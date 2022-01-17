全民造星4｜VAL趙展彤飲恨冇得入COLLAR 拍片問點解 期望有奇蹟發生
文：東方新地 ｜圖：[email protected]《全民造星4》截圖、[email protected]_cct、[email protected]趙展彤VAL
VAL 屢敗屢戰
24歲的VAL趙展彤，自小就全力追尋歌星夢，去年參加ViuTV的《全民造星4》，雖然被多年好友兼導師許廷鏗大讚「唱歌似播帶」，不過她在總決賽只獲評審3分和民選11分，排名第15落敗。
COLLAR出道日拍片抒發感受
VAL參賽期間有一班鐵粉支持，網民在討論區發起支持VAL的拉票，明言如果VAL票數足夠入三甲便派發每人100蚊，就算豪使10萬元亦在所不計，不過VAL得不到評審欣賞，民選爆晒票都冇用，入唔到三甲的VAL最後亦得不到ViuTV的垂青，冇緣入COLLAR亦冇份簽ViuTV。就在COLLAR成團當晚，VAL在YouTube個人頻道，指片抒發感受。
自知條件唔係女團適合人選
片中VAL直言感到不開心：「最初知道自己唔入女團，當然係有啲唔開心，同埋都諗咗好耐，究竟點解唔揀我呢？其實都沉澱咗好幾日，我明白自己未必係一個最佳嘅女團人選，可能不論我外貌、形象，又或者係我嘅曲風？又或者成個整體感覺未必係一個最適合嘅女團人選，但其實我都睇化咗，最後我都相信會有更好嘅事情發生。」
支持者劇增
Val坦言入唔到女團令她有更多靈感去創作，並且一定會繼續堅持以個人發展去做音樂，她知道這條路未必好順暢，但她不會放棄。其中令VAL感到鼓舞的就是支持者增加，她說：「我個TG group依家有2千幾人，最初得幾百人，比賽完結後我得3分都有好多新嘅同學仔加入，我覺得呢個對我嚟講係一個奇蹟，我相信有一次奇蹟發生喺我身上，都會有第二次囉！」講到未來大計，VAL會推出新歌和拍MV、同時會在YouTube及Patreon拍片。
有不少反對聲音
雖然VAL獲不少網民支持，但亦有不少反對聲音，日前VAL在IG貼出與亞視阿儀(薛影儀)的合照，留言︰「今日做嘢撞到阿儀，留意咗佢好耐……」不少網民留言冷嘲熱諷。
去片！VAL拍片講冇得入女團感受
粉絲撐VAL派每人100蚊
在《全民造星4》總決賽前，有不少網民在討論區大談自己的三甲心水人選，包括Marf（邱彦筒）、蘇芷晴（So Ching）、許軼（Day）、沈貞巧（Gao）等等。不過84號趙展彤（VAL）在網上忽然人氣急升，原來有粉絲發起支持VAL老師行動落力拉票，更在討論區明言如果趙展彤最終能進入三甲，會派發每人100蚊谷票，即使要豪使10萬亦在所不計！之後大班網民即時一呼百應紛紛留言支持，不過卻表明與金錢無關：「支持，但唔駛派畀我」、「我唔要錢，只要Val B入到女團」、「已投，但唔關你啲錢事」等等。
粉絲插ViuTV「大細超」
亦有網民留言為趙展彤抱不平，指ViuTV「大細超」，偏袒其他參賽者，令她出鏡率偏低，又埋沒她的創作才華，隻字不提她寫的原創歌曲，只宣揚她「黑面」同「靠關係」等做新聞，替她十分不值。
《全民造星4》FAQ
Q： 《全民造星4》總決賽何時舉行？評判是誰？
A： 《全民造星4》第四輪30強淘汰由12月8日展開，經兩輪淘汰後將剩20位參賽者，總決賽將在12月25日舉行，由最初96人晉級至最後20強，即看名單更新⋯⋯； 至於「5大星級評」判，除了李嘉欣，仲有以下幾位⋯⋯按此看詳情
Q： 《全民造星4》最強參賽者Marf有何勝算？
《全民造星4》大熱門19歲Marf的IG Followers由最初幾千人一躍到現時接近13萬，因為髮型關係曾經有「翻版炎明熹」之稱，但出場之後跳唱演技都有令人深刻印象，她的原名是⋯⋯詳見全民造星4｜大熱門19歲Marf穩入女團 曾與姜濤拍廣告 為家人朋友放膽一博