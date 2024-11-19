TVB台慶2024

TVB台慶2024｜林峯台慶帶傷上陣壓軸表演 跳唱網民最愛經典歌有1首係必唱？

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林峯將於今晚（11月19日）擔任TVB《萬千星輝賀台慶》的壓軸表演嘉賓，雖然他帶傷上陣，但仍落力排舞，準備在台上跳唱3首經典金曲！

TVB台慶2024｜林峯 跳唱《愛在記憶中找你》

網民早前熱烈點唱最想林峯在《萬千星輝賀台慶》上獻唱的歌曲，TVB官網亦因此發起了一個名為「我最喜愛的林峯金曲」投票，歌單包括《Chok》、《Nice》、《愛在記憶中找你》、《愛不疚》、《如果時間來到》、《反話》、《我又戀愛了》、《幼稚完》、《忘記傷害》及《愛在三千的宇宙》10首歌，網民可每人票選3首，投票截至11月19日晚上10時為止，而之前最多網民留言表示想聽的林峯經典歌是《愛在記憶中找你》，緊隨其後有《愛不疚》，相信這兩首歌都會是林峯在台慶夜必唱的金曲。

TVB台慶2024 林峯今年憑電影《九龍城寨之圍城》人氣勁升，網民都大讚他回TVB做台慶嘉賓好「飲水思源」。（圖片來源：TVB）
林峯今年憑電影《九龍城寨之圍城》人氣勁升，網民都大讚他回TVB做台慶嘉賓好「飲水思源」。（圖片來源：TVB）
TVB台慶2024 TVB官網發起了一個名為「我最喜愛的林峯金曲」的投票，讓網民票選3首最喜愛的林峯金曲。（圖片來源：TVB）
TVB官網發起了一個名為「我最喜愛的林峯金曲」的投票，讓網民票選3首最喜愛的林峯金曲。（圖片來源：TVB）

TVB台慶2024｜林峯 打噴嚏拉傷腰

林峯日前接受訪問，自爆今年9月在澳門舉行完演唱會後就少有做運動，因此筋骨變得繃緊，日前只是打了個噴嚏，就不慎拉傷腰，要帶著傷排舞！而講到今次擔任TVB台慶的壓軸表演嘉賓，他笑言有返「老東家」的感覺，但他指老闆古天樂想他未來以電影工作為主，所以無計劃再為TVB拍劇。而早前的澳門演唱會，林峯還將於明年5月舉行紅館演唱會。

TVB台慶2024 講到最近未能入圍「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」10強，林峯表示自己的名字能首次出現在叱咤15強已經很開心。（圖片來源：TVB）
講到最近未能入圍「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」10強，林峯表示自己的名字能首次出現在叱咤15強已經很開心。（圖片來源：TVB）

TVB台慶2024｜林峯 與楊茜堯等共聚

林峯出身自TVB第13期藝員訓練班，早前他就和楊茜堯、徐榮、張美妮、楊明、趙永洪等同期出身的藝人共聚，仲一齊比起「13」的手勢合照。有網民更話好期待林峯、楊茜堯、陳豪和黎諾懿四位《溏心風暴之家好月圓》演員可以在台慶夜「合體」現身，讓網民重溫這份「集體回憶」。

