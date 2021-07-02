MIRROR又多一個成員封盤？網民列9大證據力證 Tiger 余潔滢 秘撻逾1年
文：東方新地｜圖：Tiger IG、余潔滢IG、連登討論區
[email protected] 余潔滢 爆戀情 粉絲齊送祝福
將於本月3日踏入22歲的Tiger（邱傲然）日前忽然被爆出同一齊拍過ViuTV人氣劇《男排女將》的女星余潔滢（Zoe）已拍拖，網民更列舉出9大證據，包括兩人在後台「黐實」影大合照、戴情侶帽、情侶手鈪和情侶戒指等等！
1.九展後台大合照
余潔滢早前帶媽媽去睇MIRROR演唱會後，在社交網晒出同MIRROR十二位成員的大合照，其中見到Tiger特別企正中間位，更「黐實」余潔滢身後，似在宣示主權，仲順便見埋女方家長！
2.戴情侶帽
在Tiger和余潔滢各自的社交網上，可以見到兩人戴著同色同款同牌子的漁夫帽，同時亦是穿著白色上衣，連衣著style都襯埋一對。
3.自家品牌隱藏女Model
Tiger在2019年創立了一個自家服飾品牌，網友指該品牌的女裝一向搵開Michelle（黎美萱）做model，有一次賣女裝兩用袋時所用的女model卻只露出背面及頸部以下位置，而同時期余潔滢的髮色和身形都同該個女Model相似，又孭過同一款袋，因此被指曾秘密做過Tiger自家品牌的隱藏女Model。
4. IG交流甚多
網民指出Tiger和余潔滢在社交網交流甚多，經常在對方的帖文下互相留言，余潔滢甚至曾公開貼心心emoji，雖然關係未曾公開，但已相當高調。
5.同朋友多次Double Date
Tiger同參加過《全民造星II》、同樣22歲的Ryan（羅浩峯）是好友，網友指Tiger、余潔滢這一對和Ryan及其女友Michelle已經Double Date過無數次，由於Tiger和Ryan都熱愛攝影，兩人經常幫對方影相，余潔滢在社交網上就po過與Ryan相同背景且時間相近的相片。
6.成功入屋
網友指Tiger除了同余潔滢家姐余香凝有互相follow之外，又follow埋余潔滢的閨蜜，而余潔滢亦有同Tiger的妹妹互相follow，指余潔滢已經成功入屋。
7.戴情侶戒指、手鈪
從余潔滢在社交網po的日常照甚至廣告照都可以見到她經常戴著一隻戒指和一隻手鈪，而在Tiger的相中亦不時出現這兩款一模一樣的首飾。
8.戴Tiger代言頸鏈
除了戒指、手鈪外，在余潔滢的相中亦可以見到她不時戴著同一款頸鏈，是Tiger所代言的店舖及品牌。
9.每個post都like
網友又指Tiger在除了在余潔滢的社交網帖文中留言支持外，更對余潔滢每個post都會畀like，連廣告post都唔例外，而余潔滢亦一樣。
在行內和朋友間已公開
該名爆料網友指Tiger和余潔滢在拍攝《男排女將》後已開始拍拖，至今已有超過一年的時間，又指兩人的戀情在行內和朋友間已是公開的秘密，隨即亦有另一網友回應，話兩個月前已親眼見過Tiger和余潔滢在街上十指緊扣。
網友：拍拖好小事啫，樓主生活係80年代？！
有不少網友看到帖文後，均表示無問題，還送上祝福：「藝人拍拖結婚好出奇呀」、「老虎仔好可愛，一定好錫女朋友」、「小虎隊表示不過問，真嘅會祝福，最緊要老虎開心」、「只要雙方形象健康有咩問題 80年代咩」、「拍拖好正常姐，祝福佢地！」
余潔滢受家姐影響入行
余潔滢畢業自大專讀時裝設計課程，她透露當初是受到比她大四歲的姐姐余香凝影響，而入行做模特兒。余潔滢直言自己好鍾意演戲，她表示曾向姐姐余香凝取經：「佢只係叫我讀熟啲個劇本，或者搵啲嘢去參考，等自己去更加了解自己個角色，試過有咩唔得，先去針對番個問題畀意見我。」