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魷魚遊戲2｜火爆劇情92國串流第1位 梁朝偉有望第三季加入做終極大Boss？

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《魷魚遊戲2》在全球觀眾嘅期待下終於在本月26日正式開播，劇集上架以來有唔少爭議，今季嘅劇情更被狠批冇新意又離譜，不過就依然榮登92國串流第1位！但劇中其實就隱藏咗唔少細節同伏筆，以下將會為大家整理可能被忽視的4大細節，以及盛傳梁朝偉是否會加入第三季嘅傳聞！

《魷魚遊戲2》配樂中劇情暗示 原來有向《大逃殺》致敬！

第一季中出現的老歌元素在本季中也有回歸，例如西裝男綁走崔宇碩（全錫浩飾）和金政來玩遊戲時，播放的是歌劇《杜蘭朵公主》的名曲〈Nessun dorma〉（公主徹夜未眠），象徵著西裝男與成奇勳互相尋找的情節。此外，孔劉與成奇勳玩俄羅斯輪盤時，播放的是安德烈波伽利的〈Time to Say Goodbye〉，暗示兩人的生離死別。而黃仁昊觀看「一二三木頭人」遊戲時，音樂盒播放的〈Fly Me to the Moon〉則是對《大逃殺》的致敬。

netflix 魷魚遊戲2 「一二三木頭人」遊戲時，音樂盒播放的〈Fly Me to the Moon〉是對《大逃殺》的致敬（圖片來源：《魷魚遊戲2》）
「一二三木頭人」遊戲時，音樂盒播放的〈Fly Me to the Moon〉是對《大逃殺》的致敬（圖片來源：《魷魚遊戲2》）

《魷魚遊戲2》角色名字有深層意義！

劇中特意解釋了角色名字的意義，例如成奇勳好友正倍代表著雙倍的正義，大虎（姜河那飾）則象徵著力量。為兒子還債的老媽張金子（姜愛心飾）讓人聯想到朴贊郁導演的「復仇三部曲」之一《親切的金子》，當中的女主角也是因為丈夫的罪行而遭受牽連。脫北者姜霞（朴圭瑛飾）的名字與第一季的脫北者姜曉相對應，暗示兩者可能有所關聯。

netflix 魷魚遊戲2 劇中特意解釋了角色名字的意義，例如成奇勳好友正倍代表著雙倍的正義（圖片來源：《魷魚遊戲2》）
劇中特意解釋了角色名字的意義，例如成奇勳好友正倍代表著雙倍的正義（圖片來源：《魷魚遊戲2》）
netflix 魷魚遊戲2 老媽張金子是致敬《親切的金子》？（圖片來源：《魷魚遊戲2》）
老媽張金子是致敬《親切的金子》？（圖片來源：《魷魚遊戲2》）

《魷魚遊戲2》重複的第一季橋段

第二季中，許多第一季的橋段再次出現，例如成奇勳再次遇到老熟人、再次被「001號」擺了一道，以及再次玩「一二三木頭人」遊戲。經典的「舔椪糖」遊戲雖然只是夢境，但當中的「三角形」也讓人會心一笑。此外，宵禁後的上廁所要求也再度出現，不過這次是為了照顧孕婦和跨性別者的生理需求，展現了溫馨的一面，與第一季形成強調的對比。玩家之間的鬥毆廝殺也再次上演，但這次因為有叉子的加入而更加血腥。

netflix 魷魚遊戲2 唯一重複的「一二三木頭人」遊戲也多了許多詭異的鏡頭（圖片來源：《魷魚遊戲2》）
唯一重複的「一二三木頭人」遊戲也多了許多詭異的鏡頭（圖片來源：《魷魚遊戲2》）
netflix 魷魚遊戲2 椪糖的「三角形」成為全劇最大笑點（圖片來源：《魷魚遊戲2》）
椪糖的「三角形」成為全劇最大笑點（圖片來源：《魷魚遊戲2》）

《魷魚遊戲2》388號姜河那竟是內鬼2號？

《魷魚遊戲2》除了001這個「內鬼」之外，有韓國網民分析姜河那飾演的388號大虎也許都是內鬼之一！首先韓國網民認為388號是對應南韓2023年的詐欺社會案件，涉嫌388億，而大虎未有公開他的欠債總額，並主動加入成奇勳的隊伍，卻在重要時刻沒把子彈送到團隊中，成為隊內最大的拖油瓶！使不少韓國的粉絲也懷疑姜河那「他可能是間諜」、「感覺不止吳零一一個遊戲助力者」、「姜河那感覺有反轉」

netflix 魷魚遊戲2 《魷魚遊戲2》388號姜河那竟是內鬼2號？（圖片來源：《魷魚遊戲2》）
《魷魚遊戲2》388號姜河那竟是內鬼2號？（圖片來源：《魷魚遊戲2》）

同場加映《魷魚遊戲2》傳梁朝偉加盟成終極大boss？

隨著《魷魚遊戲2》的播放，在Threads更瘋傳梁朝偉將加盟《魷魚遊戲3》的消息，更指他就是第3季出現的終極大boss！雖然製作單位早已否認過梁朝偉參演，但是劉嘉玲2年前曾在IG貼出導演黃東赫與梁朝偉的合照，令人再次不禁懷疑。

netflix 魷魚遊戲2 網民用AI改圖出香港版《魷魚遊戲2》，難道會成真？（圖片來源：Facebook@90年代回憶 (新版)）
網民用AI改圖出香港版《魷魚遊戲2》，難道會成真？（圖片來源：Facebook@90年代回憶 (新版)）
netflix 魷魚遊戲2 雖然製作單位早已否認過梁朝偉參演，但是劉嘉玲2年前曾在IG貼出導演黃東赫與梁朝偉的合照，令人再次不禁懷疑（圖片來源：劉嘉玲ig）
雖然製作單位早已否認過梁朝偉參演，但是劉嘉玲2年前曾在IG貼出導演黃東赫與梁朝偉的合照，令人再次不禁懷疑（圖片來源：劉嘉玲ig）

撰文：東方新地圖片來源：《魷魚遊戲2》、Facebook@90年代回憶 (新版、劉嘉玲ig

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