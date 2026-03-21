TVB 新聞+｜AI幫你睇新聞？盤點全新App三大革新功能 懶人必備！
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TVB今日（3月21日）正式推出全新《TVB 新聞+》App，標榜以AI人工智能技術全面革新用戶體驗！新App不但涵蓋港聞、財經、娛樂等傳統新聞，更引入多項智能功能，號稱能讓用戶在幾秒內掌握事件精華。究竟這個App有何神奇之處，是否真的「懶人必備」？下文為你盤點三大焦點革新功能！
AI摘要秒速睇重點 互動投票即時表態
新App最大賣點絕對是引入多項創新AI功能，當中「AI 摘要」功能最為矚目，聲稱利用人工智能快速提煉新聞重點，讓忙碌的都市人只需幾秒時間，便能掌握事件的來龍去脈，節省大量閱讀時間。此外，App內亦增設「互動投票」功能，用戶在閱讀新聞時可以即時就時事議題投票，表達個人看法，大大增強了互動性。程式更會根據用戶的閱讀習慣及興趣偏好，提供個人化內容推薦，發掘更多你可能感興趣的新聞與資訊。
新增專欄擴闊視野 直播頻道更多元化
內容方面，《TVB 新聞+》亦進行了全面擴充。全新「專欄」環節邀請了各界名人及專家坐鎮，分享獨到見解，為用戶帶來更多元化的觀點與角度，不再局限於單一報導。直播內容同樣是升級重點，除了原有的新聞台及財經台直播外，官方預告將陸續推出更多元化的直播頻道，緊貼不同領域的最新動態，務求將App打造成一個全面的資訊平台，滿足不同用戶的需求。
天氣家族溫馨報時 新聞分類更直觀
除了硬核新聞資訊，新App亦增添不少人性化設計。以往單調的天氣預報環節，全面革新為溫馨互動的「天氣家族」，以生動有趣的方式每日推送天氣資訊，為用戶帶來更親切的日常陪伴感。而在用戶體驗上，新聞事件的分類亦經過重新優化編排，讓用戶能以更快捷、更直觀的方式瀏覽感興趣的資訊，提升整體使用效率，可見開發團隊在細節上亦花了不少心思。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期