《Stranger Things》第5季Part 2幾時出？大結局線上看｜4大必看重點曝光

Netflix全球人氣美劇《Stranger Things（怪奇物語）》第5季最終季終於回歸，Part 1 第一輯已於11月27日上線並火速衝上排行榜首位。不過影迷最關心的問題是，Part 2 第二輯究竟幾時播出，而這個最終季又有什麼必看重點？距離上一季播出已超過1,200多天，「顛倒世界」的終局之戰正式拉開序幕，所有伏筆即將真相大白。