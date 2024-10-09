KC與女友感情生變？！Win Win以5字形容二人近況
廣告
KC（黃家灝）近日因疑藐師兄Anson Lo一事被網民鬧爆，他和Tsoul（田曜誠）的跳舞組合日前更缺席ViuTV年度盛事，引起網民諸多猜測，但其女友Win Win（楊安妮）在接受訪問時，竟以5字形容二人近況！
Win Win為男友KC澄清藐師兄Anson Lo事件
《ViuTV 2025節目巡禮》係ViuTV的年度盛事，MIRROR、ERROR、COLLAR、P1X3L、ROVER等組合都有現身，但活動中卻未見跳舞組合KC、Tsoul，KC早前被指藐爆師兄Anson Lo（盧瀚霆），引發外界猜測其缺席可能與此事有關，更懷疑KC被雪。
對於KC的缺席，其女友Win Win（楊安妮）接受傳媒訪問時，卻表示不知情，更指與KC「好耐冇聯絡」！之後她進一步解釋，指由於自己近期忙於拍攝綜藝節目，經常不在港，最近這幾天才回來，因此沒有時間與KC聯繫了解事情。儘管如此，她仍試圖為男友澄清，指KC不會沒有禮貌地去藐師兄Anson Lo，又指他一向都是如此，P1X3L也力撐KC。
2人互動減少？ 網民：千祈唔好分手
Win Win與KC拍拖6年，2人在IG經常互動拍跳舞片。不過睇Win Win的IG，對上一次2人互動已是8月時的事，Win Win的IG更經常變成自己一個獨舞。不少網民懷疑KC與Win Win感情生變，並希望2人千萬不要分手。
2人之前經常拍一些跳舞片：
Lyman解釋Tsoul缺席原因 ROVER力撐KC只係出騷緊張
至於Tsoul未能出席的原因，Lyman透露，對方在之前的綵排中不慎受傷，但他確認Tsoul將會在西九音樂節上亮相，KC就應該是因私事才來不到。Lyman及ROVER也幫忙辯護KC藐師兄Anson Lo一事，指大家本來就認識，而出騷緊張所以沒做好表情管理，導致畫面上不好看，但沒有惡意。
撰文：東方新地（部份內容取自New Monday）圖片來源：東方新地影片截圖、直播截圖、ig＠__on.i資料或影片來源：原文刊於NewMonday