MIRROR演唱會意外︳監製Fran9首回應事件 結他手Jason Kui澄清冇跌落台底

MIRROR紅館演唱會上周不幸發生嚴重意外，舞蹈員阿Mo仍在深切治療部接受治療，有消息指事故主要原因為監製Fran9對舞台設計不熟悉，所以才會形成多次意外，相隔多天，監製Fran9（林浩源）終回應事件，而結他手Jason Kui 亦於網上澄清謠言。