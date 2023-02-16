體能之巔女選手｜《體能之巔：百人大挑戰》必追十位最強Body美女

Netflix超熱血韓國競技真人騷節目《體能之巔：百人大挑戰》現正熱播，節目以不限性別、年齡、種族、職業，招募出全韓國最強體能百人進行大混戰，以選出最強Body為重點，節目幾乎長期進佔熱播榜頭十位。令人最驚喜莫過於不少能一路晉級的女選手，除了在淘汰戰中成功過關，更在後期的團體戰中，為隊友提供超強戰力。講得最強Body，除了滿身肌肉型健美小姐，亦有不少是美顏與完美體態兼備的嬌滴滴女生，更有香港混血女參加者有份參戰，大家要密切留意。
紅粉美女沈音燈 保琦狂Like
於韓國擁有超高人氣的健身YouTuber沈音燈（힙으뜸），因為本身已坐擁140萬訂戶，憑着甜美外表加開朗性格而成為韓國粉絲最愛，其豐滿的蜜桃臀與纖細、毫無贅肉的小蠻腰，無論男女都勁Like連ERROR的保錡與李綺雯最近都成為她的粉絲，狂Like她的Post。雖然她在團體戰中在泰山隊長帶領下仍落敗，但在最新集數中，沈音燈更在復活戰中成功自救，當中只有五人能復活，她的實力及堅持真的令人佩服。
宋雅凜孖老公出戰 雙雙晉級
宋雅凜（ 송아름）與老公金強敏是韓國知名的健身夫妻，兩人更育有一名6歲的女兒，宋雅凜的身型完全不似已為人母，她最愛在社交網站晒出自己到健身房鍛練的影片與相片。
二人今次亦一同參加Netflix的《體能之巔：百人大挑戰》，除了順利在個人淘汰戰中過關。在分組賽時，宋雅凜與老公不停開玩笑，問他會否跟自己一組，結果兩人如願在同一組之中，更成功晉級。
張恩實唯一女隊長 魔鬼與天使混合
女子摔角選手張恩實（장은실）長相美麗，同時有一身超強肌肉，是魔鬼與天使的混合體，在她的IG中，不時見到她可以隨手將人放上肩膀跑山，又或會展現柔軟肌肉的一面。在單人淘汰戰時，她成功擊倒707特殊部隊的後備軍中士對手姜躾，更獲選為團體戰十位隊長之中唯一女性隊長，雖然在一開始被看輕，但卻在團隊努力中成功躋身第三關。
美狐體能全面 力戰到底
健身教練美狐（미호）漂亮的樣貌幾乎可以出道做偶像，而她的肌肉紋理更是難以想像的細緻，本身是混合健身教練，有超強反應與敏捷度同時亦有強勁耐力，體能全面，躋身團體戰時卻一直被各隊長踢走，但她卻成功為團隊帶來勝利，是能力與樣貌相配合的難得選手。
港法混血兒伊蓮 撞樣Baby
在節目中名叫伊蓮（일레인）的黃苑玲，現年31歲，是擁有港、法血統的新加坡模特兒兼演員，樣貌有點與Angelababy相似，曾來港參演有朱永棠等主演的電影《血戰銅鑼灣2》。外表可愛加上甜美笑容是其最強武器，在登場介紹時已獲網民追捧，近年主力在韓國發展的伊蓮，雖然在首回合淘汰賽中敗陣，但已經為她贏得大量人氣。
可愛啦啦隊趙妍周驚艷登場
韓職棒球隊樂天巨人的啦啦隊成員趙妍周（조연주）年僅23歲，樣貌似十足女團Red Velvet成員Irene，是人氣與樣貌兼備的天使級女神，居然會參加今次以體能為重的競技賽，令人大為驚喜。她登場時也似十足小粉絲一樣四處與健身界偶像握手，十分可愛。
金恩地最強蜜桃臀吸粉絲
以Hips Queen作為社交網站外號的金恩地（김은지），擁有迷人蜜桃臀是其賣點，曾多次在世界各地的健美比賽中獲獎，在今次《百人大挑戰》中也十分搶鏡，其超強body，以及高䠷Model身形，早已吸引不少粉絲追隨。在節目中雖然早段已遭淘汰，但follower卻不斷攀升！
高多榮可愛甜姐兒
高多榮（고다영）是一名皮拉提斯教練，雖然在吊單槓環節早已排尾二，但是她的顏值在節目中絕對高班，而且在她的社交平台中，更發現其實她手瓜起展，她最常展示自己完美的腹肌，纖腰絕對是她最大的武器，雖然在首關出局，但她投入比賽的熱誠，卻贏得不少掌聲。
特技人金多英 越戰越勇
經常在韓劇中現身的金多英（김다영），是韓國有名的特技演員，曾先後參演過《殭屍校園》、《還魂》、《模範的士》、《寧靜海》等，由於她身形嬌小，可以代替女童擔演替身，不過她近年已開始有不少真正角色演出，例如在《魷魚遊戲》就飾演其中一名參加者，她更希望以真正演員身份繼續進發，因此今次參加《體能之巔：百人大挑戰》，是希望打響名堂，估不到她真的越戰越勇，一路順利殺到第三關，令人刮目相看！
李芮知娃娃面格鬥家
李芮知（이예지）有一張可愛娃娃面，但其實她是實力超強的格鬥選手，她的強勁手臂與戰鬥力，在首關時卻不敵健美選手安多靜，令人感到十分可惜，不過可愛面孔已令她成為不少人談論的話題參加者。
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：黃妍、五月天、BLACKPINK澳門站、林敏驄、周杰倫、COLLAR、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑、Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZY和NCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
情人節有什麼好去處推介？
情人節想攪攪新意思？多個商場都換上浪漫裝飾，讓情侶們甜蜜打卡，更有商場設置「戶外星空影院」，讓情侶們在漫天星宿下一邊欣賞電影，享受溫馨時光！即看：情人節好去處2023；除此之外，相信各位都很苦惱要揀甚麼餐廳，編輯為大家精選15間情人節餐廳，包括fine dining、自助餐、扒房及米芝蓮餐廳，價錢有平有貴，快啲bookmark定同男女朋友過一個浪漫情人節！