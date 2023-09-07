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Stephy鄧麗欣宣布11月開演唱會 事隔16年再開騷勁興奮：歌手欣回來了

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現年39歲的Stephy鄧麗欣近年主攻電影圈，更2度入圍金像獎最佳女主角，演藝事業攀上高峰。不過，歌手出身的她卻久久沒有再推出新作品，更遲遲未有開騷計劃，千呼萬喚下今日（7日）有消息指，Stephy將會事隔16年再於香港開演唱會！

stephy 鄧麗欣 Stephy事隔16年再於香港開個唱！
Stephy事隔16年再於香港開個唱！（圖片來源：IG@stboo）

11月舉行僅此一場個唱

Stephy今日（7日）在社交網站驚喜公佈將於今年11月12日在會展舉行僅此一場的《Stephy Therefore I Am 2023》演唱會，並發文寫道：「一別就是16年～承諾字句 都手寫在我日記內不會忘記，感謝大家一直的支持與耐心！歌手欣回來了，準備好溫習我的歌了嗎？」

stephy 鄧麗欣 Stephy宣布以歌手身份回歸！
Stephy宣布以歌手身份回歸！（圖片來源：IG@stboo）

門票最貴$980

《Stephy Therefore I Am 2023》門票分成$480、$780和$980一共3個價位，下周五（15日）至起開始優先購票，並於9月19日正式公開發售。

stephy 鄧麗欣 門票分成$480、$780和$980一共3個價位。
門票分成$480、$780和$980一共3個價位。（圖片來源：大會提供）

16年前於香港開騷

Stephy出道23年以來，僅僅於2007年在香港開過一次個人演唱會，當時她在Star Hall舉行了3場《看透鄧麗欣07演唱會》，之後她都有參加過大大小小的音樂會。她在2016年至2018年曾舉辦《鄧麗欣等你約會我演唱會》，但只在中山、江門、深圳和廣州開過4場，沒有在香港開騷令歌迷相當失望。

stephy 鄧麗欣 Stephy於2007年在香港開《看透鄧麗欣07演唱會》。
Stephy於2007年在香港開《看透鄧麗欣07演唱會》。（圖片來源：網上圖片）
stephy 鄧麗欣 Stephy在2016年至2018年曾舉辦《鄧麗欣等你約會我演唱會》。
Stephy在2016年至2018年曾舉辦《鄧麗欣等你約會我演唱會》。（圖片來源：網上圖片）

5月做張敬軒演唱會嘉賓

Stephy於今年5月驚喜現身張敬軒演唱會做嘉賓，合唱出經典名曲《十分愛》和《他不准我哭》，在網上反應非常熱烈大受好評，令久久沒有以歌手身份回歸舞台的Stephy在事後的訪問中表示覺得好開心，亦直言很想再唱歌，更萌生再開演唱會的想法！

stephy 鄧麗欣
（圖片來源：YouTube@The Show Must Go On）

網民想方力申吳雨霏做嘉賓

開騷消息一出，就已經引起網民熱烈討論，紛紛表示等了很久：「等咗好多年」、「終於等到你」、「喊緊」。由於Stephy過去有不少經典作品都是與方力申合唱，例如《好心好報》、《好好戀愛》和《十分愛》等等，雖然2人已經情已逝，但仍然有不少網民希望可以再聽到2人同台演出，亦有不少網民表示好想聽Cookies時期的禮遇歌曲，例如《心急人上》、《親朋密友》及《Forever Friends》等等，留言集氣推Kary吳雨霏做嘉賓！

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Stephy與方力申曾經有不少經典合唱歌。（圖片來源：東方新地資料庫）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：IG@stboo、大會提供、網上圖片、YouTube@The Show Must Go On

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