MIRROR Edan Barcode頭示人！拍劇出歌節目冇包袱、私下更是暖男哥哥！

Mirror 自18年出道以來，先後捧紅姜濤、陳卓賢Ian等，而今年絕對是Edan 呂爵安的一年！24的Edan 出道時仍是大學生一名，幾年間有不少演出劇集、綜藝節目的機會。令人印象最深的可能是早前在《膠戰》中遊戲黑洞的角色。雖然是偶像組合成員，但Edan印象搞笑親民、冇架子，日前更Po出自己的「最新髮型」，成為香港首個Barcode頭男神。

撰文：Lmc、東方新地｜圖片：Edan＠IG｜編輯：海月、東方新地