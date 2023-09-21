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Tone Music告急｜網民獻計如何拯救銷情 一語道破請新晉男團JFFT挽救敗局

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Tone Music Festival未來音樂祭告急︳《未來音樂祭TONE MUSIC FESTIVAL 2023》將於本月30日至10月1日在亞博舉行，距離開騷日子唔夠10日，主辦方日前自爆門票售票不足三成，銷情慘烈下有人批評今年陣容唔夠吸引，更有網民獻計用「奇招」請新晉男團JFFT挽救敗局！

網民 未來音樂祭 未來音樂祭 告急 未來音樂祭 TONE Music主辦一連兩場的《未來音樂祭 TONE MUSIC FESTIVAL 2023》告急
TONE Music主辦一連兩場的《未來音樂祭 TONE MUSIC FESTIVAL 2023》告急（圖片來源：IG＠tonemusictv）
Tone Music 網民 未來音樂祭 更有網民獻計用「奇招」請新晉男團JFFT挽救敗局！
更有網民獻計用「奇招」請新晉男團JFFT挽救敗局！（圖片來源：IG＠tonemusictv）

Tone Music Festival未來音樂祭告急︳無JFFT真係搞不X掂

主辦方講明演出陣容「唔想重覆」，唯獨被指出名唱live唔好聽的女團lolly talk仍有份。去年叫好叫座的卡士陣容都冇得留低，其中大受網民歡迎的新晉男團JFFT，網民一語道破：「無JFFT真係搞不X掂」「sick（識）啲嘢」「真係 娜姐有冇機會成為通音樂最年輕歌手」等。

去年JFFT一首〈JFFSONG〉high爆亞博，絕對係炸場品質保證！四大成員雞翼、床哥、良少、米爺都成為眾人熱捧對象，粉絲到場支持，去年銷情當然不成問題。因此，有網民點出沒有JFFT，同音樂祭滯銷扯上關係！有網民紛紛希望JFFT出手打救，更笑言「重新邀請JFFT與陳蕾做特別嘉賓 ，全場合唱《大肥雞》門票勢必熱賣」！

Tone Music 網民 未來音樂祭 陳蕾加床哥，有feel！
陳蕾加床哥，有feel！（圖片來源：IG@bedgor_littleworld）
Tone Music 網民 未來音樂祭 床哥同娜姐唱《大肥雞》live，有冇搞頭！
床哥同娜姐唱《大肥雞》live，有冇搞頭！（圖片來源：JFFLive@YouTube）
Tone Music 網民 未來音樂祭 去年JFFT一首〈JFFSONG〉high爆全場，絕對係炸場品質保證！
去年JFFT一首〈JFFSONG〉high爆全場，絕對係炸場品質保證！（圖片來源：IG@bedgor_littleworld）
Tone Music 網民 未來音樂祭 有網民點出沒有JFFT，同音樂祭滯銷扯上關係！
有網民點出沒有JFFT，同音樂祭滯銷扯上關係！（圖片來源：網上圖片）

Tone Music Festival未來音樂祭︳床哥神扭橋：我今年有出歌㗎《大肥雞》

對此，一向計仔多多的床哥近日在JFFT頻道〈床哥心事台〉最新一集亦有重提未來音樂祭告急，更講明唔收錢出招，教TONE MUSIC賣唔曬要轉橋，搵JFFT 4子獨立上台，自己講埋《大肥雞》！即睇床哥語錄：

「我只能夠講，JFFT唔喺表演名單入面，非常可惜！至於係咪無JFFT令到滯銷原因呢，有機會。」

「每年邊有咁多新人呀，每年都唔同人，邊有咁多人，而嗰班人可以畀你賣得晒飛？其實好難。」

「上年JFFT出過，但今年可以有床哥、雞翼、米爺、良少4人獨立上台，山不轉路轉，路不轉人轉，賣唔曬就要扭啦，我幫盡啦！我平時唔可以講咁多㗎⋯⋯我今年有出歌㗎，《大肥雞》，可以搵JNY、YT，仲係咁嘅卡士賣唔到啦！畀晒貼士啦！」

網民 未來音樂祭 床哥近日在JFFT頻道〈床哥心事台〉最新一集亦有重提未來音樂祭告急一事，更講明唔收錢出招，教TONE MUSIC賣唔曬要轉橋，搵JFFT 獨立上台，自己講埋《大肥雞》！
床哥近日在JFFT頻道〈床哥心事台〉最新一集亦有重提未來音樂祭告急一事，更講明唔收錢出招，教TONE MUSIC賣唔曬要轉橋，搵JFFT 獨立上台，自己講埋《大肥雞》！（圖片來源：JFFLive@YouTube）
Tone Music 網民 未來音樂祭 床哥上個月仲同JNY合作搞首《大肥雞》Remix版，真係有出歌㗎！
床哥上個月仲同JNY合作搞首《大肥雞》Remix版，真係有出歌㗎！（圖片來源：IG@bedgor_littleworld）

