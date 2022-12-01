ViuTV 2023節目發布會｜余德丞調教男同志 撼J2《仔仔一堂》

ViuTV日前特別舉辦《ViuTV 2023》記者會，向傳媒友及廣告客戶優先公布2023年全新節目詳情，發布會被剪輯成節目，於12月3日(星期六)晚上8時05分播出。ViuTV近年製作的綜藝節目贏盡好評，近日有消息指Viu正製作一個加入LGBT元素的全新節目，會由TVB前小生余德丞、前毛記「龍志權」王雍泰跟三位男同志為節目互相交流。