全民造星4｜VAL趙展彤飲恨冇得入COLLAR 拍片問點解 期望有奇蹟發生

Val趙展彤雖然身經百戰，05年參加無綫的《殘酷一叮》及09年《超級巨聲》，不過在《全民造星4》只得到評審3分，排名第15而落敗。上周COLLAR正式出道，VAL心酸拍片放上YouTube，坦言唔明自己點解入唔到女團，仲話睇化咗，會堅持個人發展音樂，真係好有自信。