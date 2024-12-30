魷魚遊戲2｜火爆劇情92國串流第1位 梁朝偉有望第三季加入做終極大Boss？

《魷魚遊戲2》在全球觀眾嘅期待下終於在本月26日正式開播，劇集上架以來有唔少爭議，今季嘅劇情更被狠批冇新意又離譜，不過就依然榮登92國串流第1位！但劇中其實就隱藏咗唔少細節同伏筆，以下將會為大家整理可能被忽視的4大細節，以及盛傳梁朝偉是否會加入第三季嘅傳聞！

