MIRROR中的高材生 Edan呂爵安校園青澀Look曝光 自爆當年揀錯科
隨著MIRROR人氣爆燈，連Edan（呂爵安）的母校港大經管學院近日都資源再利用，翻找出Edan在2017年為學院拍攝的宣傳照放上網站招生，令Edan未入行前的青澀學生Look被曝光，原來當年Edan曾經係一名高材生，以DSE最佳五科25分成功入讀港大，但他卻自爆當年一度因為「揀錯科」，令他非常後悔…
文：東方新地｜圖：港大經管學院網站及IG圖片、Edan IG圖片
Edan 成母校生招牌
現年24歲的Edan在2019年畢業於港大經管學院的工商管理學士（資訊系統），當年他在畢業前就參加了ViuTV選秀節目《全民造星》，並取得第8名成績，獲選為男子組合MIRROR成員出道。
原來2017年Edan曾作為模特兒，為學院拍攝過一輯2018年「香港大學本科入學資訊日」宣傳相，近日隨著MIRROR人氣爆燈，這輯相片也再次被學院放上網站，作為學院招生的生招牌。
Edan今日出席活動時亦有提及這輯招生相片，他笑言這輯相是之前影落，最近才被網友拎番出嚟講，但都係開心嘅。
有不少網友笑指港大經管學院今次搵Edan宣傳真係「最佳marketing」，又大讚當年揀選Edan做模特兒的職員「扑中隻潛力股」、「好有眼光」、「值得加人工」等等。
Ben Sir 讚好
Ben Sir（歐陽偉豪）都有出po讚好Edan：「做藝人不忘推廣母校，不論修讀工商管理還是文史哲。始終藝人除了精於演唱跳外，還需要有content，這樣才能邁向phantom of the opera的境界。」
同時亦有不少網友都讚Edan是個高學歷偶像，原來當年Edan畢業於荃灣區著名Band 1英中可風中學（嗇色園主辦）後，以DSE最佳五科25分的好成績入讀了港大。
想讀商科或社工
但Edan早前卻透露自己在報JUPAS時，本來想揀讀商科或者社工，最後由於老師認為IT行業是未來大趨勢，所以他聽從了老師意見，首選了港大的工商管理學學士（資訊系統），結果令他讀得非常吃力。
Edan提到自己在中學時期沒有修讀過ICT（資訊及通訊科技課），因此對編程方面一竅不通，讀得好辛苦，首次編程科考試時更「肥佬」，令他覺得自己在入學四年後能夠如期畢業，簡直是個奇蹟。