MIRROR演唱會前夕率先爆驚喜 4子同日推出首隻SOLO單曲

MIRROR踏入2024年，除了推出團歌《Rocketstars》外，趁著即將舉行的演唱會，隊中4位成員Lokman（楊樂文）、Alton（王智德）、Tiger（邱傲然）及Frankie（陳瑞輝）於開Show前夕，宣布同日推出他們的SOLO單曲，給粉絲們送上最大的驚喜！