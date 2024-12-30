魷魚遊戲2｜火爆劇情92國串流第1位 梁朝偉有望第三季加入做終極大Boss？
《魷魚遊戲2》配樂中劇情暗示 原來有向《大逃殺》致敬！
第一季中出現的老歌元素在本季中也有回歸，例如西裝男綁走崔宇碩（全錫浩飾）和金政來玩遊戲時，播放的是歌劇《杜蘭朵公主》的名曲〈Nessun dorma〉（公主徹夜未眠），象徵著西裝男與成奇勳互相尋找的情節。此外，孔劉與成奇勳玩俄羅斯輪盤時，播放的是安德烈波伽利的〈Time to Say Goodbye〉，暗示兩人的生離死別。而黃仁昊觀看「一二三木頭人」遊戲時，音樂盒播放的〈Fly Me to the Moon〉則是對《大逃殺》的致敬。
《魷魚遊戲2》角色名字有深層意義！
劇中特意解釋了角色名字的意義，例如成奇勳好友正倍代表著雙倍的正義，大虎（姜河那飾）則象徵著力量。為兒子還債的老媽張金子（姜愛心飾）讓人聯想到朴贊郁導演的「復仇三部曲」之一《親切的金子》，當中的女主角也是因為丈夫的罪行而遭受牽連。脫北者姜霞（朴圭瑛飾）的名字與第一季的脫北者姜曉相對應，暗示兩者可能有所關聯。
《魷魚遊戲2》重複的第一季橋段
第二季中，許多第一季的橋段再次出現，例如成奇勳再次遇到老熟人、再次被「001號」擺了一道，以及再次玩「一二三木頭人」遊戲。經典的「舔椪糖」遊戲雖然只是夢境，但當中的「三角形」也讓人會心一笑。此外，宵禁後的上廁所要求也再度出現，不過這次是為了照顧孕婦和跨性別者的生理需求，展現了溫馨的一面，與第一季形成強調的對比。玩家之間的鬥毆廝殺也再次上演，但這次因為有叉子的加入而更加血腥。
《魷魚遊戲2》388號姜河那竟是內鬼2號？
《魷魚遊戲2》除了001這個「內鬼」之外，有韓國網民分析姜河那飾演的388號大虎也許都是內鬼之一！首先韓國網民認為388號是對應南韓2023年的詐欺社會案件，涉嫌388億，而大虎未有公開他的欠債總額，並主動加入成奇勳的隊伍，卻在重要時刻沒把子彈送到團隊中，成為隊內最大的拖油瓶！使不少韓國的粉絲也懷疑姜河那「他可能是間諜」、「感覺不止吳零一一個遊戲助力者」、「姜河那感覺有反轉」
同場加映《魷魚遊戲2》傳梁朝偉加盟成終極大boss？
隨著《魷魚遊戲2》的播放，在Threads更瘋傳梁朝偉將加盟《魷魚遊戲3》的消息，更指他就是第3季出現的終極大boss！雖然製作單位早已否認過梁朝偉參演，但是劉嘉玲2年前曾在IG貼出導演黃東赫與梁朝偉的合照，令人再次不禁懷疑。