TVB台慶2024 原來林峯和一眾第13期同學仔已相識26年。（圖片來源：楊茜堯IG）
原來林峯和一眾第13期同學仔已相識26年。（圖片來源：楊茜堯IG）

TVB台慶2024｜林峯 台慶演出片段重溫

TVB近日仲剪輯了林峯多年來在TVB台慶上演出的片段，一齊來睇睇！

TVB台慶2024 2003年台慶林峯只是與一眾小生花旦合唱。（圖片來源：TVB）
2003年台慶林峯只是與一眾小生花旦合唱。（圖片來源：TVB）
TVB台慶2024 2004年台慶林峯吊威吔表演空中跳舞，並未唱歌。（圖片來源：TVB）
2004年台慶林峯吊威吔表演空中跳舞，並未唱歌。（圖片來源：TVB）
TVB台慶2024 當日一身白色連體衣造型盡騷身材。（圖片來源：TVB）
當日一身白色連體衣造型盡騷身材。（圖片來源：TVB）
TVB台慶2024 2005年台慶時的林峯未正式出碟，但也唱過不少劇集歌。（圖片來源：TVB）
2005年台慶時的林峯未正式出碟，但也唱過不少劇集歌。（圖片來源：TVB）
TVB台慶2024 2008年台慶時的林峯已獲得了不少樂壇獎項。（圖片來源：TVB）
2008年台慶時的林峯已獲得了不少樂壇獎項。（圖片來源：TVB）
TVB台慶2024 2011年林峯的《Chok》唱到街知巷聞。（圖片來源：TVB）
2011年林峯的《Chok》唱到街知巷聞。（圖片來源：TVB）
TVB台慶2024 2013年台慶是林峯翌年離開TVB前的最後一次台慶演出。（圖片來源：TVB）
2013年台慶是林峯翌年離開TVB前的最後一次台慶演出。（圖片來源：TVB）

仲有近年台慶壓軸表演嘉賓回顧：

TVB台慶2023｜家燕姐眾星拱月跳唱網絡神曲

去年TVB台慶的壓軸表演嘉賓是薛家燕家燕姐，當日全台上下50位型男一起大跳近期抖音洗腦神曲，到最後就到家燕姐登場。家燕姐身穿一身黑色搭配粉色短裙，打開心口搏到盡，同一班仔仔又唱又跳《Sexy Music》，睇到一半觀眾熱血沸騰啊！

TVB台慶2024 家燕姐當日在全台50位男藝人環繞下又唱又跳《Sexy Music》。（圖片來源：TVB）
家燕姐當日在全台50位男藝人環繞下又唱又跳《Sexy Music》。（圖片來源：TVB）

TVB台慶2022｜郭富城3首歌舞動台慶

「天王」郭富城在2022年的TVB台慶上，相隔八年重返電視城 ，率領超過50位專業舞蹈藝員，勁爆壓軸登場，勁歌熱舞唱出首本名曲《狂野之城》，之後再唱出《唱這歌》及《動起來》，成功用3首歌便帶動全場氣氛，之後又向TVB的dancers致敬！

TVB台慶2024 當日57歲的城城又唱又跳，將台慶氣氛帶到最高點！（圖片來源：YouTube@TVB (official)）
當日57歲的城城又唱又跳，將台慶氣氛帶到最高點！（圖片來源：YouTube@TVB (official)）

TVB台慶2021｜李克勤壓軸登場

為無綫第一屆《聲夢傳奇 》做導師的李克勤，在《萬千星輝賀台慶2021》尾聲壓軸登場，獻唱多首經典金曲，包括《合久必婚》、《失魂記》、《告別校園時》、和《紅日》，其中《告別校園時》更是炎明熹合唱，為當晚台慶帶來最高潮！

TVB台慶2024 李克勤與炎明熹首次合唱，就係喺台慶晚上。（圖片來源：tvb）
李克勤與炎明熹首次合唱，就係喺台慶晚上。（圖片來源：tvb）

TVB台慶2020｜楊千嬅歌藝受關注

2020年壓軸表演係表示「願到人瑞仍然能活出一顆少女心」嘅楊千嬅！當時佢為台慶獻唱佢嘅三首名曲《少女的祈禱》、《飛女正傳》、同埋《假如讓我說下去》 ！YouTube置頂評論係十分正面讚揚： 「TVB有個好既地方，從來好少調音就直接出片，可以聽得出歌手Live最真實既聲音，大陸啲節目調到阿媽都唔認得。」

TVB台慶2019｜只有周柏豪、菊梓喬

由於社會示威事件，2019年TVB台慶改名《珍惜香港 發放娛樂 TVB52年》，亦未有特別嘉賓回娘家獻技。

TVB台慶2018 | 鄭伊健賀台慶 | 友情歲月 | 周柏豪

鄭伊健在在2018都有回娘家賀台慶！當時無乜人估到有佢份演出，令大家份外驚喜！你哋睇吓全場氣氛幾HOT！跟住仲有周柏豪一齊唱《友情歲月》呀 !

TVB台慶年年都有驚喜！

撰文：東方新地圖片來源：TVB、楊茜堯IG

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