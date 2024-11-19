TVB台慶2024｜林峯台慶帶傷上陣壓軸表演 跳唱網民最愛經典歌有1首係必唱？
TVB台慶2024｜林峯 跳唱《愛在記憶中找你》
網民早前熱烈點唱最想林峯在《萬千星輝賀台慶》上獻唱的歌曲，TVB官網亦因此發起了一個名為「我最喜愛的林峯金曲」投票，歌單包括《Chok》、《Nice》、《愛在記憶中找你》、《愛不疚》、《如果時間來到》、《反話》、《我又戀愛了》、《幼稚完》、《忘記傷害》及《愛在三千的宇宙》10首歌，網民可每人票選3首，投票截至11月19日晚上10時為止，而之前最多網民留言表示想聽的林峯經典歌是《愛在記憶中找你》，緊隨其後有《愛不疚》，相信這兩首歌都會是林峯在台慶夜必唱的金曲。
TVB台慶2024｜林峯 打噴嚏拉傷腰
林峯日前接受訪問，自爆今年9月在澳門舉行完演唱會後就少有做運動，因此筋骨變得繃緊，日前只是打了個噴嚏，就不慎拉傷腰，要帶著傷排舞！而講到今次擔任TVB台慶的壓軸表演嘉賓，他笑言有返「老東家」的感覺，但他指老闆古天樂想他未來以電影工作為主，所以無計劃再為TVB拍劇。而早前的澳門演唱會，林峯還將於明年5月舉行紅館演唱會。
TVB台慶2024｜林峯 與楊茜堯等共聚
林峯出身自TVB第13期藝員訓練班，早前他就和楊茜堯、徐榮、張美妮、楊明、趙永洪等同期出身的藝人共聚，仲一齊比起「13」的手勢合照。有網民更話好期待林峯、楊茜堯、陳豪和黎諾懿四位《溏心風暴之家好月圓》演員可以在台慶夜「合體」現身，讓網民重溫這份「集體回憶」。
TVB台慶2024｜林峯 台慶演出片段重溫
TVB近日仲剪輯了林峯多年來在TVB台慶上演出的片段，一齊來睇睇！
仲有近年台慶壓軸表演嘉賓回顧：
TVB台慶2023｜家燕姐眾星拱月跳唱網絡神曲
去年TVB台慶的壓軸表演嘉賓是薛家燕家燕姐，當日全台上下50位型男一起大跳近期抖音洗腦神曲，到最後就到家燕姐登場。家燕姐身穿一身黑色搭配粉色短裙，打開心口搏到盡，同一班仔仔又唱又跳《Sexy Music》，睇到一半觀眾熱血沸騰啊！
TVB台慶2022｜郭富城3首歌舞動台慶
「天王」郭富城在2022年的TVB台慶上，相隔八年重返電視城 ，率領超過50位專業舞蹈藝員，勁爆壓軸登場，勁歌熱舞唱出首本名曲《狂野之城》，之後再唱出《唱這歌》及《動起來》，成功用3首歌便帶動全場氣氛，之後又向TVB的dancers致敬！
TVB台慶2021｜李克勤壓軸登場
為無綫第一屆《聲夢傳奇 》做導師的李克勤，在《萬千星輝賀台慶2021》尾聲壓軸登場，獻唱多首經典金曲，包括《合久必婚》、《失魂記》、《告別校園時》、和《紅日》，其中《告別校園時》更是炎明熹合唱，為當晚台慶帶來最高潮！
TVB台慶2020｜楊千嬅歌藝受關注
2020年壓軸表演係表示「願到人瑞仍然能活出一顆少女心」嘅楊千嬅！當時佢為台慶獻唱佢嘅三首名曲《少女的祈禱》、《飛女正傳》、同埋《假如讓我說下去》 ！YouTube置頂評論係十分正面讚揚： 「TVB有個好既地方，從來好少調音就直接出片，可以聽得出歌手Live最真實既聲音，大陸啲節目調到阿媽都唔認得。」
TVB台慶2019｜只有周柏豪、菊梓喬
由於社會示威事件，2019年TVB台慶改名《珍惜香港 發放娛樂 TVB52年》，亦未有特別嘉賓回娘家獻技。
TVB台慶2018 | 鄭伊健賀台慶 | 友情歲月 | 周柏豪
鄭伊健在在2018都有回娘家賀台慶！當時無乜人估到有佢份演出，令大家份外驚喜！你哋睇吓全場氣氛幾HOT！跟住仲有周柏豪一齊唱《友情歲月》呀 !
TVB台慶年年都有驚喜！