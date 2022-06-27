Tiger邱傲然@MIRROR自認「下弦」公開𢱑撈 為稱號重新定義獲激讚

MIRROR成員Tiger（邱傲然）日前現身《第16屆鮮浪潮國際短片節──本地競賽》頒獎禮，擔任「最佳攝影」獎的頒獎嘉賓，在頒獎前他先講了一段約3分鐘的自我介紹，他在這段演講中自認係MIRROR的「下弦」之餘，又公開𢱑撈，同時趁機宣傳自己有份參演的劇集《死角》，但有不少粉絲都話聽到好心痛！