Tone Music Festival未來音樂祭︳睇謝安琪似聽「中年好聲音」

雖然TONE Music出晒千字文，但似乎網民都唔多受落，而大多數人都鬧爆今年陣容太趕客！首先有網民留言指出雖然主打鼓勵樂壇新人，但真係多得濟，無乜有gimmick氣氛好嘅單位，其中謝安琪、湯令山(Gareth T.)及素海霖率先做箭靶，稱他們號召力不足。網民嫌46歲謝安琪太老，似聽「中年好聲音」，另外音樂祭明明主打新人，卻請謝安琪明顯自相矛盾，不禁問「咁睇謝安琪又會見到未來？」、「謝安琪都中年啦」。

Tone Music 網民 未來音樂祭 其中謝安琪、湯令山Gareth T.)及素海霖率先做箭靶，稱他們號召力不足。
其中謝安琪、湯令山(Gareth T.)及素海霖率先做箭靶，稱他們號召力不足。（圖片來源：IG@kaytse）
Tone Music 網民 未來音樂祭 網民嫌謝安琪太老，似聽「中年好聲音」
網民嫌謝安琪太老，似聽「中年好聲音」（圖片來源：網上圖片）

Tone Music Festival未來音樂祭︳上年陣容強好多

講明睇音樂祭，大家都好重視氣氛要夠「炸場」，能令在場觀場high爆！不過，今年卡士確實比去年爭少少，有網民歸納3個例子，首先，去年陳蕾以Rock爆歌曲令全場雷動，首次live唱〈下流社會〉，震懾全場！今年換上謝安琪，網民質疑即使唱功夠，但炸場力不足。

另外，去年有MC $oho & KidNey，一首〈係咁先啦〉唱到街知巷聞，今年卻收起兩子，換上游學修 & Ern9，他們雖有派過幾首歌，但傳唱度實在太低；再者，網民指出今年最受爭議，是有「職場欺凌KOL」艾粒參加演出令人卻步！二人年近半百，實在難以代表未來音樂。

Tone Music 網民 未來音樂祭 左邊係上年陣容，右邊係今年，今年卡士確實比去年爭少少！
左邊係上年陣容，右邊係今年，今年卡士確實比去年爭少少！（圖片來源：網上圖片）

Tone Music Festival｜Tyson Yoshi：大家真係攰

Tyson Yoshi、陳健安、吳林峰、張蔓莎同ToNick等早前出席《TONE Music Awards 2023頒獎典禮》記者會，Tyson被問《未來音樂祭》銷情告急一事，他表示：「唔好話6月，4月後嘅show， Local嘅話其實都好似係爭啲，銷量冇之前咁癲。我覺得主辦冇問題，反而係大家真係攰，同埋之前瘋狂睇Show，哪怕係一個打工仔，自己都會考量依家係咪冇錢去旅行，或者啲飛都唔平，放黃牛又再貴啲，睇三、四場都等於啱啱畢業嘅人嘅半個月糧。而家仲有咁多Show嘅時候，佢哋可能真係會多一個考量，睇Schedule年底可能有另一隊外國或者更加鍾意嘅Artist開show，佢哋會使錢謹慎啲、小心啲。我覺得係市場略顯疲態，真係大家都攰啦。」

Tone Music 網民 未來音樂祭 Tyson Yoshi理解滯銷原因，他覺得係市場略顯疲態，真係大家都攰啦
Tyson Yoshi理解滯銷原因，他覺得係市場略顯疲態，真係大家都攰啦（圖片來源：VIUTV圖片）

同場加映：年尾仲有Clockenflap！

Tyson Yoshi都真係講得啱，今年真係好多騷睇，好多選擇！Clokenflap將再在12月1日到3日回歸，而今次他們的演出名單再勁啲，竟然請來了在全世界人氣爆炸的日本組合YOASOBI到來香港演出！

即睇《Clockenflap》時間+售票詳情+連結
Tone Music 網民 未來音樂祭 Clokenflap將再在12月1日到3日回歸
Clokenflap將再在12月1日到3日回歸（圖片來源：IG@Clockenflap）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：IG@bedgor_littleworld、IG＠tonemusictv

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