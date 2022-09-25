SoChing疑被阿Mo發脾氣故作堅強 每日著男友衣服慰藉心靈

MIRROR演唱會嚴重意外發生接近兩個月，舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然在伊利沙伯醫院留醫，女友兼COLLAR成員So Ching（蘇芷晴）每日都有到醫院陪伴阿Mo。而為解思念之苦及盼望奇蹟更日日著住阿MO的衣服。昨日（24/9）So Ching在IG限時動態中轉發舞蹈員朋友Wing帖文，而在好友Wing的帖文中，更揭露阿Mo疑不小心向So Ching發脾氣。