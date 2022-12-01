ViuTV 2023節目發布會｜余德丞調教男同志 撼J2《仔仔一堂》
ViuTV拍LGBT節目撼J2王賢誌《仔仔一堂》 搵余德丞調教男同志
J2製作逾一年的香港首個同志真人騷《仔仔一堂》（Boyscation）正播映，ViuTV都不輸蝕，炮製同志作題材的綜藝節目，不過內容並非以男男作為配對，據知是安排同志與直男相處來擦出火花，除了余德丞及在《全民造星》殺入十強的龍志權作為直男代表外，跟兩人合作的還有《仔仔一堂》參賽者陳皓雲（Howard）、參加《全民造星》時被封為「大姨媽」的陳君浩（阿Bu）、《全民造星2》出身的歌手黃凱逸（Zelos），組成「三攣兩直」配搭，五人齊為節目進行拍攝，節目安排直男教同志踢波，同志則帶直男挑戰鋼管舞等，暫定下月（1月）在ViuTV播出。
ViuTV 2023 綜藝節目豐富 下年唔選口罩美女選美男
ViuTV 2023年將會播出的綜藝節目，還有日本旅遊節目《單車踩爆日本》、《日本，你真識食？》和Serrini主持的英國旅遊節目《條女飲到不列顛》之外，下年ViuTV亦將會舉辦全新節目《俏郎君》選美男。由海選開始已經話題多多，由193主持的時尚節目《Fashion Killer》亦會在明年播出。
《膠戰3》五膠謝票宣佈添食
近日不少電影報捷而舉行連串謝票場。大會亦同場加映一場《膠戰》謝票場，五位主持[email protected]、黃正宜、魏浚笙、徐浩昌和劉沛蘅鬼馬現身，答謝觀眾一路以來支持外，還驚喜宣佈《膠戰3》載譽歸來。
《單車踩爆日本》（主持：蘇皓兒、陳安立）
大會亦宣佈來年即將推出的綜藝節目名單，包括由陳安立及蘇皓兒主持的《單車踩爆日本》，踏著單車帶觀眾飽覽最獨特的旅行景觀。由陳安立及蘇皓兒主持的《單車踩爆日本》，踏著單車帶觀眾飽覽最獨特的旅行景觀。
《日本你真識食？》（主持：「浩南」鄭伊琪）
由「浩南」鄭伊琪主持的《日本你真識食？》，搜羅最怪奇的和式料理，品嚐最獨特的日本風味。
《條女飲到不列顛》（主持：Serrini）
由Serrini主持的《條女飲到不列顛》，飛轉英格蘭，一邊品嚐每杯英式飲品的背後故事，一邊聆聽Serrini的酒後之言。
《尼泊爾山步行》（主持：岑樂怡及吳蚊蚊）
由岑樂怡及吳蚊蚊主持的《尼泊爾山步行》，再次重返尼泊爾，征服世界級高山。
《究食狩獵王》（主持：保錡、樊沛珈及羅振峰）
由[email protected]、樊沛珈及羅振峰主持的《究食狩獵王》，行到入荒野深山教你搵食。
《Fashion Killer》（主持：193）
由[email protected]主持的《Fashion Killer》，招募最強造型師，來一場時裝界大比試。
《演奏1 take過》
《演奏1 take過》每次上台演奏樂器，都要喺台下做定無限準備。
《婚前試行為》（主持：陳柏宇、蘇麗珊、[email protected]及何洛瑤）
由陳柏宇、蘇麗珊、[email protected]及何洛瑤主持的《婚前試行為》，想要一段長久婚姻？不如婚前試下水溫！
《俏郎君》
ViuTV選美男，由海選開始已經話題多多。
除了這個綜藝頗有睇頭以上節目，以下為大家合輯目前已知道由MakerVille製作的ViuTV劇集情報：
1.《心靈師》林明禎拍懸疑劇 李璨琛主演兼任監製
《心靈師》（英語：Coffee for the Soul）是由MakerVille及「秀酷製作」合拍的懸疑劇情電視劇，由李璨琛（兼任監製）、姜文杰、林明禎、何啟華、陳嘉倩與劉蘊晴主演
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2.《冰上火花》陳卓賢任男一 練習冰上曲棍球撞瘀右臂
Ian陳卓賢擔任男主角、岑樂怡（阿妹）參演，ViuTV於 8月22日宣布即將開拍新劇《冰上火花》，當時並公開招幕18歲冰球運動員加入拍劇，由於上次ViuTV所拍的運動題材劇集《I SWIM》在播出後飽受劣評，今次網民對ViuTV再拍運動劇就列出了4大訴求，最多人支持的訴求就係希望ViuTV可以將更多劇情集中在訓練和比賽上，減少愛情線，以免再出現《I SWIM》2.0！
