Tone Music告急｜網民獻計如何拯救銷情 一語道破請新晉男團JFFT挽救敗局

Tone Music Festival未來音樂祭告急︳《未來音樂祭TONE MUSIC FESTIVAL 2023》將於本月30日至10月1日在亞博舉行，距離開騷日子唔夠10日，主辦方日前自爆門票售票不足三成，銷情慘烈下有人批評今年陣容唔夠吸引，更有網民獻計用「奇招」請新晉男團JFFT挽救敗局！