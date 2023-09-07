Stephy鄧麗欣宣布11月開演唱會 事隔16年再開騷勁興奮：歌手欣回來了
11月舉行僅此一場個唱
Stephy今日（7日）在社交網站驚喜公佈將於今年11月12日在會展舉行僅此一場的《Stephy Therefore I Am 2023》演唱會，並發文寫道：「一別就是16年～承諾字句 都手寫在我日記內不會忘記，感謝大家一直的支持與耐心！歌手欣回來了，準備好溫習我的歌了嗎？」
門票最貴$980
《Stephy Therefore I Am 2023》門票分成$480、$780和$980一共3個價位，下周五（15日）至起開始優先購票，並於9月19日正式公開發售。
16年前於香港開騷
Stephy出道23年以來，僅僅於2007年在香港開過一次個人演唱會，當時她在Star Hall舉行了3場《看透鄧麗欣07演唱會》，之後她都有參加過大大小小的音樂會。她在2016年至2018年曾舉辦《鄧麗欣等你約會我演唱會》，但只在中山、江門、深圳和廣州開過4場，沒有在香港開騷令歌迷相當失望。
5月做張敬軒演唱會嘉賓
Stephy於今年5月驚喜現身張敬軒演唱會做嘉賓，合唱出經典名曲《十分愛》和《他不准我哭》，在網上反應非常熱烈大受好評，令久久沒有以歌手身份回歸舞台的Stephy在事後的訪問中表示覺得好開心，亦直言很想再唱歌，更萌生再開演唱會的想法！
網民想方力申吳雨霏做嘉賓
開騷消息一出，就已經引起網民熱烈討論，紛紛表示等了很久：「等咗好多年」、「終於等到你」、「喊緊」。由於Stephy過去有不少經典作品都是與方力申合唱，例如《好心好報》、《好好戀愛》和《十分愛》等等，雖然2人已經情已逝，但仍然有不少網民希望可以再聽到2人同台演出，亦有不少網民表示好想聽Cookies時期的禮遇歌曲，例如《心急人上》、《親朋密友》及《Forever Friends》等等，留言集氣推Kary吳雨霏做嘉賓！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！