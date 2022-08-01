MIRROR演唱會意外︳監製Fran9首回應事件 結他手Jason Kui澄清冇跌落台底
演唱會監製Fran9：未有過逃避責任想法
MIRROR演唱會意外發生多日，監製fran9（林浩源）一直未有回應事件，至星期一（1日）已轉非公開帳戶的fran9終於回應事件，他表示「從未有過逃避責任的想法」，而一直未有作出任何聲明是因為他「覺得相比幾位傷者所遭受之痛楚，個人受到責難並不值得一提。」
Fran9聲明全文如下：
本人乃MIRROR.WE.ARE.LIVE CONCERT2022演唱會之監製Fran9。本人作為今次演唱會之監製，發生如此嚴重的事故，正積極配合警方及各政府部門的內部調查，現階段亦不適宜發表任何評論。由始至終本人從未有過逃避責任的想法，之所以一直未有向外界作出任何聲明，只是因為本人覺得相比幾位傷者所遭受之痛楚，個人受到責難並不值得一提。傷者是我此刻心中一塊重石，惟盼他們能早日康復。
直到昨日，見到網絡上出現愈來愈多不符事實的揣測及言論，故有必要聲明，網上流傳諸多描述均非事實，本人對於一切非事實的指控保留追究的權利。
今次演出對我本人和我的團隊而言，是一次沈重打擊，從事這個行業二十多年，竟在自己主導創作的演唱會中出現如此重大事故，實在痛心疾首。惟盼傷者能順利崚復，其他一切，自有塵埃落定之時。
再一次向傷者及其家屬致歉，向所有目睹這次事件的觀眾致歉，向因此受到困擾的藝人、舞蹈員致歉，向我所有合作過的夥伴們致歉。
為傷者祈禱，一定，一定要好起來。
fran9（林浩源）
2022年8月1日
結他手Jason Kui澄清冇跌落台
早前有傳媒報道，有自稱MIRROR演唱會幕後人員指演唱會綵排期間，結他手Jason Kui演奏時因升降台靜作失靈而跌落台底。對於此事，Jason Kui發文澄清自己冇跌落台，並多謝大家關心，但唔好再因為呢件事打擾佢。
結他手Jason Kui澄清全文如下：
我冇跌落台底！！
多謝關心。
喺呢個時候，我哋最需要嘅就係空間，你哋msg我只會變成騷擾。係好X騷擾！！！
有時心照，已經足夠。
可能你哋幫我哋祈禱，去黃大仙度上炷香，我仲感激，唔好再就呢件事搵我！跪求！
花生友，抽水怪，經驗學者和專家，一律收x！
演唱會監製Fran9、導演Mark 事後齊「潛水」
MIRROR演唱會從綵排開始到正式開Show，發生了多次大大小小的意外。如此大型的演唱會，竟然意外頻生，令網民在事後非常好奇到底誰是此演唱會的監製和導演。有在場的觀眾從製作名單中發現原來監製和導演均為行內很有經驗的Fran9和Mark Cheng。
身為演唱會最高負責人之一的兩人，不但沒有公開回應意外事故事宜，更有網民發現兩人的社交平台已經轉為非公開，兩人紛紛玩「潛水」。
MIRROR踩台不足24小時即開騷
有幕後人員曾經向傳媒爆料表示今次MIRROR演唱會的舞台機關十分複雜。如此複雜的舞台正常需要10到14日時間去「踩台」，可是因為一些技術性的問題，導致MIRROR和一眾舞蹈員只能在演唱會前一天才開始進行總綵排，令一種表演者需要在踩台不足24小時的情況下正式開騷。
有指監製Fran9對舞台機關「一問三不知」
此外，幕後人員更直指監製Fran9和導演Mark在綵排時，已經表現得對舞台機關非常不熟悉。「一問三不知」的態度，加上毫不清晰的舞台指示，令當時場面變得十分混亂。他又表示Fran9曾經不理表演者的安危，要求眾人「執生」。他回憶道當時Fran9不理台上情況如何，只要Fran9要求升降台升就要升，降就要降，令一眾工作人員都感到十分不安。
鼓手連人滾落台 花姐曾炮轟監製
幕後人員亦大爆總綵排當時已經至少發生過三宗意外。一次為Stanley、Frankie、Jeremy和Jer在綵排當時，於未站穩的情況下升降台便開始降落，差點釀成大型意外。其後，亦有多個舞蹈員和樂隊成員意外跌落台下，導致輕微的皮外傷。
有消息指在綵排過後，花姐曾經向監製建議先著手解決機動安全事宜，免得釀成更多意外。然而到正式演出當日，舞台機關問題依然沒有成功解決，有傳花姐當時終於忍不住炮轟監製Fran9，說道：「呢樣嘢其實好危險喎！點解Artists未去到升降台，你就降個台？」
監製TVB出身 容祖兒演唱會都曾經搞出事
有網民指出監製Fran9和導演Mark Cheng經常一起合作，曾為容祖兒、鄭秀文、李克勤及陳柏宇等歌手製作大型演唱會。有指兩人在2019年共同監場的容祖兒演唱會亦曾經發生過機關故障問題。當時首場因為機關故障，令升降舞台和其他舞台效果都未能夠正常操作，容祖兒亦因此在台上一度落淚。
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