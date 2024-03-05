《婚後事》插曲惹版權風波 網民炮轟翻唱者谷婭溦 女方嬲爆回應

TVB劇集《婚後事》自開播以來，以其大膽的婚外情題材和演員們的大尺度演出，成為城中熱話。這部劇嘅插曲亦惹起爭論，近日就有指由谷婭溦唱的劇集片尾曲《阿拉斯加海灣》涉侵權，有網民到其社交平台留言指她未付版權，令她嬲爆回應！