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3.《極度俏郎君》無綫班底加ERROR
全劇20集，無綫資深監製陳翹英以部頭式完成《智能愛人》後，召集無綫班底過檔ViuTV開拍《極度俏郎君》，由姜皓文、宣萱、張慧儀、ERROR四子（梁業、郭嘉駿、何啟華及吳保錡）、陳泳伽、王家晴、強尼、葛綽瑤、練美娟、陳子豐、陳穎欣、黎彼得主演。
4.《大誠實家》又有何啟華
全劇15集，早於MIRRO演唱會前已開鏡，《大誠實家》是MakerVille製作的電視劇，由蔡瀚億、何啟華、王智德、徐㴓喬、李敏、黃正宜、黎濟銘、陳子豐、朱栢謙、和泉素行、王雍泰、陳桂芬主演
5.《三命》杜琪峯監製 男一又係何啟華
全劇20集，早在去年節目巡禮已有預告的《三命》是杜琪峯與ViuTV首個合作的作品，主要演員有Dee哥＠ERROR（何啟華）、林愷鈴、胡子彤和袁富華等。
6.《殺手廢J》格仔導演Mike唔拍綜藝拍劇集
全劇8集，《殺手廢J》是一套黑色幽默喜劇電視劇，由《自肥企劃》成名的「格仔導演」Mikde劉諾衡執導，陳湛文、袁澧林及陳海寧領銜主演。此劇講述關於殺手的故事。
7. 《和解在後》由趙善恆、蘇雅琳 Ivy So
全劇15集的愛情劇《和解在後》據知已經拍攝完畢，趙善恆、蘇雅琳Ivy So、柯煒林、袁綺雯、馬俊怡、岑珈其、黃溢濠、梁祖堯、陳俞希、王頌茵、何洛瑤、李敏、張滿源、孫詠軒、林泳淘。
8.《那年盛夏 我們綻放如花》 Marf邱彥筒 &Yoyo 葛綽瑤拍校園劇
全劇8集，由《手捲菸》電影導演陳健朗執導的青春校園電視劇，歐鎮灝（[email protected]）、邱彥筒及張毓軒領銜主演，王丹妮特別演出。
9. 《打天下2》原班人馬開續集
2020年4月播出的空手道主題劇集決定添食！由歐錦棠監製，演員表上暫未見上輯老拍檔文頌嫻，但就落實再度召集上輯主角談善言、江𤒹生、邱傲然、郭奕芯、鍾舒漫、葉振弘、駱振偉、施瑋延、李潤祺、倪秉郎、黃文慧、龍天生、奧運空手道代表劉慕裳主演！
10.《屎撈人》 動畫連續劇
今年4月MakerVille記者會上，曾預告另一個大膽新嘗試，就係製作動畫連續劇，主角仲係大家熟悉嘅《屎撈人》，預計明年初就會推出㗎喇！大家一定要密切關注喇
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
IFA卡塔爾世界盃足球賽於11月舉行，每天都有隊伍晉級，分組賽中勝出者分別為…即看世界盃2022賽果一覽；想知道每天世界盃賽事賽果及各個小組積分表、出線走勢，按此看世界盃分組賽積分表；如想知道世界盃外圍賽五大洲各出線國家隊伍的戰績及積分榜，按此看世界盃2022外圍賽詳情；各個國家除了競逐冠軍錦標外，每國球員也同時爭取個人榮譽及獎項，按此看世界盃神射手及助攻王排行榜。而電視台劇集方面，TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅《超能使者》，按此看劇集&角色介紹；而ViuTV熱播中嘅原創劇《繩角》即將進入結局周⋯⋯按此看大結局劇情劇透
聖誕快將來臨，而2022到2023演唱會更是多鑼鑼，有咩搶飛攻略？
一年一度的聖誕節又到啦！今年聖誕各個商場都有各式各樣的聖誕擺設，小編為你整合多個聖誕好去處2022及聖誕餐廳推介，與親朋戚友一同品嘗聖誕大餐。而交換禮物更是每年聖誕必備環節，不同價位的實用聖誕禮物推薦，定有一款啱你心意！而隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：MC張天賦演唱會（12月20日公開發售）Westlife演唱會（12月1日公開發售）、許廷鏗演唱會（12月2日公開發售），更有Twins演唱會、鄭秀文演唱會、Clockenflap；喜歡K-pop的你亦有福了，因不少韓國天團更宣布有巡迴演唱會香港站，即睇：AOMG香港演唱會，5大人氣歌手大唱Hip Hop騷（12月5日公開發售）、MAMAMOO演唱會！小編為你整合了優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！