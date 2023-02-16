體能之巔

體能之巔女選手｜《體能之巔：百人大挑戰》必追十位最強Body美女

最新娛聞
Wall Wall

廣告

Netflix超熱血韓國競技真人騷節目《體能之巔：百人大挑戰》現正熱播，節目以不限性別、年齡、種族、職業，招募出全韓國最強體能百人進行大混戰，以選出最強Body為重點，節目幾乎長期進佔熱播榜頭十位。令人最驚喜莫過於不少能一路晉級的女選手，除了在淘汰戰中成功過關，更在後期的團體戰中，為隊友提供超強戰力。講得最強Body，除了滿身肌肉型健美小姐，亦有不少是美顏與完美體態兼備的嬌滴滴女生，更有香港混血女參加者有份參戰，大家要密切留意。

Netflix人氣節目《體能之巔：百人大挑戰》鬥Body，卻令一眾索女參賽者跑出。
Netflix人氣節目《體能之巔：百人大挑戰》鬥Body，卻令一眾索女參賽者跑出。（圖片來源：Netflix）

紅粉美女沈音燈 保琦狂Like

於韓國擁有超高人氣的健身YouTuber沈音燈（힙으뜸），因為本身已坐擁140萬訂戶，憑着甜美外表加開朗性格而成為韓國粉絲最愛，其豐滿的蜜桃臀與纖細、毫無贅肉的小蠻腰，無論男女都勁Like連ERROR的保錡與李綺雯最近都成為她的粉絲，狂Like她的Post。雖然她在團體戰中在泰山隊長帶領下仍落敗，但在最新集數中，沈音燈更在復活戰中成功自救，當中只有五人能復活，她的實力及堅持真的令人佩服。

體能之巔 沈音燈在韓國人氣爆燈，因為上了Netflix的節目，就連保錡也來Like一番。
沈音燈在韓國人氣爆燈，因為上了Netflix的節目，就連保錡也來Like一番。（圖片來源：[email protected]_）
體能之巔 健美YouTuber沈音燈擁有超過140萬訂戶。
健美YouTuber沈音燈擁有超過140萬訂戶。（圖片來源：[email protected]_）
體能之巔 性感誘人的沈音燈平日也愛在IG盡騷火辣身材。
性感誘人的沈音燈平日也愛在IG盡騷火辣身材。（圖片來源：[email protected]_）
體能之巔 沈音燈人氣越來越強，殺入第三關之後更有望再下一城。
沈音燈人氣越來越強，殺入第三關之後更有望再下一城。（圖片來源：[email protected]_）

宋雅凜孖老公出戰 雙雙晉級

宋雅凜（ 송아름）與老公金強敏是韓國知名的健身夫妻，兩人更育有一名6歲的女兒，宋雅凜的身型完全不似已為人母，她最愛在社交網站晒出自己到健身房鍛練的影片與相片。

二人今次亦一同參加Netflix的《體能之巔：百人大挑戰》，除了順利在個人淘汰戰中過關。在分組賽時，宋雅凜與老公不停開玩笑，問他會否跟自己一組，結果兩人如願在同一組之中，更成功晉級。

體能之巔 韓國最著名健美夫妻，今次亦有參賽，宋雅凜的美顏更成為焦點。
韓國最著名健美夫妻，今次亦有參賽，宋雅凜的美顏更成為焦點。（圖片來源：[email protected]_rme）
體能之巔 觀眾完全想像不到原來宋雅凜已育有一名六歲女兒。
觀眾完全想像不到原來宋雅凜已育有一名六歲女兒。（圖片來源：[email protected]_rme）
體能之巔 宋雅凜除了健身比賽時狂谷肌，平日亦有可愛一面。
宋雅凜除了健身比賽時狂谷肌，平日亦有可愛一面。（圖片來源：[email protected]_rme）
體能之巔 宋雅凜性感迷人身材火辣。
宋雅凜性感迷人身材火辣。（圖片來源：[email protected]_rme）

張恩實唯一女隊長 魔鬼與天使混合

女子摔角選手張恩實（장은실）長相美麗，同時有一身超強肌肉，是魔鬼與天使的混合體，在她的IG中，不時見到她可以隨手將人放上肩膀跑山，又或會展現柔軟肌肉的一面。在單人淘汰戰時，她成功擊倒707特殊部隊的後備軍中士對手姜躾，更獲選為團體戰十位隊長之中唯一女性隊長，雖然在一開始被看輕，但卻在團隊努力中成功躋身第三關。

