Stephy鄧麗欣宣布11月開演唱會 事隔16年再開騷勁興奮：歌手欣回來了

現年39歲的Stephy鄧麗欣近年主攻電影圈，更2度入圍金像獎最佳女主角，演藝事業攀上高峰。不過，歌手出身的她卻久久沒有再推出新作品，更遲遲未有開騷計劃，千呼萬喚下今日（7日）有消息指，Stephy將會事隔16年再於香港開演唱會！