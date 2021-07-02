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MIRROR又多一個成員封盤？網民列9大證據力證 Tiger 余潔滢 秘撻逾1年

東方新地 - 娛聞

MIRROR成員Tiger（邱傲然）22歲生日在即，日前忽然被爆出同一齊拍過ViuTV人氣劇《男排女將》的女星余潔滢（Zoe）已拍拖逾一年，網友更列舉出9大證據，包括兩人在後台「黐實」影大合照、戴情侶帽、情侶手鈪和情侶戒指等等，更指兩人的戀情在行內和朋友間已是公開的秘密，隨即亦有另一網友回應，話兩個月前已親眼見過Tiger和余潔滢在街上十指緊扣！

文：東方新地｜圖：Tiger IG、余潔滢IG、連登討論區

[email protected] 余潔滢 爆戀情 粉絲齊送祝福

將於本月3日踏入22歲的Tiger（邱傲然）日前忽然被爆出同一齊拍過ViuTV人氣劇《男排女將》的女星余潔滢（Zoe）已拍拖，網民更列舉出9大證據，包括兩人在後台「黐實」影大合照、戴情侶帽、情侶手鈪和情侶戒指等等！

其實余潔滢今年都只係得24歲，只比Tiger大了兩歲多，但已被網友指係「姐姐」。（圖片來源：余潔滢IG）
其實余潔滢今年都只係得24歲，只比Tiger大了兩歲多，但已被網友指係「姐姐」。（圖片來源：余潔滢IG）

1.九展後台大合照

余潔滢早前帶媽媽去睇MIRROR演唱會後，在社交網晒出同MIRROR十二位成員的大合照，其中見到Tiger特別企正中間位，更「黐實」余潔滢身後，似在宣示主權，仲順便見埋女方家長！

除了晒出大合照，余潔滢亦有發文讚賞MIRROR在演唱會上的演出，Tiger亦有留言回應，並以她在《男排女將》中的角色名「安安」來稱呼對方，盡顯親密。（圖片來源：余潔滢IG）
除了晒出大合照，余潔滢亦有發文讚賞MIRROR在演唱會上的演出，Tiger亦有留言回應，並以她在《男排女將》中的角色名「安安」來稱呼對方，盡顯親密。（圖片來源：余潔滢IG）

2.戴情侶帽

在Tiger和余潔滢各自的社交網上，可以見到兩人戴著同色同款同牌子的漁夫帽，同時亦是穿著白色上衣，連衣著style都襯埋一對。

（圖片來源：余潔滢IG）
（圖片來源：余潔滢IG）
（圖片來源：Tiger IG）
（圖片來源：Tiger IG）

3.自家品牌隱藏女Model

Tiger在2019年創立了一個自家服飾品牌，網友指該品牌的女裝一向搵開Michelle（黎美萱）做model，有一次賣女裝兩用袋時所用的女model卻只露出背面及頸部以下位置，而同時期余潔滢的髮色和身形都同該個女Model相似，又孭過同一款袋，因此被指曾秘密做過Tiger自家品牌的隱藏女Model。

（圖片來源：dezert.co IG）
（圖片來源：dezert.co IG）
（圖片來源：dezert.co IG）
（圖片來源：dezert.co IG）
（圖片來源：余潔滢IG）
（圖片來源：余潔滢IG）

4. IG交流甚多

網民指出Tiger和余潔滢在社交網交流甚多，經常在對方的帖文下互相留言，余潔滢甚至曾公開貼心心emoji，雖然關係未曾公開，但已相當高調。

（圖片來源：連登討論區）
（圖片來源：連登討論區）
（圖片來源：連登討論區）
（圖片來源：連登討論區）

5.同朋友多次Double Date

Tiger同參加過《全民造星II》、同樣22歲的Ryan（羅浩峯）是好友，網友指Tiger、余潔滢這一對和Ryan及其女友Michelle已經Double Date過無數次，由於Tiger和Ryan都熱愛攝影，兩人經常幫對方影相，余潔滢在社交網上就po過與Ryan相同背景且時間相近的相片。