體能之巔 張恩實一手抱起一名男子跑山操體能，認真誇張。
張恩實一手抱起一名男子跑山操體能，認真誇張。（圖片來源：[email protected]
體能之巔 摔角選手身份的張恩實，體態與搏擊技巧同樣兼備。
摔角選手身份的張恩實，體態與搏擊技巧同樣兼備。（圖片來源：[email protected]
體能之巔 作為第二關十位隊長中唯一女隊長的張恩實，帶領團隊全力出戰。
作為第二關十位隊長中唯一女隊長的張恩實，帶領團隊全力出戰。（圖片來源：[email protected]
體能之巔 擁有美貌的張恩實，平日收起肌肉時一樣可以小鳥依人。
擁有美貌的張恩實，平日收起肌肉時一樣可以小鳥依人。（圖片來源：[email protected]

美狐體能全面 力戰到底

健身教練美狐（미호）漂亮的樣貌幾乎可以出道做偶像，而她的肌肉紋理更是難以想像的細緻，本身是混合健身教練，有超強反應與敏捷度同時亦有強勁耐力，體能全面，躋身團體戰時卻一直被各隊長踢走，但她卻成功為團隊帶來勝利，是能力與樣貌相配合的難得選手。

體能之巔 美狐的IG有不少性感相片，成功吸逾5萬粉絲。
美狐的IG有不少性感相片，成功吸逾5萬粉絲。（圖片來源：[email protected]
體能之巔 混合健身選手美狐，身形Fit爆。
混合健身選手美狐，身形Fit爆。（圖片來源：[email protected]
體能之巔 熱愛水上活動的美狐不時晒泳照，陽光性感。
熱愛水上活動的美狐不時晒泳照，陽光性感。（圖片來源：[email protected]
體能之巔 美狐的顏值極高分，在節目中十分搶鏡。
美狐的顏值極高分，在節目中十分搶鏡。（圖片來源：[email protected]

港法混血兒伊蓮 撞樣Baby

在節目中名叫伊蓮（일레인）的黃苑玲，現年31歲，是擁有港、法血統的新加坡模特兒兼演員，樣貌有點與Angelababy相似，曾來港參演有朱永棠等主演的電影《血戰銅鑼灣2》。外表可愛加上甜美笑容是其最強武器，在登場介紹時已獲網民追捧，近年主力在韓國發展的伊蓮，雖然在首回合淘汰賽中敗陣，但已經為她贏得大量人氣。

體能之巔 伊蓮有香港與法國混血血統，更與Angelababy有點似樣。
伊蓮有香港與法國混血血統，更與Angelababy有點似樣。（圖片來源：[email protected]__）
體能之巔 伊蓮由新加坡轉到韓國發展，機會越來越多。
伊蓮由新加坡轉到韓國發展，機會越來越多。（圖片來源：[email protected]__）
體能之巔 走可愛路線的伊蓮雖然第一關已遭淘汰，但人氣卻因此爆升。
走可愛路線的伊蓮雖然第一關已遭淘汰，但人氣卻因此爆升。（圖片來源：[email protected]__）
體能之巔 曾來港拍電影的伊蓮，當年可謂寂寂無名。
曾來港拍電影的伊蓮，當年可謂寂寂無名。（圖片來源：[email protected]__）

可愛啦啦隊趙妍周驚艷登場

韓職棒球隊樂天巨人的啦啦隊成員趙妍周（조연주）年僅23歲，樣貌似十足女團Red Velvet成員Irene，是人氣與樣貌兼備的天使級女神，居然會參加今次以體能為重的競技賽，令人大為驚喜。她登場時也似十足小粉絲一樣四處與健身界偶像握手，十分可愛。

體能之巔 趙妍周是樂天巨人棒球隊的啦啦隊成員，被指樣貌似十足女團Red Velvet成員Irene。
趙妍周是樂天巨人棒球隊的啦啦隊成員，被指樣貌似十足女團Red Velvet成員Irene。（圖片來源：[email protected]_o0o）
體能之巔 趙妍周早已是韓國啦啦隊人氣王之一。
趙妍周早已是韓國啦啦隊人氣王之一。（圖片來源：[email protected]_o0o）
體能之巔 嬌小可愛的趙妍周年僅23歲，前途無可限量。
嬌小可愛的趙妍周年僅23歲，前途無可限量。（圖片來源：[email protected]_o0o）
體能之巔 顏值爆燈的趙妍周吸粉能力極強。
顏值爆燈的趙妍周吸粉能力極強。（圖片來源：[email protected]_o0o）

金恩地最強蜜桃臀吸粉絲

以Hips Queen作為社交網站外號的金恩地（김은지），擁有迷人蜜桃臀是其賣點，曾多次在世界各地的健美比賽中獲獎，在今次《百人大挑戰》中也十分搶鏡，其超強body，以及高䠷Model身形，早已吸引不少粉絲追隨。在節目中雖然早段已遭淘汰，但follower卻不斷攀升！

