《Stranger Things》最終季殺到！主角童星9年巨變震驚網民 盤點10大角色轉變
《Stranger Things》Eleven（Millie Bobby Brown飾演．12歲 21歲）
2016年，年僅12歲的Millie Bobby Brown憑藉擁有超能力的「Eleven」一角成為劇集核心。如今21歲的她已建立起自己的事業版圖，不僅透過自創的PCMA製作公司推出《天才少女福爾摩斯》系列電影，更經營美妝品牌Florence by Mills。在個人生活上，她於2025年8月與丈夫Jake Bongiovi領養了一名女嬰，正式成為人母。從童星到演員、製片人兼企業家，她成功在荷里活建立長期事業。
Mike Wheeler（Finn Wolfhard飾演．13歲 22歲）
13歲時飾演Mike Wheeler的Finn Wolfhard，早於2017年便參演電影《小丑回魂》，展現其獨特的另類搖滾氣質。他對音樂充滿熱情，先後組成搖滾樂團Calpurnia及雙人組合The Aubreys。現年22歲的他更轉向幕後發展，執導的恐怖喜劇處女作《夏之地獄》於2025年4月上映，讓他躋身荷里活最年輕編劇導演之列，同年6月更發行首張個人專輯，鞏固其多才多藝的創作人地位。
Steve Harrington（Joe Keery飾演．24歲 33歲）
24歲時的Joe Keery以飾演惡霸Steve Harrington為人所知，角色最初設定為單面向的反派，沒想到後來演變成深受觀眾喜愛的「保姆」角色。現年33歲的他，在演藝事業外成功開創了音樂生涯。他的音樂化身Djo憑藉爆紅單曲〈End of Beginning〉在全球打響名堂，並於2025年4月發行第三張專輯，展開橫跨北美和歐洲的巡演，證明自己是一位剛好也懂得演戲的音樂人。
Max Mayfield（Sadie Sink飾演．14歲 23歲）
Sadie Sink在第二季以14歲之齡加入劇組，飾演滑板新人Max Mayfield。儘管在其他演員已是全球巨星時加入，她憑藉實力很快站穩陣腳，尤其在第四季的感人演出更成為一時佳話。現年23歲的她已成為演員陣容中的藝術電影專家，主演了後末日搖滾歌劇《O’Dessa》，其歌唱及突破性別界線的演出備受讚賞，更有指她將於2026年登上西區劇院的舞台。
Lucas Sinclair（Caleb McLaughlin飾演．14歲 24歲）
14歲的Caleb McLaughlin在參演《Stranger Things》前，已是百老匯《獅子王》的主演，是劇組中舞台經驗最豐富的童星。他的戲劇素養為霍金斯小隊帶來了專業性。如今24歲的他已成長為多才多藝的男主角，在索尼動畫《山羊巔峰》中與Stephen Curry及Viola Davis合作配音，此前亦參演恐怖片《驚魂救贖》，同時他也在追求音樂事業，發行個人R&B歌曲。
Dustin Henderson（Gaten Matarazzo飾演．13歲 23歲）
13歲的Gaten Matarazzo以可愛幽默的Dustin一角贏得全球觀眾喜愛，他對自己患有鎖骨顱骨發育不全症的坦誠，更讓這個病症融入角色設定中，以真誠魅力成為劇集的核心。現年23歲的他選擇專注於戲劇舞台，完成了百老匯《魔街理髮師》和《親愛的埃文·漢森》等重要演出。他曾坦承對劇集結束感到焦慮，因此轉向百老匯是策略性的一步，依靠其聲樂才華建立穩固的舞台事業。
Will Byers（Noah Schnapp飾演．11歲 21歲）
作為最年輕的演員，11歲的Noah Schnapp在第一季飾演的Will Byers大部分時間都身陷顛倒世界，因此初期曝光較少。隨著劇集發展，他在戲外憑藉對TikTok的熟練運用而人氣急升，成為Z世代的代表人物。現年21歲的他正平衡名人身份與賓州大學華頓商學院的全職學生生活，並將商業知識學以致用，創立了專注於榛果醬的可持續零食公司TBH。
《Stranger Things》最終季迎來大結局 告別霍金斯小鎮
隨著第五季，也是最終季2025年11月26日正式首播，這段長達九年的非凡旅程即將劃上句號。當觀眾準備向霍金斯小鎮道別時，也見證了這群年輕演員的驚人蛻變。他們的故事證明，一個時代的結束，也代表著一群明日之星的事業才正要全面啟航，這是一個比劇情本身更精彩的真實故事。
Netflix神劇9 年文化現象
《Stranger Things》自2016年首播以來，不僅是一部電視劇，更成為定義了一個世代的文化試金石。劇集成功融合80年代懷舊元素與科幻驚悚，在全球掀起熱潮。劇中的經典場景，例如第四季Max Mayfield在魔頭Vecna威脅下，憑藉Kate Bush的名曲〈Running Up That Hill〉逃出顛倒世界，不僅讓這首老歌重返全球音樂排行榜榜首，更成為社交媒體上的熱門話題，證明了劇集跨越世代的文化影響力。
《Stranger Things》童星魔咒不再 演員各自闖出一片天
在串流平台主宰娛樂產業的時代，《Stranger Things》的年輕演員們打破了傳統的「童星魔咒」。他們沒有走上許多前輩的老路，反而各自開創了獨特的事業道路。當年12歲的Millie Bobby Brown如今已是製片公司老闆兼美妝品牌創辦人；13歲的Finn Wolfhard已是搖滾樂手兼電影導演；而最初只是配角的Joe Keery，則以音樂人Djo的身份在全球巡迴演出。他們成功地在百老匯舞台、獨立電影和商業帝國等不同領域茁壯成長，展現了新世代演員的多元發展潛力。