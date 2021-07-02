MIRROR又多一個成員封盤？網民列9大證據力證 Tiger 余潔滢 秘撻逾1年

MIRROR成員Tiger（邱傲然）22歲生日在即，日前忽然被爆出同一齊拍過ViuTV人氣劇《男排女將》的女星余潔滢（Zoe）已拍拖逾一年，網友更列舉出9大證據，包括兩人在後台「黐實」影大合照、戴情侶帽、情侶手鈪和情侶戒指等等，更指兩人的戀情在行內和朋友間已是公開的秘密，隨即亦有另一網友回應，話兩個月前已親眼見過Tiger和余潔滢在街上十指緊扣！

文：東方新地｜圖：Tiger IG、余潔滢IG、連登討論區