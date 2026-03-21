TVB 新聞+｜AI幫你睇新聞？盤點全新App三大革新功能 懶人必備！

TVB今日（3月21日）正式推出全新《TVB 新聞+》App，標榜以AI人工智能技術全面革新用戶體驗！新App不但涵蓋港聞、財經、娛樂等傳統新聞，更引入多項智能功能，號稱能讓用戶在幾秒內掌握事件精華。究竟這個App有何神奇之處，是否真的「懶人必備」？下文為你盤點三大焦點革新功能！