Ryan及其女友Michelle。（圖片來源：Ryan IG）
Ryan及其女友Michelle。（圖片來源：Ryan IG）
（圖片來源：余潔滢IG）
（圖片來源：余潔滢IG）

6.成功入屋

網友指Tiger除了同余潔滢家姐余香凝有互相follow之外，又follow埋余潔滢的閨蜜，而余潔滢亦有同Tiger的妹妹互相follow，指余潔滢已經成功入屋。

余潔滢家姐余香凝都不時有在Tiger社交網留言。（圖片來源：Tiger IG）
余潔滢家姐余香凝都不時有在Tiger社交網留言。（圖片來源：Tiger IG）
Tiger同余潔滢都已成功融入對方家中。（圖片來源：余潔滢IG）
Tiger同余潔滢都已成功融入對方家中。（圖片來源：余潔滢IG）

7.戴情侶戒指、手鈪

從余潔滢在社交網po的日常照甚至廣告照都可以見到她經常戴著一隻戒指和一隻手鈪，而在Tiger的相中亦不時出現這兩款一模一樣的首飾。

（圖片來源：余潔滢IG）
（圖片來源：余潔滢IG）
（圖片來源：余潔滢IG）
（圖片來源：余潔滢IG）
（圖片來源：連登討論區）
（圖片來源：tiger ig）
（圖片來源：連登討論區）
（圖片來源：tiger ig）

8.戴Tiger代言頸鏈

除了戒指、手鈪外，在余潔滢的相中亦可以見到她不時戴著同一款頸鏈，是Tiger所代言的店舖及品牌。

（圖片來源：連登討論區）
（圖片來源：余潔滢IG）
（圖片來源：Tiger IG）
（圖片來源：Tiger IG）
（圖片來源：Tiger IG）
（圖片來源：Tiger IG）

9.每個post都like

網友又指Tiger在除了在余潔滢的社交網帖文中留言支持外，更對余潔滢每個post都會畀like，連廣告post都唔例外，而余潔滢亦一樣。

（圖片來源：Tiger IG）
（圖片來源：Tiger IG）

在行內和朋友間已公開

該名爆料網友指Tiger和余潔滢在拍攝《男排女將》後已開始拍拖，至今已有超過一年的時間，又指兩人的戀情在行內和朋友間已是公開的秘密，隨即亦有另一網友回應，話兩個月前已親眼見過Tiger和余潔滢在街上十指緊扣。

兩人在影《男排女將》演員大合照時，已企正在對方身邊。（圖片來源：Tiger IG）
兩人在影《男排女將》演員大合照時，已企正在對方身邊。（圖片來源：Tiger IG）
（圖片來源：連登討論區）
（圖片來源：連登討論區）
（圖片來源：連登討論區）
（圖片來源：連登討論區）

網友：拍拖好小事啫，樓主生活係80年代？！

有不少網友看到帖文後，均表示無問題，還送上祝福：「藝人拍拖結婚好出奇呀」、「老虎仔好可愛，一定好錫女朋友」、「小虎隊表示不過問，真嘅會祝福，最緊要老虎開心」、「只要雙方形象健康有咩問題 80年代咩」、「拍拖好正常姐，祝福佢地！」

（圖片來源：連登討論區）
（圖片來源：連登討論區）
（圖片來源：連登討論區）
（圖片來源：連登討論區）
（圖片來源：連登討論區）
（圖片來源：連登討論區）

余潔滢受家姐影響入行

余潔滢畢業自大專讀時裝設計課程，她透露當初是受到比她大四歲的姐姐余香凝影響，而入行做模特兒。余潔滢直言自己好鍾意演戲，她表示曾向姐姐余香凝取經：「佢只係叫我讀熟啲個劇本，或者搵啲嘢去參考，等自己去更加了解自己個角色，試過有咩唔得，先去針對番個問題畀意見我。」

