《Stranger Things》最終季殺到！主角童星9年巨變震驚網民 盤點10大角色轉變

9年前Netflix 科幻劇 《Stranger Things》（怪奇物語）在2016年7月15日上架，這部以80年代為背景的科幻劇，當時沒有人預料到它會成為改變流行文化的現象級作品，更難以想像劇中那群騎著單車的無名童星，會在9年內蛻變成荷里活最具影響力的新世代。隨著最終季Season 5 在今年11月26日首播，正好是時候回顧這群演員的驚人轉變！