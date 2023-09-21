Tone Music告急｜網民獻計如何拯救銷情 一語道破請新晉男團JFFT挽救敗局
Tone Music Festival未來音樂祭告急︳無JFFT真係搞不X掂
主辦方講明演出陣容「唔想重覆」，唯獨被指出名唱live唔好聽的女團lolly talk仍有份。去年叫好叫座的卡士陣容都冇得留低，其中大受網民歡迎的新晉男團JFFT，網民一語道破：「無JFFT真係搞不X掂」「sick（識）啲嘢」「真係 娜姐有冇機會成為通音樂最年輕歌手」等。
去年JFFT一首〈JFFSONG〉high爆亞博，絕對係炸場品質保證！四大成員雞翼、床哥、良少、米爺都成為眾人熱捧對象，粉絲到場支持，去年銷情當然不成問題。因此，有網民點出沒有JFFT，同音樂祭滯銷扯上關係！有網民紛紛希望JFFT出手打救，更笑言「重新邀請JFFT與陳蕾做特別嘉賓 ，全場合唱《大肥雞》門票勢必熱賣」！
Tone Music Festival未來音樂祭︳床哥神扭橋：我今年有出歌㗎《大肥雞》
對此，一向計仔多多的床哥近日在JFFT頻道〈床哥心事台〉最新一集亦有重提未來音樂祭告急，更講明唔收錢出招，教TONE MUSIC賣唔曬要轉橋，搵JFFT 4子獨立上台，自己講埋《大肥雞》！即睇床哥語錄：
「我只能夠講，JFFT唔喺表演名單入面，非常可惜！至於係咪無JFFT令到滯銷原因呢，有機會。」
「每年邊有咁多新人呀，每年都唔同人，邊有咁多人，而嗰班人可以畀你賣得晒飛？其實好難。」
「上年JFFT出過，但今年可以有床哥、雞翼、米爺、良少4人獨立上台，山不轉路轉，路不轉人轉，賣唔曬就要扭啦，我幫盡啦！我平時唔可以講咁多㗎⋯⋯我今年有出歌㗎，《大肥雞》，可以搵JNY、YT，仲係咁嘅卡士賣唔到啦！畀晒貼士啦！」
Tone Music Festival未來音樂祭︳睇謝安琪似聽「中年好聲音」
雖然TONE Music出晒千字文，但似乎網民都唔多受落，而大多數人都鬧爆今年陣容太趕客！首先有網民留言指出雖然主打鼓勵樂壇新人，但真係多得濟，無乜有gimmick氣氛好嘅單位，其中謝安琪、湯令山(Gareth T.)及素海霖率先做箭靶，稱他們號召力不足。網民嫌46歲謝安琪太老，似聽「中年好聲音」，另外音樂祭明明主打新人，卻請謝安琪明顯自相矛盾，不禁問「咁睇謝安琪又會見到未來？」、「謝安琪都中年啦」。
Tone Music Festival未來音樂祭︳上年陣容強好多
講明睇音樂祭，大家都好重視氣氛要夠「炸場」，能令在場觀場high爆！不過，今年卡士確實比去年爭少少，有網民歸納3個例子，首先，去年陳蕾以Rock爆歌曲令全場雷動，首次live唱〈下流社會〉，震懾全場！今年換上謝安琪，網民質疑即使唱功夠，但炸場力不足。
另外，去年有MC $oho & KidNey，一首〈係咁先啦〉唱到街知巷聞，今年卻收起兩子，換上游學修 & Ern9，他們雖有派過幾首歌，但傳唱度實在太低；再者，網民指出今年最受爭議，是有「職場欺凌KOL」艾粒參加演出令人卻步！二人年近半百，實在難以代表未來音樂。
Tone Music Festival｜Tyson Yoshi：大家真係攰
Tyson Yoshi、陳健安、吳林峰、張蔓莎同ToNick等早前出席《TONE Music Awards 2023頒獎典禮》記者會，Tyson被問《未來音樂祭》銷情告急一事，他表示：「唔好話6月，4月後嘅show， Local嘅話其實都好似係爭啲，銷量冇之前咁癲。我覺得主辦冇問題，反而係大家真係攰，同埋之前瘋狂睇Show，哪怕係一個打工仔，自己都會考量依家係咪冇錢去旅行，或者啲飛都唔平，放黃牛又再貴啲，睇三、四場都等於啱啱畢業嘅人嘅半個月糧。而家仲有咁多Show嘅時候，佢哋可能真係會多一個考量，睇Schedule年底可能有另一隊外國或者更加鍾意嘅Artist開show，佢哋會使錢謹慎啲、小心啲。我覺得係市場略顯疲態，真係大家都攰啦。」
同場加映：年尾仲有Clockenflap！
Tyson Yoshi都真係講得啱，今年真係好多騷睇，好多選擇！Clokenflap將再在12月1日到3日回歸，而今次他們的演出名單再勁啲，竟然請來了在全世界人氣爆炸的日本組合YOASOBI到來香港演出！即睇《Clockenflap》時間+售票詳情+連結
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！