《Stranger Things》第5季Part 2幾時出？大結局線上看｜4大必看重點曝光
Netflix全球人氣美劇《Stranger Things（怪奇物語）》第5季最終季終於回歸，Part 1 第一輯已於11月27日上線並火速衝上排行榜首位。不過影迷最關心的問題是，Part 2 第二輯究竟幾時播出，而這個最終季又有什麼必看重點？距離上一季播出已超過1,200多天，「顛倒世界」的終局之戰正式拉開序幕，所有伏筆即將真相大白。
《Stranger Things》第5季 Part 2 第二輯幾時出？ Part 3 大結局片長兩小時
《Stranger Things（怪奇物語）》第5季最終季共8集，分為三個部分播出：
- 第一輯Part 1 包含第1至4集已於11月27日上線
- 第二輯 Part 2 將於12月26日聖誕節翌日上午9點在Netflix播出，包含第5至7集
- 第三輯Part 3 大結局只有第8集，是全季最終回大結局，將於2026年1月1日元旦上午9點播出
與以往下午才上架不同，這次三次上架時間都會是台灣時間早上9點，讓影迷可以更早搶看最新劇集。
|集數
|分集標題
|每集片長
|上線日期(台港時間)
|1
|匍匐潛行（The Crawl）
|95 分鐘
|2025年11月27日上午09:00
|2
|失蹤（The Vanishing of Holly Wheeler）
|76 分鐘
|2025年11月27日上午09:00
|3
|特波陷阱（The Turnbow Trap）
|57 分鐘
|2025年11月27日 上午09:00
|4
|巫師（Sorcerer）
|74 分鐘
|2025年11月27日上午09:00
|5
|電擊喚魔（Shock Jock）
|87 分鐘
|2025年12月26日上午09:00
|6
|逃離卡瑪佐茲（Escape From Camazotz）
|92 分鐘
|2025年12月26日 上午09:00
|7
|橋樑（The Bridge）
|115 分鐘
|2025年12月26日上午09:00
|8
|正常世界（The Rightside Up）
|162 分鐘
|2026年1月1日上午09:00
《Stranger Things》大結局最終季全員回歸新角色登場
除了上季壯烈犧牲的搖滾樂手艾迪不會回歸外，其他主要角色全員回歸最終季。米莉波比布朗飾演的伊萊雯、諾亞施納普飾演的威爾拜爾斯、芬恩沃夫哈德飾演的麥克惠勒等主角小隊全數回歸。同時觀眾還可以期待4位新角色登場，包括奈爾費雪飾演的荷莉惠勒，她是惠勒家的小女兒，也是麥克的妹妹，在第五季會有重要戲份。另外琳達漢彌頓飾演的凱伊博士接替馬丁布倫納博士，成為軍方首席科學家，正在追捕伊萊雯，是主角團隊的新敵人。
網民熱議《Stranger Things》最終季開局直接火力全開
主創編劇表示，第五季開局直接火力全開，甚至可說是兵荒馬亂，與前幾季先鋪陳校園生活再循序漸進引入超自然事件的模式完全不同。導演薛恩李維強調，「最終季故事線更宏大，視覺特效和動作場面都會大幅度升級」。第五季故事開頭回到1987年秋天，延續上季季終事件，霍金斯小鎮因巨大裂縫開啟被列為軍事隔離區，居民活動受限並受到全面監視。已經恢復超能力的伊萊雯因被軍方搜捕被迫隱身，所有人都在為最終戰役準備團結進行最後一搏。網民紛紛表示「等了三年多終於等到最終季」「開局就這麼刺激真的太期待了」。
