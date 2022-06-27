Tiger邱傲然@MIRROR自認「下弦」公開𢱑撈 為稱號重新定義獲激讚
Tiger邱傲然：好少人會搵「下弦」啲人拍戲
Tiger（邱傲然）在頒獎禮上指直認「下弦」，語出驚人！
近排就好多人搵MIRROR拍戲，咁就梗係好啦，但係佢哋搵MIRROR拍戲，好多時都係搵姜濤、搵Edan（呂爵安）、搵阿Lo（Anson Lo盧瀚霆）、搵阿Jer（柳應廷）、搵AK （江熚生），雖然有搵吓Lokman（楊樂文），但係大多數佢哋搵去拍戲嘅，都係上弦嘅人。咁咩係上弦呢？其實MIRROR十二個人，多啲人識嗰6個就叫做上弦，冇咩人識嗰啲就係下弦，所以佢哋好少可會搵下弦啲人拍戲，譬如Tiger、Alton、Frankier嗰啲咁，有見及此，所以我今日嚟，係嚟尋找工作機會嘅，我係MIRROR下弦嘅Tiger！
22歲朋友被嫌太年輕 惟有盡力試
Tiger續解釋，暗示年紀太輕不應該成為工作障礙：
咁咩係下弦呢？可能佢哋會覺得呢班人唔得，覺得佢哋冇作品點會得？冇作品即係冇人睇，冇人睇即係冇人氣，冇人氣即係冇人知，OK！咁我就諗，冇作品畀你睇到，即係冇睇到，咁冇睇到點解你會知我哋唔得呢？譬如我有好多同齡（22歲）嘅朋友，出嚟社會做嘢，甚至生埋仔，但都有老闆聽到佢咁年輕，都會問得唔得㗎？咁我就諗：點解唔得呢？到底係唔得定係未得呢？我都唔知，咁惟有盡力試吓囉！
加Sell新劇《死角》演拳擊手
Tiger表示在兩日前才收到邀請要出席今次頒獎禮，當時他曾大感驚訝︰「我喎！要講嘢喎！For大家info我係sell唔講嘢㗎嘛！但機會嚟到，就盡力試吓啦，因為我入咗行呢幾年，學到一樣好緊要嘅嘢，就係知道冇機會嘅時候就努力啲，有機會嘅時候就盡力啲，既然今日有機會，我就盡力啲，嚟緊ViuTV有套劇叫《死角》，就係講拳擊運動，入面有個男仔長頭髮嘅，嗰個就係我嚟！我好想大家睇完之後，再決定我哋到底得唔得都唔遲，多謝大家！」
Tiger自認新人咩都想試
Tiger畢業自浸大電影學院高級文憑課程，被主持問到如果有機會演出鮮浪潮的作品，有冇咩角色想演？他謙稱自己只出道了幾年，還是一個新人，任何角色都會接受，但如果真係要揀一個，就希望可以演出一個有較多衝突的角色，例如有心理病的心理醫生，應該幾好玩。
Tiger致辭連花姐都讚好兼轉發
Tiger的頒獎致辭連花姐都有讚好及轉發，岑珈其就鼓勵他：「你緊係得啦，點會唔得！」Dee哥何啟華亦表示：「我同老虎仔拍過戲，老虎仔，得呀！」有不少網友就留言話聽到Tiger話自己係下弦「其實好心痛」、「聽到真係覺得好心酸」等等，又紛紛鼓勵他：「Tiger點會唔得？！一定得」、「只要唔放棄，已經贏咗一半」等，仲大讚他「思想好成熟」、「好有大將風範」，識得幽自己一默！
上下弦源於動漫《鬼滅之刃》﹗
MIRROR之所以有「上弦、下弦」之分，是沿於日本人氣動漫《鬼滅之刃》故事中，反派入面共有十二位Boss級壞人，他們有實力高低的排位，主要分為「上弦」、「下弦」兩批。恰巧與MIRROR人數一樣，因此被網民用作區分MIRROR十二子的「能力等級」。
Frankie：叫我咩都冇所謂﹗
被稱為「下弦」的Tiger、Frankie、Stanley（邱士縉）、Alton、Lokman同Jeremy（李駿傑）都各自發表過感受﹗經理人花姐都承認呢個殘酷現實，並指並非一件壞事，因為要知自己定位同時可以有目標去努力﹗在《IT狗》飾演「冇say」Never嘅Frankie就表示在《全民造星》時，姜濤已經人氣勁，直指如果成員之間有芥蒂早已經有，所以唔太理會別人的稱號，直言「人哋叫我咩都冇所謂㗎﹗」最緊要對得住自己﹗
Stanley自比梁朝偉？﹗ 努力擺脫下弦
Stanley回應下弦時就話若將他跟姜濤、Anson Lo比較，自己就當然唔似偶像派，所以自己努力向當演員，因為做演員要靠人生歷煉，所以唔介意花時間向演員之路進發，更以梁朝偉作例子，指對方不是姜濤的偶像派，但在街上遇見梁朝偉，大家都會大叫「嘩」，又指如果MIRROR十二個成員都係姜濤就唔好睇﹗
隊長Lokman：個心好唔舒服
Lokman就坦言聽到此稱號時個心感到好唔舒服，但無奈又要接受這正是反映現實，又指自己會努力走上上弦﹗
Alton：我最叻調整心態﹗
而Alton亦曾表示被封為下弦時，感到好介意會唔開心，但好快提醒自己要清醒，努力工作才最實際，唔想受這些稱號影響工作表現，直指好叻調整心態﹗
常見問題
Tiger邱傲然近期拍緊邊套劇？
Tiger日前現身頒獎禮擔任頒獎嘉賓，在頒獎前他先講了一段約3分鐘的自我介紹⋯⋯詳情請看
Tiger頒獎禮上嘅致辭被狂讚？
Tiger的頒獎致辭連花姐都有讚好及轉發，岑珈其亦轉發兼鼓勵佢⋯⋯詳情請看
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