《婚後事》插曲惹版權風波 網民炮轟翻唱者谷婭溦 女方嬲爆回應
廣告
TVB劇集《婚後事》自開播以來，以其大膽的婚外情題材和演員們的大尺度演出，成為城中熱話。這部劇嘅插曲亦惹起爭論，近日就有指由谷婭溦唱的劇集片尾曲《阿拉斯加海灣》涉侵權，有網民到其社交平台留言指她未付版權，令她嬲爆回應！
《阿拉斯加海灣》翻唱版引爭議
原本由馬來西亞唱作歌手Firdhaus（菲道爾）演唱的《阿拉斯加海灣》，在TVB版本中由谷婭溦翻唱，帶來了截然不同的感受。不過這首歌曲的版權問題卻引起了一連串的爭議。菲道爾透露，他事先並未被告知自己的作品將被用於劇集中，並表示版權問題已交由公司處理。
網民炮轟翻唱者谷婭溦
消息一出，谷婭溦立即成為網民炮轟的對象，她被批評為「不問自取視為賊也」、「請尊重原創，不問自用就是偷」，甚至有人質疑她「不注明原唱者也不注明詞曲人？光明正大的偷」。面對網絡上的指責，谷婭溦終於忍不住發聲，憤怒地回應了這些指控。
谷婭溦澄清未涉及版權問題：我偷甚麼了？
谷婭溦表示自己對於版權問題一無所知，她說：「關於《阿拉斯加海灣》的版權問題，我真的不知道！我是一個歌手我只負責唱的部分，公司安排你去唱這一首那我就唱了，至於版權問題我們作為歌手的也無權過問，你們全部來跟我說偷盜至於嗎？我偷甚麼了？又盜甚麼了？我甚麼都沒有做，你們是不是太過激了？」她進一步喊冤，呼籲網民能夠理智對待這件事情，並指出公司也在積極解決版權問題。
TVB澄清已購得歌曲版權
對於這場版權爭議，TVB方面也做出了回應。他們表示，由於《阿拉斯加》歌詞與《婚後事》劇情不謀而合，劇組花了不少時間洽談歌曲版權，最終成功購得版權，並由谷婭溦翻唱成為片尾曲。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
圖片來源：TVB、IG@Firdhaus、IG@viviankoomei