【男排女將】受家姐余香凝影響入行 23歲余潔滢ViuTV新劇戀陳卓賢
（圖片來源：余潔滢IG）
余潔滢直言自己好鍾意演戲，但家姐沒有特別指點她，要她自己領會。
余潔滢直言自己好鍾意演戲，但家姐沒有特別指點她，要她自己領會。（圖片來源：余潔滢IG）
ViuTV新劇 《男排女將》已於本周一 （23日）開播，劇集講述 「矮仔」球隊 「力圖」在前香港女子排球代表隊成員蔣家瑜 （鄧麗欣飾）的帶領下，由丙組打上甲一的故事，劇中余潔滢和顧定軒飾演兩兄妹。
ViuTV新劇 《男排女將》講述 「矮仔」球隊 「力圖」在前香港女子排球代表隊成員蔣家瑜 （鄧麗欣飾）的帶領下，由丙組打上甲一的故事，劇中余潔滢和顧定軒飾演兩兄妹。（圖片來源：余潔滢Zoe IG）
劇中排球隊新血 「魚仔」 （Ian飾，右三） 和同樣打大槌位置的 「阿King 」 （顧定軒飾） 成為競爭對手，令阿妹兼助教「安安」 成為兩人之間的磨心。
劇中排球隊新血 「魚仔」 （Ian飾，右三） 和同樣打大槌位置的 「阿King 」 （顧定軒飾） 成為競爭對手，令阿妹兼助教「安安」 成為兩人之間的磨心。（圖片來源：余潔滢Zoe IG）
余潔滢透露劇中將有一幕沙灘戲，她直言因為今次拍攝，令她曬黑了不少： 「但我哋玩得好開心，成班人好有團隊嘅感覺！」
余潔滢透露劇中將有一幕沙灘戲，她直言因為今次拍攝，令她曬黑了不少： 「但我哋玩得好開心，成班人好有團隊嘅感覺！」（圖片來源：余潔滢Zoe IG）
余潔滢透露自己由中學時期開始就鍾意李治廷，希望自己未來的男朋友是個陽光運動型男士，而且要有雙眼皮、比她高、說話幽默及思想成熟。
余潔滢透露自己由中學時期開始就鍾意李治廷，希望自己未來的男朋友是個陽光運動型男士，而且要有雙眼皮、比她高、說話幽默及思想成熟。（圖片來源：余潔滢Zoe IG）
【男排女將】受家姐余香凝影響入行 23歲余潔滢ViuTV新劇戀陳卓賢
（圖片來源：余潔滢Zoe IG）
前年余潔滢曾在無綫節目《 美女廚房 》中做「 美女學徒 」，並在最後比試中勝出成為「 榮譽生 」，人氣急升，其後更與擔任主持的張振朗傳過緋聞。
2018年余潔滢曾在無綫節目《 美女廚房 》中做「 美女學徒 」，並在最後比試中勝出成為「 榮譽生 」，人氣急升，其後更與擔任主持的張振朗傳過緋聞。（圖片來源：余潔滢Zoe IG）
余潔滢與家姐余香凝感情要好。
余潔滢與家姐余香凝感情要好。（圖片來源：余潔滢Zoe IG）
在今年初 ViuTV 劇集《 黑市 》其中一個單元故事「 全家覆 」中，講述一家人莫名被困在密室中，要面對怪物進行困獸鬥，首次參演電視劇的余潔滢演技受到不少網友讚賞。
在去年初 ViuTV 劇集《 黑市 》其中一個單元故事「 全家覆 」中，講述一家人莫名被困在密室中，要面對怪物進行困獸鬥，首次參演電視劇的余潔滢演技受到不少網友讚賞。（圖片來源：余潔滢Zoe IG）
【男排女將】受家姐余香凝影響入行 23歲余潔滢ViuTV新劇戀陳卓賢
余潔滢自認是半個 「宅女」 ，閒時愛留在家中煲劇、打機、睇動漫，但同時她也熱愛運動，早前更迷上打拳，直言貪其可以出一身汗又可以Keep Fit。（圖片來源：余潔滢Zoe IG）
【男排女將】受家姐余香凝影響入行 23歲余潔滢ViuTV新劇戀陳卓賢
（圖片來源：余潔滢Zoe IG）
（圖片來源：余潔滢Zoe IG）
（圖片來源：余潔滢Zoe IG）
（圖片來源：余潔滢Zoe IG）
（圖片來源：余潔滢Zoe IG）

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