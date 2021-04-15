MIRROR Edan Barcode頭示人！拍劇出歌節目冇包袱、私下更是暖男哥哥！
撰文：Lmc、東方新地｜圖片：Edan＠IG｜編輯：海月、東方新地
Barcode頭示人 Edan：男士恩物嚟！
Edan日前在IG Po 出自己的最新髮型Barcode頭，更指明這個頭其實「內含玄機」。第一，這個頭像傘，「擁有遮風擋雨嘅能力」，令女士們感到安全感十足。第二，更像一個屋頂嘅形狀，擁有這個髮型的男人「肯定好有家庭觀念」。而第三，頭頂上的毛，代表個人的想像力，「創意如泉湧」，能帶新鮮感給對方。
長文解說引來隊友們「大讚」：
其實 MIRROR Edan呂爵安今年推出第一首個人單曲《E先生 連環不幸事件》，成為MIRROR成員中第六位「單飛」的Solo男歌手。今年是MIRROR Edan被ViuTV熱捧的一年，即刻睇睇佢有咩個人之處！
唱得彈得演得
MIRROR Edan讀書期間於2018年參與ViuTV選秀節目《Good Night Show 全民造星》並取得第8名，他擅長彈琴和拉小提琴，非常有音樂才華。
此外，MIRROR Edan今年1月27日推出首支個人單曲《E先生 連環不幸事件》。推出一天已於YouTube取得超過20萬點擊率。《E先生 連環不幸事件》分別成為903專業推介及新城勁爆流行榜的冠軍歌，成為MIRROR中唯一一位憑第一首出道歌便可以取得兩台冠軍的成員，相當巴閉。
另一方面，ViuTV購得版權，即將開拍香港版《大叔的愛》，MIRROR Edan擔正做主角「春田田」、Anson Lo（盧瀚霆）飾演暖男室友牧凌太，黃德斌則參演少女味濃郁的部長黑澤武藏。之前Edan也有參演過不同劇集，多為搞笑角色。
綜藝感超強
MIRROR Edan綜藝感超強，有他拍攝的節目都十分好看，又充滿笑位，包括《膠戰》、與羅家英一同拍攝的《臺灣文西Only You》等。雖然MIRROR Edan是男團一員，但完全沒有偶像包袱。
私下是暖男哥哥 認自己是妹控
MIRROR Edan除了幕前工作出色，私下也是一名暖男哥哥。MIRROR Edan常常貼出與妹妹的合照，又笑言自己是妹控，希望妹妹不要嫌棄他。MIRROR Edan曾在IG發文提到：「希望小如豬唔好嫌棄啊哥，繼續俾阿哥黐住，啱啱即刻話我好嘔心。」相當Sweet！
人氣爆發現身旺角派奶茶 首次展示繪畫技藝
MRRIOR Edan早前更現身旺角，為維他港式奶茶進行宣傳，不單大派奶茶，更即席表演繪畫技藝，放棄用慣右手，用左手繪畫出自己多款愛吃的港式美食和最愛飲的維他港式奶茶，引來不少途人及現場 Fans驚喜圍觀。