體能之巔女選手｜《體能之巔：百人大挑戰》必追十位最強Body美女

Netflix超熱血韓國競技真人騷節目《體能之巔：百人大挑戰》現正熱播，節目以不限性別、年齡、種族、職業，招募出全韓國最強體能百人進行大混戰，以選出最強Body為重點，節目幾乎長期進佔熱播榜頭十位。令人最驚喜莫過於不少能一路晉級的女選手，除了在淘汰戰中成功過關，更在後期的團體戰中，為隊友提供超強戰力。講得最強Body，除了滿身肌肉型健美小姐，亦有不少是美顏與完美體態兼備的嬌滴滴女生，更有香港混血女參加者有份參戰，大家要密切留意。