MIRROR演唱會︳意外後Anson Lo繼續唱惹網民不滿 粉絲列兩大理由怪錯教主
監聽耳機隔音勁到聽唔到巨響
對於不幸事故發生，老實講大家都唔想，事後怪責台上表演者不負責任行為。有紛絲表示Anson Lo戴住對監聽耳機真係有機會乜聲都聽唔到，而演唱會用監聽耳機一般都係訂造， 會按照使用者耳道形狀倒模，做到極接近外界一粒聲都聽唔到嘅隔音效果，所以聽唔到跌Mon巨響亦唔出奇。
Anson Lo背脊冇眼
雖然有一批網民指Anson Lo冇人性，但都有另一班人仲保持理性，力撐教主遇到咁大意外俾唔到反應都好正常。加上，Anson Lo當時背向事故現場兼面向觀眾，聽到音樂聲就梗係繼續唱，事出突然，見到好友阿Mo受傷冇嚇到暈低都算係咁。
MIRROR演唱會 初步調查事故原因為一條鋼索斷裂
據業內人士透露，倒冧的螢光幕是透明款式4米乘4米，雖然已比一般螢幕輕，但雙面螢幕實際應該約重600公斤。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（7月29日）表示，當局非常關注事件，初步調查事故發生原因為有1條鋼索斷裂，現已聯絡康文署助理署長，連同勞工處，機電工程署成立工作小組全面調查，料數周後有報告。
主辦單位發聲明：將調查事故發生原因及是否涉及人為疏忽
大會主辦單位大國文化及MakerVille在今早（7月29日）發出嚴正聲明，表示已主動聯絡公司內外所有有關單位進行徹底調查，調查方向包括事故發生原因及是否涉及人為疏忽，若發現當中有可疑之處，或有任何人／單位涉及不當行為，會立刻報警處理。聲明中提及被網民瘋狂起底的兩間公司：協興隆舞台工程和菱藝廣告製作，原來都只是次承辦商，而今次演唱會製作的真正總承辦商，其實是藝能工程。
藝能工程有限公司曾承辦張敬軒演唱會
「藝能工程有限公司」於1985年在香港成立，是香港著名的演唱會承辦商，創始人為蔡健輝，近期曾為張敬軒、聲夢及關心妍等承辦演唱會製作，即將在8月舉行的謝安琪和方皓玟crossover演唱會，預計亦將由這間公司來承辦。
菱藝廣告製作有限公司曾負責林海峰TalkShow
「菱藝廣告製作有限公司」於2003年創立，曾參與製作多個活動的舞台擺設，或節慶活動的裝飾佈置。2019年「菱藝」曾經為林海峰Talk Show作舞台設計。而MIRROR第四場的嚴重意外發生之後，「菱藝」的Facebook 瞬即被網民洗版，留言咒罵之餘亦希望他們出來負責。在意外發生後的凌晨，菱藝發表聲明，表示今次只負責部分舞台舞美工程，並祝願傷者早日康復。
睇片重溫當時工作人員為林海峰Talk Show搭建舞台的過程：
協興隆舞台工程有限公司被指與麥浚龍父親公司有關
據網民討論所指，於1986年成立「協興隆」是行內的大公司，曾為多個大型演唱會擔任舞台設計，1999年梅艷芳演唱會舞台亦由該公司負責，其創辦人為區家鑫。及後網民又挖出「協興隆」原來是上巿公司「中建富通」旗下的子公司，即麥浚龍父親麥紹棠擔任董事會主席的公司。
協興隆去年錄得7800萬虧損
據知64歲的區家鑫先生為協興隆舞台工程有限公司（「協興隆」）的創辦人及董事總經理，公司的控股權益於2016年7月被中建富通收購。協興隆業務主要為香港、 內地、 澳門及東南亞演唱會及其他活動提供舞台機械工程服務。 然後，又再有網民翻查2021年年報，顯示中建富通的「舞台音響、燈光及工程業務」錄得7800萬虧損。
ITP有限公司員工稱只提供器材
此外亦有網民留意到負責提供視像器材的ITP有限公司（In Technical ProductionsLimited），據知有ITP員工向傳媒表示該公司只提供器材，無其他資料可提供，亦未有回答有關LED大屏幕的安裝工程是否由該公司負責。
MIRROR演唱會去到第四場發生嚴重意外
MIRROR 第４場紅館演唱會不幸發生意外，喺演唱《Elevator 》期間，其中一部吊於高空嘅螢光幕突然跌落台，據知熒光幕壓倒兩名舞者，其中一位更疑似被擊中頭部。其後伊利沙伯醫院發出聲明，表示共接收兩名男傷者，一人頸部受傷、情況嚴重；一人頭部受傷、情況穩定。
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花姐現場呼籲觀眾離場
事故發生之後，MIRROR經理人花姐到台上向所有觀眾呼籲，並不斷向台下觀眾鞠躬致歉：
我求吓你哋，好多謝你哋對MIRROR嘅支持，但我哋而家有需要處理嘅事，希望你哋有秩序離場，對唔住。今日大家嘅門票，我應承大家我會處理，我應承大家我哋會安全處理個騷，希望大家慢慢有秩序地離場。
被擊中的舞蹈員 據稱是[email protected]男朋友
據消息指，其中一位意外受傷的舞蹈員是[email protected]男朋友阿Mo，消息傳開後，大批網民湧入SoChing的IG留言送上慰問和祈求平安。