體能之巔 金恩地擁有超強Body，不是當模特兒出鏡。
金恩地擁有超強Body，不是當模特兒出鏡。（圖片來源：[email protected]_）
體能之巔 自稱Hip Queen的金恩地，以完美蜜桃臀見稱。
自稱Hip Queen的金恩地，以完美蜜桃臀見稱。（圖片來源：[email protected]_）
體能之巔 擁有Model身裁的金恩地，美貌同樣吸引。
擁有Model身裁的金恩地，美貌同樣吸引。（圖片來源：[email protected]_）
體能之巔 金恩地雖然早段已出局，但仍然受網民追捧。
金恩地雖然早段已出局，但仍然受網民追捧。（圖片來源：[email protected]_）

高多榮可愛甜姐兒

高多榮（고다영）是一名皮拉提斯教練，雖然在吊單槓環節早已排尾二，但是她的顏值在節目中絕對高班，而且在她的社交平台中，更發現其實她手瓜起展，她最常展示自己完美的腹肌，纖腰絕對是她最大的武器，雖然在首關出局，但她投入比賽的熱誠，卻贏得不少掌聲。

體能之巔 高多榮是皮拉提斯教練，健美體態贏盡掌聲。
高多榮是皮拉提斯教練，健美體態贏盡掌聲。（圖片來源：[email protected]_0）
體能之巔 經常在IG騷腹肌的高多榮，纖腰是她的最強武器。
經常在IG騷腹肌的高多榮，纖腰是她的最強武器。（圖片來源：[email protected]_0）
體能之巔 高多滎身裁火辣，人氣強勁。
高多滎身裁火辣，人氣強勁。（圖片來源：[email protected]_0）
體能之巔 擁有可愛樣貌的高多榮，十分搶鏡。
擁有可愛樣貌的高多榮，十分搶鏡。（圖片來源：[email protected]_0）

特技人金多英 越戰越勇

經常在韓劇中現身的金多英（김다영），是韓國有名的特技演員，曾先後參演過《殭屍校園》、《還魂》、《模範的士》、《寧靜海》等，由於她身形嬌小，可以代替女童擔演替身，不過她近年已開始有不少真正角色演出，例如在《魷魚遊戲》就飾演其中一名參加者，她更希望以真正演員身份繼續進發，因此今次參加《體能之巔：百人大挑戰》，是希望打響名堂，估不到她真的越戰越勇，一路順利殺到第三關，令人刮目相看！

體能之巔 金多英身形嬌小，所以經常扮演小童的動作替身。
金多英身形嬌小，所以經常扮演小童的動作替身。（圖片來源：[email protected]__dalami）
在《體能之巔：百人大挑戰》中越戰越勇的金多英，希望向演員之路發展。
在《體能之巔：百人大挑戰》中越戰越勇的金多英，希望向演員之路發展。（圖片來源：[email protected]__dalami）
體能之巔 平日在IG經常貼搞鬼相的金多英，有其可愛一面。
平日在IG經常貼搞鬼相的金多英，有其可愛一面。（圖片來源：[email protected]__dalami）
體能之巔 金多英樣貌標緻，擔任動作替身有點浪費。
金多英樣貌標緻，擔任動作替身有點浪費。（圖片來源：[email protected]__dalami）

李芮知娃娃面格鬥家

李芮知（이예지）有一張可愛娃娃面，但其實她是實力超強的格鬥選手，她的強勁手臂與戰鬥力，在首關時卻不敵健美選手安多靜，令人感到十分可惜，不過可愛面孔已令她成為不少人談論的話題參加者。

體能之巔 李芮知是格鬥家，卻有一張娃娃面。
李芮知是格鬥家，卻有一張娃娃面。（圖片來源：[email protected]_zi973）
體能之巔 近照看李芮知一面童顏，誰想到其戰鬥力超強。
近照看李芮知一面童顏，誰想到其戰鬥力超強。（圖片來源：[email protected]_zi973）
體能之巔 李芮知平日去街，只像一個普通少女。
李芮知平日去街，只像一個普通少女。（圖片來源：[email protected]_zi973）
體能之巔 騷出強勁臂彎的李芮知，可以與馬東石的強臂相鬥。
騷出強勁臂彎的李芮知，可以與馬東石的強臂相鬥。（圖片來源：[email protected]_zi973）

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：黃妍五月天BLACKPINK澳門站林敏驄周杰倫COLLARTwins鄭秀文鄭欣宜許冠傑Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZYNCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

情人節有什麼好去處推介？

情人節想攪攪新意思？多個商場都換上浪漫裝飾，讓情侶們甜蜜打卡，更有商場設置「戶外星空影院」，讓情侶們在漫天星宿下一邊欣賞電影，享受溫馨時光！即看：情人節好去處2023；除此之外，相信各位都很苦惱要揀甚麼餐廳，編輯為大家精選15間情人節餐廳，包括fine dining、自助餐、扒房及米芝蓮餐廳，價錢有平有貴，快啲bookmark定同男女朋友過一個浪漫情人節！

圖片來源：Instagram圖片、Netflix圖片

讀者留言

熱門文章

 