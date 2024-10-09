KC與女友感情生變？！Win Win以5字形容二人近況

KC（黃家灝）近日因疑藐師兄Anson Lo一事被網民鬧爆，他和Tsoul（田曜誠）的跳舞組合日前更缺席ViuTV年度盛事，引起網民諸多猜測，但其女友Win Win（楊安妮）在接受訪問時，竟以5字形容二人近況！

