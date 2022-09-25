SoChing疑被阿Mo發脾氣故作堅強 每日著男友衣服慰藉心靈
阿Mo疑向So Ching發脾氣
So Ching在自己的限時動態中寫：「無人會想在無原因下的情況下日日提住，我只係想多謝陪伴左（咗）我兩個月既（嘅）朋友。」而在Wing的帖文中，不但提及她陪伴So Ching的經過，亦透露So Ching借穿上男友衣服來抒解思念之情，以及在病榻上的阿Mo曾經不小心向對方發脾氣。
阿Wing評論意外事件文章內容：
「你而家在哪裡？Mo他…出事了。」我顫抖著想跟So Ching 說，可是電話偏偏在這個時候接不上，這令我更擔心了。那天晚上，我剛好坐在近台前的位置。在一片螢光棒和手機電筒的光海下，伴隨着觀眾的歡呼、舞台的音響，然後，戛然而止的那一幕發生了。
待我們在醫院相見時，什麼也沒說，只是相擁，泣不成聲。及後每一個勉強進睡的晚上⋯全部都是刻骨銘心的時刻。
望著這個傻女孩，每一天都穿上她男朋友的衣服 ，因為朝思暮想，思念每天睡在病床的男朋友。彷彿，穿上還有他氣息和氣味的衣服，就感覺他仍在家中，仍像每日般一起過着吵吵鬧鬧的日子。縱使壓力再大，心力交瘁，她都很努力地面對。她為他打點一切所需，默默地陪伴他打這場仗。
「今日他不小心發了我脾氣。」有一天她扁着嘴對我說。「我冇事，其實我以前都也是這樣發他脾氣的。」她的口裡總掛著「我沒事」這句，但我知道沒有人能理解到她內心所有洶湧而來的情緒。這種心痛 ，很無奈，但原來也都只能逼不得已地接受。
Mo他每日承受着常人不能理解的痛苦，平時內心十分平靜的他，偶爾心情覺得煩悶也是很正常。相比起「克服」陰霾等詞，對Mo而言，有可能下半輩子只能漫長地「無奈面對」現實對他的殘酷。
沒錯生活還是要繼續，Mo 、他的家人 、So Ching，還是你我，但一個「合理交代 」，一個表達對舞者/普通員工的生命安全基本尊重的辦法，請問很難嗎？
我知道，資本總有辦法將一切責任撇開。也畢竟，在他們眼中我們只是小齒輪，也畢竟，將法律條文draft得天花亂墜是他們的expertise，我們要踏上舞台，就得無奈接受這不對等的關係。
但，難道現在我們要連生命也付上了嗎？這件事，真的純粹是無可避免的意外嗎？抱歉未能做到心如止水，作為一位舞者，作為第一身共同經歷見證這一切的朋友，此刻我只想翻騰怒吼：「過咗差唔多兩個月啦！請問負責單位肯出嚟交代未？！」資本有權力保護，
可以去犯錯、疏忽，但代價可以是一條人命、一個人嘅終身自由。那麼，我們呢？誰來保護我們？Mo和他的家人、以及So Ching，難道不deserve一個合理的交代嗎？
另一好友Carol指So Ching情緒不穩亦強帶微笑探望阿Mo
So Ching另一好友Carol昨日也有發表文章同樣獲So Ching轉發，文章當中指So Ching偶爾也有難過情緒不穩，但就強抱住微笑去見阿Mo，坦言日子並不容易。文章最後，她希望大家繼續關注事件，還阿Mo一個公道：「係到好希望大家繼續關注依一件事，唔好忘記依件事，一個人既力量真係唔夠。望下到依家都末有人出黎交代同負責依件事？一個好好地既人生一夜變成咁…只希望Mo、So Ching、佢地既家人、Dancer們、佢地身邊既人可以重回以前美好既人生…還佢地一個公道一個交代，一個合理既原因，請繼續為堅強既MO祈禱。」So Ching在亦有於IG限時動態轉發友人的帖文，並感激好友表示：「好感恩身邊有你一直在旁」。
李啟言（阿Mo）病情新進展
在MIRROR演唱會中受重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）留院兩個月康復情況再有新進展，其父李盛林牧師於24號晚透過代禱文表示阿Mo再過4星期就可以除掉頸箍，雖然可以自主呼吸惟未能自主咳嗽，進食時又怕落錯格導致肺炎，而阿Mo父母每日都會拍短片鼓勵兒子，睇片已成為阿Mo的精神支柱。
阿Mo現階段進食仍有難度
李牧師指阿Mo的康復情況比預期快，仲話少於4星期就可以除掉頸箍，不過飲食未能自如，因為拍落錯格導致肺炎，所以要特別小心。
代禱代求：
1. 「期待的日子」* ：從受創當晚，手術後戴上頸箍以確保頸椎能定位生長，預期 12個星期可以除掉，現在還有少於四星期。
a. 祈願神繼續看顧頸椎骨正常的癒合及啟言的忍耐。
b. 在復康的過程中，頸箍不至影響吞嚥和物理治療。
2. 「現實的危機」* ：現時雖可以自主呼吸仍未能自主咳嗽，仍需接受監察。在進食時有機會落錯格，導致肺炎便很難處理了；請為啟言每一啖的進食和吞嚥禱告，真不容易。
3. 「心態再調整」* ：雖然環境影響睡眠和休息，但啟言的心態能改變及調整過來，再專注配合各項治療。仍盼每天能有質素的睡眠和休息，每天也能經歷一小步的治療進展。
延伸閱讀：李啟言阿Mo康復最新進度
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