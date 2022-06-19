Netflix落實搞《魷魚遊戲》真人版 456萬美元爭奪戰有咩參加條件？
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Netflix首季劇集《魷魚遊戲》播出後大獲好評，早前更宣布第二季的確定回歸，準備上架之際就傳出將開拍《魷魚遊戲》真人版，參賽者可奪3千萬的獎金！不過就有網民擔心會唔會真係搞出人命！
Netflix拍《魷魚遊戲》真人版 拎走456萬美元！
風靡全球的《魷魚遊戲》（Squid Game）終於成真！Netflix將製作史上最大規模的實境賽，「魷魚遊戲：挑戰」（Squid Game: The Challenge）！據消息指出今次的實境賽會招募456名英語參賽者進行遊戲，將會製作10集，除咗有經典的魷魚遊戲之外，仲會有新挑戰，非常令人期待！而最多人關心的就係當然會唔會好似劇集《魷魚遊戲》咁涉及生死，答案係唔會，只係眼白白睇住456萬美元俾人搶走！唔少網民就質疑如果無涉及生死，會唔會變成tvb的獎門人咁？！
回顧youtuber《魷魚遊戲》真人版：
試當真《墨魚遊戲》
《魷魚遊戲》熱潮引起唔少youtube頻道拍為真人版，以香港為例，youtube頻道《試當真》就係其中一個例子，名為《墨魚遊戲》一片有成過百萬view！當時拍片大玩5款經典遊戲，贏咗有獎金hk＄100000。
美國網紅首發重金打造真人版
如果講到最早期玩真人版，一定係呢位YouTube頻道上擁有7600萬訂戶的23歲美國網紅Jimmy Donaldson，佢係全球最賺錢YouTuber第二名，當時頻道《MrBeast》用200萬美元打造真人版《魷魚遊戲》，還原度極高場景，上架3個小時內獲得600萬次觀看，用150萬美元作為獎金，超瘋狂！
撰文：轉載自New Monday圖片來源：youtube＠MrBeast，[email protected]，youtube＠《試當真Trial & Error》，
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