱，最後Anson Lo竟然向後90度的直瞓落台，場面驚嚇，嚇到台下嘩聲四起！

mirror 教主就係咁90度瞓落台下，不過安全措施做得足，有驚無險！
教主就係咁90度瞓落台下，不過安全措施做得足，有驚無險！（圖片來源：郭進榮攝）

8)MIRROR公開多謝Dancer

在MIRROR演唱會開騷前一晚的總採排中，有消息指當時意外頻生，其中一名舞蹈員更在踩台板中途意外受傷。及後疑有人將責任推往為MIRROR舞蹈員身上，舞蹈員不滿隨之爆發，為了抗議他們在IG限時動態均展示全黑的畫面。及後更有人以黑畫面伴粗口字評論總綵排，︰「其實執生真係唔係無敵，執到可以笑下，執唔到呢？咩都唔知，我都唔知點執。」、「俾返少少專業，帶個腦返工，話晒都食鹽多過人地食米，唔好下下都話執3，執你老X咩！」開騷前自亂陣腳，但MIRROR的Dancer在首場演唱會依然保持專業完成場表演，MIRROR在演唱會中亦有公開向一班勞苦功高的舞蹈員致謝。

mirror MIRROR在演唱會中亦有公開向一班勞苦功高的舞蹈員致謝。
MIRROR在演唱會中亦有公開向一班勞苦功高的舞蹈員致謝。（圖片來源：郭進榮攝）

9)全場大合唱《蒙著嘴說愛你》＋《One and all》

去到演唱會尾聲，MIRROR十二子已經抵擋不住觀眾席上鏡粉的熱情，最後還邀請全個紅館的觀眾一齊起身合唱《蒙著嘴說愛你》以及《One and all》，場面溫馨感動。最後演唱會約於晚上11點53分完場，結束MIRROR第一場紅館之旅，明天繼續！

mirror 最後全場大合唱，場面感動。
最後全場大合唱，場面感動。（圖片來源：郭進榮攝）

10)嘉賓席上星光熠熠 兩位阿姐都嚟睇！

MIRROR首個紅館騷，今晚有唔少圈中藝人嚟紅館撐場，包括七師傅、P1X3L、Collar、ERROR、謝安琪、張繼聰等，連阿姐汪明荃同鄭裕玲都嚟睇頭場！

mirror 張繼聰一家四口到齊！
張繼聰一家四口到齊！（圖片來源：郭進榮攝）
mirror 阿姐汪明荃同鄭裕玲都嚟睇頭場！
阿姐汪明荃同鄭裕玲都嚟睇頭場！（圖片來源：觀眾提供）
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（圖片來源：郭進榮攝）

11)燈牌海極壯觀

今次MIRROR十二子一次過到齊紅館，而且他們各有支持者，觀眾席上可以話係座無虛席！從了早前開賣的十二子手燈之外，粉絲們亦有自備應援燈牌，現場一片燈牌海，非常壯觀。當中目測姜濤燈牌的數目最多，其次則是Anson Lo 和Ian陳卓賢。不過論聲勢，Ian 的粉絲叫得最大聲，冠絕紅館！

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（圖片來源：郭進榮攝）
mirror 超級多燈牌！
超級多燈牌！（圖片來源：郭進榮攝）
mirror Ian粉絲最大聲！
Ian粉絲最大聲！（圖片來源：郭進榮攝）

鏡粉最失望MIRROR 真係冇唱《WARRIOR》！

在開騷之前，早已有網民討論MIRROR今次演唱會會否唱團歌《WARRIOR》，結果演唱會上真係冇唱！而引來猜測的原因，主要是因為去年推出團歌《WARRIOR》由原本的冠軍歌，卻突然於9月份起消失於港台的「中文歌曲龍虎榜」，一度惹來「封殺」的揣測。不過當時就港台發言人就此事回應傳媒：「沒有出現特別情況，歌曲入榜是按既定機制處理『中文歌曲龍虎榜』相關事宜，香港電台一直支持本地中文流行樂壇。」由於不少鏡粉都認為《WARRIOR》是目前最佳的團歌！

只能在YouTube重溫了！

立即睇埋精彩演唱會圖輯：

撰文：東方新地圖片來源：郭進榮攝

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