MIRROR中的高材生 Edan呂爵安校園青澀Look曝光 自爆當年揀錯科

隨著MIRROR人氣爆燈，連Edan（呂爵安）的母校港大經管學院近日都資源再利用，翻找出Edan在2017年為學院拍攝的宣傳照放上網站招生，令Edan未入行前的青澀學生Look被曝光，原來當年Edan曾經係一名高材生，以DSE最佳五科25分成功入讀港大，但他卻自爆當年一度因為「揀錯科」，令他非常後悔…

文：東方新地｜圖：港大經管學院網站及IG圖片、Edan IG圖片